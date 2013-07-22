2014 yılında piyasaya çıkması beklenen sosyal kamera Socialmatic'in fiyatı belli oldu





Farklı tasarımı ve konsepti ile 2013 yılı başlarında tanıştığımız sosyal kamera Socialmatic'in fiyatı ve ayrıca teknik ayrıntıları belli oldu.

Polaroid ve Socialmatic ortaklığında geliştirilen fotoğraf makinesinin daha önce açıklanmayan fiyatı, 299$ olarak belirlendi. Teknik olarak ise 14MP ön ve 2MP arka kamera ile hazırlandığını öğrendiğimiz Socialmatic, ayrıca LED flaşa, 4.3-inç dokunmatik arka ve farklı amaçlar için kullanılabilen ufak ön ekrana, 4GB dahili hafızaya, stereo hoparlöre, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı desteklerine, dahili "Zink Instant Printer" yazıcı sayesinde anıda fiziksel baskı imkanına, SD kart yuvasına ve Android işletim sistemine sahip olacak.

Doğal olarak sosyal paylaşım siteleriyle de yüksek oranda entegrasyon sağlayabilen kamera, çeşitli fotoğraf filtresiyle beraber kullanıcılar karşısına gelecek. Farklı yapısıyla ilgi çeken Socialmatic, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor.

http://www.social-matic.com/site/project/