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    LSST Camera: Dünyanın en büyük dijital kamerası evrenin sırlarını keşfedecek

    SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı, astronomi için şimdiye kadar yapılmış en büyük dijital kamera olan 3.200 megapiksellik LSST Camera’nın yapımını tamamladı.
    Dünyanın en büyük dijital kamerası evrenin sırlarını keşfedecek Tam Boyutta Gör
    SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı, astronomi için şimdiye kadar yapılmış en büyük dijital kameranın yapımını tamamladığını duyurdu. Şili'deki bir teleskobun tepesine yerleştirildiğinde, 3.200 megapiksel LSST Camera, araştırmacıların karanlık madde, karanlık enerji ve evrenin diğer gizemlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

    LSST Camera, bilinmeyenleri araştıracak

    Dünyanın en büyük dijital kamerası evrenin sırlarını keşfedecek Tam Boyutta Gör
    Şili’deki Vera C. Rubin Gözlemevi, on yıl sürecek olan Legacy Survey of Space and Time (LSST) araştırmasına başlayacak ve güney yarımküredeki tüm gökyüzünü binlerce kez izleyecek. Gözlemevinin kalbi olan 3.200 megapiksellik LSST Camera ise araştırmacıların evrenimizi daha önce görülmemiş ayrıntılarla gözlemlemelerine yardımcı olacak. On yıl boyunca, araştırmacıların evren hakkında yeni bilgiler edinmek için kullanacakları güney gece gökyüzüne ilişkin muazzam bir veri hazinesi oluşturacak. Bu veriler, evrenin hızlanan genişlemesine neden olan karanlık enerjiyi anlama arayışına ve evrendeki maddenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan karanlık maddenin anlaşılmasında kullanılacak.
    Dünyanın en büyük dijital kamerası evrenin sırlarını keşfedecek Tam Boyutta Gör
    3,200 megapiksellik LSST kamerası kompakt bir araba büyüklüğü ve 3 metrik ton ağırlığı ile şimdiye kadar yapılmış en büyük dijital kamera konumunda. SLAC profesörü ve Rubin Gözlemevi Müdür Yardımcısı Aaron Roodman, "LSST araştırması milyarlarca galaksiyi, kendi galaksimiz Samanyolu'ndaki tahmini 17 milyar yıldızı ve milyonlarca Güneş sistemi nesnesini görmemizi sağlayacak.” ifadelerini kullandı. Araştırmacılar LSST Camera ile nesnelere tek tek bakmayacak; Şili'de dağın tepesinden gece gökyüzünde mevcut olan her şeye bakacak. Roodman ayrıca kameranın en önemli özelliğinin çözünürlüğü olduğunu ve görüntülerinden sadece birini tam boyutta görüntülemek için yüzlerce ultra yüksek çözünürlüklü TV gerekeceğini söyledi.

    LSST Camera’nın önünde halen zorlu bir yolculuk bulunuyor. Son derece hassas bileşenlere sahip olan sistemin binlerce metre yükseklikteki gözlemevine çıkartılası ve yerleştirilmesi gerekiyor. Araştırma ekibi tam kullanıma geçmeden önce kalibrasyon ve bazı testler de yapacak. LSST kamerasıyla çekilecek ilk görüntünün ise muhtemelen parlak bir galaksi olacak. Ayrıca çekilen ilk görüntülerin kamuoyuyla 2025 baharında paylaşılacağı açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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