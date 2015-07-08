2015 yılı en girişimci ve yenilikçi üniversiteler listesi açıklandı

Haber Editörü
TÜBİTAK'ın 2011 yılından bu yana üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansını ölçen TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 yılı listesini yayımladı. Endeks 50 üniversite üzerinden hesaplanıyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından açıklanan listede 2015 yılının en girişimci ve yenilikçi üniversitesi, 88,40 puanla Sabancı Üniversitesi oldu. İkinci sırada 85,96 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üçüncü sırada ise 79,66 puanla Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.
İlk onda yer alan diğer üniversiteler ise sırasıyla Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İTÜ, Özyeğin Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TOBB Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi şeklinde.
Endeks belirlenirken üniversiteler; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre değerlendirildi ve toplam puana göre sıralandı. Geçen yıla göre tüm üniversitelerin puanlarında artış oldu.
Endeks üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama değil. Endeksin amacı üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansını ölçmek.
http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=18070&lng=tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
saf olanlara özel sektörde kral olursunuz diyerekten ;
insanlara veriyorlar gazı, veriyorlar gazı
girişimci olun diye, diye.
anca milyonda 1 tanesi şanslı siperma misali hedefine ulaşıyor !
gerisi çöp diye sistemden atılıyor zaten ! :) :D
daha sonra mezun mühendis iş bulamayınca
KPSS de 90 puanla hizmetli oluyor çıkıyor !
daha sonra hizmetli girdi daha sonra müdür oldu diye
haberlere konu oluyorlar vs. vs. !
Daha şurda kurulalı 10 yıl olmamış özel üniversiteler bu listelerde bu kadar yükseklerdeyse bu işte çok ama çok ciddi bir sorun var demektir.Alan üzerine uzmanlaşan,kendi kendine ayakta durabilen,gelir elde edebilen üniversitelerimiz yok.
Mühendislikte avrupa lideri olan alman üniversitelerine bakın.Evet,çok büyük nüfuslu üniversiteler var ancak sadece birkaç bin öğrenci ile az sayıda fakülte barındıran genede bizim dev ünilerin çoğundan fazla çalışma ortaya çıkaranlar var.
O linklenen Hürriyet haberine ise kesinlikle katılmıyorum.Endüstrimiz belli,ne kadar kalifiye olursa olsun,4yıllıktan mezun bir insanın batıya kıyasla gelişme imkanı sınırlı.Demek istediğim mühendis kalifiye olsa ne olacak,arge yok ortada,üstüne bir de senden çok var beğenmiyorsan yerine başka adam bulunur mentalitesi var.Eğer dünya çapında kendinden söz ettiren,arge yapan şirket olsa zaten hiç olmadı odtü den itü den kendini yetiştirmiş adam bulur.Haberde asıl şikayet edilen ara işgücünde de durum farklı değil.Bu adamları yetiştirecek meslek lisesi+2yıllık programların kalitesi mühendislik fakültelerinden beter.Üstüne bir de yıllardan beri süre gelen eğitim politikamız ve sınav sistemimiz sağolsun buralara 2. sınıf eğitim muamelesi yapılıyor halk gözünde.Hangi aile çocuğu anadolu lisesinde okuyup mühendis olabilecekken meslek lisesinden 2 yıllık teknik eğitime gitsin istiyor?