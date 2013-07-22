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2014 yılında piyasaya çıkması beklenen sosyal kamera Socialmatic'in fiyatı belli oldu

5 yıl
1,7b
1
24
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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2014 yılında piyasaya çıkması beklenen sosyal kamera Socialmatic'in fiyatı belli oldu

Farklı tasarımı ve konsepti ile 2013 yılı başlarında tanıştığımız sosyal kamera Socialmatic'in fiyatı ve ayrıca teknik ayrıntıları belli oldu.
Polaroid ve Socialmatic ortaklığında geliştirilen fotoğraf makinesinin daha önce açıklanmayan fiyatı, 299$ olarak belirlendi. Teknik olarak ise 14MP ön ve 2MP arka kamera ile hazırlandığını öğrendiğimiz Socialmatic, ayrıca LED flaşa, 4.3-inç dokunmatik arka ve farklı amaçlar için kullanılabilen ufak ön ekrana, 4GB dahili hafızaya, stereo hoparlöre, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı desteklerine, dahili "Zink Instant Printer" yazıcı sayesinde anıda fiziksel baskı imkanına, SD kart yuvasına ve Android işletim sistemine sahip olacak.
Doğal olarak sosyal paylaşım siteleriyle de yüksek oranda entegrasyon sağlayabilen kamera, çeşitli fotoğraf filtresiyle beraber kullanıcılar karşısına gelecek. Farklı yapısıyla ilgi çeken Socialmatic, birçok kişi tarafından merakla bekleniyor.
(SC) / (FB) / (EG)
 
2014 yılında piyasaya çıkması beklenen sosyal kamera Socialmatic'in fiyatı belli oldu

http://www.social-matic.com/site/project/ Yorum Yaz
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Rockmania01 5 yıl en beğenilen
300 olsa almazdımda 299 olunca alacagım
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oricin 5 yıl
Arkadaşlar fotoğraf makinesinin tasarımına bakar mısınız, çok güldüm ya.
Makinenin adı da ş olsun bari;
"Polaroid Instagram X"
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TheDcdy 5 yıl
Yanında 1gb int paketi verirse bizimkiler neden almayayım?
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Technotronic 5 yıl
köşelerinin tasarımı iphone dan çalıntı olmuş
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Metabolism 5 yıl
Poloroidi duyunca cihaz üzerinden baskı alabileceğimi anlamıştm
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orhanyıldız 5 yıl
Tutmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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gel pc pc 5 yıl orhanyıldız
orhanyıldız

Tutmaz.

inşaallah
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hsanlukk 5 yıl
Küçüklüğümüzden beri Polaroid makinelerin özelliği oydu zaten anında fotoğraf çıkarması günümüze uygulayıp güzel bir iş çıkarmışlar bence.
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wagenhaus 5 yıl
lomography denilen bir olay var
bundan bi haber olunca bu tip yorumlar normal tabi
şarj konusu tek sıkıntı
100-200 foto çekip , inceleyip belki wifi kullanıp yükleyip
üstüne bi de çıktı alabilirsem 2*3 tane, cihaz harika ötesi
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hsanlukk 5 yıl
Herşey mp değil arkadaşlar daha büyük sensöre sahip olduğundan daha çok ışık alacak ve daha ne fotoğraflar çekecektir o kadar da çöp bir alet değil.
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Elder Wand 5 yıl
Baskı özelliği iyiymiş
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mert263 5 yıl
İnstagram dava açmalı :)
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Metabolism 5 yıl mert263
mert263

İnstagram dava açmalı :)

zaten arkasında instagram logosu bulunuyor :)
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Stanislas Xavier 5 yıl
Tek dikkat çekici yanı baskı yapabilmesi,diğer özellikleri akıllı telefonlar sunuyor zaten.
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antique 5 yıl
baskıyı nasıl yapıyorsa artık
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