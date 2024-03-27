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    Saniyede 156 trilyon kare çekebilen kamera geliştirildi

    Bilim insanlarından oluşan bir ekip, saniyede 156,3 trilyon kareye eşdeğer olan 156,3 terahertz (THz) kodlama hızında görüntü çekebilen SCARF olarak adlandırılan özel bir kamera geliştirdi.
    Saniyede 156 trilyon kare çekebilen kamera geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Samsung telefonlarında görmeye alışık olduğumuz 960 fps Super Slow-mo video kayıtları oldukça havalı değil mi? Ancak yine de bu özellik, bilim insanları tarafından geliştirilen ve saniyede 156,3 trilyon kareye eşdeğer olan 156,3 terahertz (THz) kodlama hızında görüntüler yakalayabilen SCARF adlı kameranın yanına yaklaşamaz. SCARF (swept-coded aperture real-time femtophotography) olarak adlandırılan bilimsel kamera mikro olayları inceleyen alanlarda çığır açabilir.

    Saniyede 256 milyon kare

    SCARF adı verilen ve açılımı Swept-Coded Aperture Real-time Femtophotography olan bilimsel kamera INRS’de profesör olan Jinyang Liang ve ekibi tarafından geliştirildi. Yapılan çalışma Nature dergisinde yayımlanırken SCARF, şok dalgası mekaniği veya daha etkili ilaç geliştirme gibi çeşitli alanlarda ciddi faydalar sağlayabilir.

    Profesör Liang ve ekibi araştırmalarını ultra hızlı kameralara yeni bir yaklaşım getirmek amacıyla tasarladı. Geleneksel kamera sistemleri kareleri birer birer yakalıyor ve hareket halindeki nesneleri gözlemlemek için bunları bir araya getiriyor. Ancak bu yaklaşımın bazı sınırları bulunuyor. Mesela, femtosaniye lazer ablasyonu, canlı hücreler ile şok dalgası etkileşimi ve optik kaos gibi spesifik konuların geleneksel sistemlerle incelenmesi imkansız.

    Saniyede 156 trilyon kare çekebilen kamera geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırma ekibi bu zorlukları aşabilmek için uzamsal bilgileri yakalamak üzere tasarlanmış hesaplamalı görüntüleme yöntemi kullanan yeni bir kamera inşa etti. SCARF, ışığın sensörüne biraz farklı zamanlarda girmesine izin vererek saniyede 156,3 trilyon kare yakalanmasına olanak tanıyor. Görüntülerin ham verileri daha sonra kod çözme işlemi için bir bilgisayar algoritmasına aktarılıyor ve bu algoritma zaman aralıklı girdilerin her birini saptayarak eksiksiz resimlere dönüştürüyor.

    Araştırma makalesinde belirtildiği üzere ekip, SCARF’ı kullanıma hazır ve pasif optik bileşenler kullanarak inşa etmeyi başarmış. Bununla birlikte araştırmacılar SCARF’ın mevcut tekniklere kıyasla düşük güç tüketimi ve yüksek ölçüm kalitesi ve düşük maliyet sunduğunu belirtiyor. Bununla birlikte SCARF, bir yarı iletkende emilim ve bir metal alaşımının manyetikliğinin giderilmesi gibi ultra hızlı olayları daha şimdiden başarıyla yakalamayı başardı.

    Anlaşılabileceği gibi SCARF, son tüketicilerden ziyade bilimsel araştırmalara yönelik bir teknik. Ancak yine de ekip, diğer yüksek öğrenim veya bilimsel kurumlardaki meslektaşları için ticari versiyonlar geliştirmek üzere Axis Photonique ve Few-Cycle adlı iki şirketle halihazırda çalışıyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97146/scientists-create-camera-that-can-take-156-trillion-frames-per-second/index.html https://www.nature.com/articles/s41467-024-45820-z
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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