2015 Formula 1 sezonunun ülkemiz yayıncı kuruluşu belli oldu

Dünyanın en çok izlenen motor sporları etkinlikleri arasında yer alan Formula 1, takip edenlerin yakından bileceği üzere 2015 sezonunun başından beri Türkiye yayıncı kuruluşunu belirlemek açısından bir anlaşma sağlayamamıştı. Ancak bu belirsizlik ortadan kalktı ve 2015 sezonunu Digitürk'ün üstleneceği öğrenildi.

Bu doğrultuda Formula 1 2015 sezonu hafta sonu yapılacak İspanya yarışı sıralama turları ile beraber Digitürk'in Lig TV 2 ve Lig TV 3 kanallarından canlı olarak yayınlacak. Geçen senenin yayıncısı Dsmart ile 2015 sezonu için şimdiye kadar Formula bir takipçilerine yayın sağlayan Tivibu'nun aksine Digitürk'ün aldığı sezonun sunuculuğunu üstlenen kişi ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu konuda herkesin aklına gelen ve uzun yıllardır bu işi son derece iyi şekilde yürüten Serhan Acar ise resmi Twitter hesabından, "Benim anlatım durumumla ilgili yarından önce bir bilgi veremem ne yazık ki" mesajını yayınladı.

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