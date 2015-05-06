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2015 Formula 1 sezonunun ülkemiz yayıncı kuruluşu belli oldu

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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2015 Formula 1 sezonunun ülkemiz yayıncı kuruluşu belli oldu
 
Dünyanın en çok izlenen motor sporları etkinlikleri arasında yer alan Formula 1, takip edenlerin yakından bileceği üzere 2015 sezonunun başından beri Türkiye yayıncı kuruluşunu belirlemek açısından bir anlaşma sağlayamamıştı. Ancak bu belirsizlik ortadan kalktı ve 2015 sezonunu Digitürk'ün üstleneceği öğrenildi.
Bu doğrultuda Formula 1 2015 sezonu hafta sonu yapılacak İspanya yarışı sıralama turları ile beraber Digitürk'in Lig TV 2 ve Lig TV 3 kanallarından canlı olarak yayınlacak. Geçen senenin yayıncısı Dsmart ile 2015 sezonu için şimdiye kadar Formula bir takipçilerine yayın sağlayan Tivibu'nun aksine Digitürk'ün aldığı sezonun sunuculuğunu üstlenen kişi ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu konuda herkesin aklına gelen ve uzun yıllardır bu işi son derece iyi şekilde yürüten Serhan Acar ise resmi Twitter hesabından, "Benim anlatım durumumla ilgili yarından önce bir bilgi veremem ne yazık ki" mesajını yayınladı.

https://www.facebook.com/ligtv?fref=ts Yorum Yaz
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canguler917 4 yıl en beğenilen
gittiler istanbula çok kaliteli bir pist yaptılar.çok güzel.formula 1 i getirdiler buda çok güzel.ama bilet fiyatlarını uçurdular,bu yüzden kimse gitmedi,kontrat yenileme zamanı gelince f1 federasyonu zam istedi,bizde pistin herhangi bir geliri olmadığından dolayı karşılayamayız dedik.oysaki tek yapmaları gereken bilet fiyatlarını düşürüp seyirci çekmekti.yazık güzelim pist bomboş duruyor.f1 yayınlarınıda gittiler ücretli servislere verdiler.ülkedeki formula 1 tutkusunu bitirdiler
gittiler istanbula çok kaliteli bir pist yaptılar.çok güzel.formula 1 i getirdiler buda çok güzel.ama bilet fiyatlarını uçurdular,bu yüzden kimse gitmedi,kontr...
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gcb1903 4 yıl
Takip ettiğim tek yarış çeşidi f1 onu da gidip İstanbul'a yaptılar İzmir gibi spora aç şehir dururken. Kimse izlemedi adamlar gitti. İzmir'de olsa eminim hala Türkiye gp devam ediyor olurdu. İzmir'de hiç bir şey yok ki zaten ksk basketbol maçlarına gider oldum resmen hiç ksk sevmememe rağmen.
Digitürk şimdi yayını da aldı tamamdır artık bunu da izlemicez. Nba elimizden alındı, ş. ligi alındı alın hepsini alın. Hani parayı vereyim lanet olsun şunu izleyeyim de olmuyor D smart alacaksın, digitürk alacaksın şimdi bir de tivibu var oda karıştı işe onu da alacaksın. Biz zaten faturaya çalışalım.
Takip ettiğim tek yarış çeşidi f1 onu da gidip İstanbul'a yaptılar İzmir gibi spora aç şehir dururken. Kimse izlemedi adamlar gitti. İzmir'de olsa eminim hala T...
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BekirHan 4 yıl
Eskiden açardım gece NTV' yi Cumartesi akşamları WRC izlerdim, sabaha kadar beklersem NBA izlerdim, haftasonu öğleleri heyecanla F1 izlerdim. Yapılan tüm siyaset programları, tv gösterileri, tarih programları kaliteli idi. Sonra o da b.. oldu. Hem kanal bir zümrenin eline düştü, tüm sunucularını kaybetti, hemde ülkede artık para vermeden izelenecek program kalmadı...
Eskiden açardım gece NTV' yi Cumartesi akşamları WRC izlerdim, sabaha kadar beklersem NBA izlerdim, haftasonu öğleleri heyecanla F1 izlerdim. Yapılan tüm siyase...
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Elsa 3 yıl
Hemen digiturk biss'lerine bakalım
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Dis3c 3 yıl
Digitürk play almam istiyorum.Paket aylıkmi?
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Lucky Luciano 4 yıl
Paralı değil bedava lig tv2de.
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aliosman2323 4 yıl Lucky Luciano
Lucky Luciano
Paralı değil bedava lig tv2de.

Bedava ?
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orhankara95 4 yıl
Arabası hızlı olan yarışı kazanıyor doğru. Ancak bu işin pistteki kısmından çok garajdaki ve ar-gesinin yapıldığı yer nereyse artık oradaki kısmı da önemli. Günümüzde daha performanslı, daha ekonomik, daha güvenli araçlara binebiliyorsak F1 in ve motor sporlarının yeri burada göz ardı edilemez. Bu gibi sporlarda bir takım tarafından geliştirilen teknikler ve teknolojiler her ne kadar heyecanı azaltsa da ihtiyacımız olan şeyler.
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matetech 4 yıl
En güzel zamanları Okay KARACAN'ın Ntv de sunduğu yıllarıydı. Özledik o heyecanlı yarışları Montoya - Schumaher çekişmeleri, yağmurlu brezilya grand prix i ni hatırlıyorum mesela 8 araba tamamlayabilmişti. Silverstone da manyağın biri çırılıçıplak atlamıştı virajın önüne falan yani iyiydi azizim o zamanlar.
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turker03 4 yıl
Moto GP gerisi gazoz
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Mr xXx 4 yıl
Bende diyorum eskiden ntv falan görürdüm şimdi niye çıkmıyor
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Kafam Rahat 4 yıl
Bu Ülke'de para vermeden izlenecek bir spor organizasyonu yok mu ? Şampiyonlar Ligi izliceksin TİVİBU al, süper lig izliceksin Lig TV. Birde şimdi tutkunu olduğum Formula 1'ide almış. Sonra da Ülke'de niye spor gelişmiyor. Nasıl gelişecek?
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ssbrutality 4 yıl
Ya arkadaş Bırakın V10 V8 V6 motor yorumlarını..Elbette V8-V10 Çok daha keyifliydi.Ama Asıl konu Formula 1'i Türkiye ye sevdiren Adam SERHAN ACAR.. O Olmadığı sürece Hiç bir anlam ifade etmiyor..Aç skysports'u oradan izle o zaman. SERHAN ACAR'ı Allah Formula 1 Anlatsın Diye yaratmış sanki..Bu işin Heyecanı tutkusu onda.Okay karacanmıydı neydi Bir kez serhan hastalanmıştı sesi kısıktı O anlatmıştı..Formula 1 den soğudum İzlemedim.paso Yanlış ampil basıyor herif..Bilgi birikim 0..özetle; Serhan Hocam Anlatmalı.İsterse Diyarbakır TV den yayın yapsın Formula 1..Ama serhan acar anlatsın.
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_Pulse_ 4 yıl
idman tv (rtl reklam sokuyor araya) olduğu sürece hayatta para vermem o kan emici firmaya.
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DH Misafiri 4 yıl
Çocukluğumdan beri F1 tutkunuyum bu yayıncı kuruluş meselesi yüzünden artık izleyemiyorum türkiye ye geldiğinde çok sevindim fakat fiyatlar uçuk olunca oda heves olarak kaldı
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SUPEROFFLINE 4 yıl
Iyi oldu iyi.
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Schnitter 4 yıl
Bu millet parasız bir spor yayınını izleyemeyecek mi arkadaş bu nedir ? Şampiyonlar Ligi, Uefa Avrupa Ligi, diğer avrupa liglerinin çoğu, MotoGP, Formula 1, NBA, Eurolig vs hepsi paralı. Sonra derler ki niye kaçak yayın artıyor.
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V4LKyR 4 yıl
Ya arkadaş bu D-Smart'tır, Digitürk'tür, Tivibu'dur, nereden çıktı bunlar?? Defolup gitseler olmaz mı ya, nefret ediyorum hepsinden iğreniyorum.
Benden para alamayacaksınız olum.
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