LSST Camera: Dünyanın en büyük dijital kamerası evrenin sırlarını keşfedecek

Tam Boyutta Gör SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı, astronomi için şimdiye kadar yapılmış en büyük dijital kameranın yapımını tamamladığını duyurdu. Şili'deki bir teleskobun tepesine yerleştirildiğinde, 3.200 megapiksel LSST Camera, araştırmacıların karanlık madde, karanlık enerji ve evrenin diğer gizemlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

LSST Camera, bilinmeyenleri araştıracak

Tam Boyutta Gör Şili’deki Vera C. Rubin Gözlemevi, on yıl sürecek olan Legacy Survey of Space and Time (LSST) araştırmasına başlayacak ve güney yarımküredeki tüm gökyüzünü binlerce kez izleyecek. Gözlemevinin kalbi olan 3.200 megapiksellik LSST Camera ise araştırmacıların evrenimizi daha önce görülmemiş ayrıntılarla gözlemlemelerine yardımcı olacak. On yıl boyunca, araştırmacıların evren hakkında yeni bilgiler edinmek için kullanacakları güney gece gökyüzüne ilişkin muazzam bir veri hazinesi oluşturacak. Bu veriler, evrenin hızlanan genişlemesine neden olan karanlık enerjiyi anlama arayışına ve evrendeki maddenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan karanlık maddenin anlaşılmasında kullanılacak.

Tam Boyutta Gör 3,200 megapiksellik LSST kamerası kompakt bir araba büyüklüğü ve 3 metrik ton ağırlığı ile şimdiye kadar yapılmış en büyük dijital kamera konumunda. SLAC profesörü ve Rubin Gözlemevi Müdür Yardımcısı Aaron Roodman, "LSST araştırması milyarlarca galaksiyi, kendi galaksimiz Samanyolu'ndaki tahmini 17 milyar yıldızı ve milyonlarca Güneş sistemi nesnesini görmemizi sağlayacak.” ifadelerini kullandı. Araştırmacılar LSST Camera ile nesnelere tek tek bakmayacak; Şili'de dağın tepesinden gece gökyüzünde mevcut olan her şeye bakacak. Roodman ayrıca kameranın en önemli özelliğinin çözünürlüğü olduğunu ve görüntülerinden sadece birini tam boyutta görüntülemek için yüzlerce ultra yüksek çözünürlüklü TV gerekeceğini söyledi.

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LSST Camera’nın önünde halen zorlu bir yolculuk bulunuyor. Son derece hassas bileşenlere sahip olan sistemin binlerce metre yükseklikteki gözlemevine çıkartılası ve yerleştirilmesi gerekiyor. Araştırma ekibi tam kullanıma geçmeden önce kalibrasyon ve bazı testler de yapacak. LSST kamerasıyla çekilecek ilk görüntünün ise muhtemelen parlak bir galaksi olacak. Ayrıca çekilen ilk görüntülerin kamuoyuyla 2025 baharında paylaşılacağı açıklandı.

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