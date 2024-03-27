Saniyede 156 trilyon kare çekebilen kamera geliştirildi

Saniyede 256 milyon kare
SCARF adı verilen ve açılımı Swept-Coded Aperture Real-time Femtophotography olan bilimsel kamera INRS’de profesör olan Jinyang Liang ve ekibi tarafından geliştirildi. Yapılan çalışma Nature dergisinde yayımlanırken SCARF, şok dalgası mekaniği veya daha etkili ilaç geliştirme gibi çeşitli alanlarda ciddi faydalar sağlayabilir.
Profesör Liang ve ekibi araştırmalarını ultra hızlı kameralara yeni bir yaklaşım getirmek amacıyla tasarladı. Geleneksel kamera sistemleri kareleri birer birer yakalıyor ve hareket halindeki nesneleri gözlemlemek için bunları bir araya getiriyor. Ancak bu yaklaşımın bazı sınırları bulunuyor. Mesela, femtosaniye lazer ablasyonu, canlı hücreler ile şok dalgası etkileşimi ve optik kaos gibi spesifik konuların geleneksel sistemlerle incelenmesi imkansız.
Araştırma makalesinde belirtildiği üzere ekip, SCARF’ı kullanıma hazır ve pasif optik bileşenler kullanarak inşa etmeyi başarmış. Bununla birlikte araştırmacılar SCARF’ın mevcut tekniklere kıyasla düşük güç tüketimi ve yüksek ölçüm kalitesi ve düşük maliyet sunduğunu belirtiyor. Bununla birlikte SCARF, bir yarı iletkende emilim ve bir metal alaşımının manyetikliğinin giderilmesi gibi ultra hızlı olayları daha şimdiden başarıyla yakalamayı başardı.
Anlaşılabileceği gibi SCARF, son tüketicilerden ziyade bilimsel araştırmalara yönelik bir teknik. Ancak yine de ekip, diğer yüksek öğrenim veya bilimsel kurumlardaki meslektaşları için ticari versiyonlar geliştirmek üzere Axis Photonique ve Few-Cycle adlı iki şirketle halihazırda çalışıyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97146/scientists-create-camera-that-can-take-156-trillion-frames-per-second/index.html https://www.nature.com/articles/s41467-024-45820-z Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...