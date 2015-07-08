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2015 yılı en girişimci ve yenilikçi üniversiteler listesi açıklandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,2b
1
23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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2015 yılı en girişimci ve yenilikçi üniversiteler listesi açıklandı

TÜBİTAK'ın 2011 yılından bu yana üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansını ölçen TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 yılı listesini yayımladı. Endeks 50 üniversite üzerinden hesaplanıyor. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından açıklanan listede 2015 yılının en girişimci ve yenilikçi üniversitesi, 88,40 puanla Sabancı Üniversitesi oldu. İkinci sırada 85,96 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üçüncü sırada ise 79,66 puanla Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.

İlk onda yer alan diğer üniversiteler ise sırasıyla Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İTÜ, Özyeğin Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TOBB  Üniversitesi ve Yıldız Teknik  Üniversitesi şeklinde.

Endeks belirlenirken üniversiteler; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre değerlendirildi ve toplam puana göre sıralandı. Geçen yıla göre tüm üniversitelerin puanlarında artış oldu. 

Endeks üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama değil. Endeksin amacı üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansını ölçmek. 

http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=18070&amp;lng=tr Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 yıl en beğenilen
üniversite 'de kalmayın başımıza iş çıkarmayın diye
saf olanlara özel sektörde kral olursunuz diyerekten ;
insanlara veriyorlar gazı, veriyorlar gazı
girişimci olun diye, diye.

anca milyonda 1 tanesi şanslı siperma misali hedefine ulaşıyor !
gerisi çöp diye sistemden atılıyor zaten ! :) :D

daha sonra mezun mühendis iş bulamayınca
KPSS de 90 puanla hizmetli oluyor çıkıyor !
daha sonra hizmetli girdi daha sonra müdür oldu diye
haberlere konu oluyorlar vs. vs. !
üniversite 'de kalmayın başımıza iş çıkarmayın diyesaf olanlara özel sektörde kral olursunuz diyerekten ;insanlara veriyorlar gazı, veriyorlar gaz...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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307kd 4 yıl
Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş oraları bitirmiş durumda. 100 ün %25 ini hesaplamaktan aciz adamlar yüksek okul okuyor.
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Seefoo 4 yıl
Araştırma yetkinliği,fikri mülkiyet havuzu gibi uyduruk terimlerden sıralama yapılacağına bu üniversiteler ne kadar uluslararası çalışma yayınlıyormuş,kaç patent alınıyormuş,ünilerin gelirleri ne kadarmış onları araştırıp açıklasınlar.

Daha şurda kurulalı 10 yıl olmamış özel üniversiteler bu listelerde bu kadar yükseklerdeyse bu işte çok ama çok ciddi bir sorun var demektir.Alan üzerine uzmanlaşan,kendi kendine ayakta durabilen,gelir elde edebilen üniversitelerimiz yok.

Mühendislikte avrupa lideri olan alman üniversitelerine bakın.Evet,çok büyük nüfuslu üniversiteler var ancak sadece birkaç bin öğrenci ile az sayıda fakülte barındıran genede bizim dev ünilerin çoğundan fazla çalışma ortaya çıkaranlar var.

O linklenen Hürriyet haberine ise kesinlikle katılmıyorum.Endüstrimiz belli,ne kadar kalifiye olursa olsun,4yıllıktan mezun bir insanın batıya kıyasla gelişme imkanı sınırlı.Demek istediğim mühendis kalifiye olsa ne olacak,arge yok ortada,üstüne bir de senden çok var beğenmiyorsan yerine başka adam bulunur mentalitesi var.Eğer dünya çapında kendinden söz ettiren,arge yapan şirket olsa zaten hiç olmadı odtü den itü den kendini yetiştirmiş adam bulur.Haberde asıl şikayet edilen ara işgücünde de durum farklı değil.Bu adamları yetiştirecek meslek lisesi+2yıllık programların kalitesi mühendislik fakültelerinden beter.Üstüne bir de yıllardan beri süre gelen eğitim politikamız ve sınav sistemimiz sağolsun buralara 2. sınıf eğitim muamelesi yapılıyor halk gözünde.Hangi aile çocuğu anadolu lisesinde okuyup mühendis olabilecekken meslek lisesinden 2 yıllık teknik eğitime gitsin istiyor?
Araştırma yetkinliği,fikri mülkiyet havuzu gibi uyduruk terimlerden sıralama yapılacağına bu üniversiteler ne kadar uluslararası çalışma yayınlıyormuş,kaç pate...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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307kd 4 yıl
Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş oraları bitirmiş durumda. 100 ün %25 ini hesaplamaktan aciz adamlar yüksek okul okuyor.
Yanıtla +5
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wiser34 4 yıl
Turkiye de kurumsal devlet birimleri dahi DUNYADAN ORNEK alacagina kendi bildigini okuyor ?!

ABET Akredite

abet.org/...



QS Akredite

topuniversities.com/...



Times Higher Education

timeshighereducation.co.uk/...




Anlayacaginiz : Turkiye metodolojik acidan anlamli tam kapsamli obejtif bir analiz raporu MALESEF YOK! ...







blog.scielo.org/...
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UltimateEchelon 4 yıl
Yüksek lisansı ODTÜ'de yapma şansım olsa keşke.Bence Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en iyisi.
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Seefoo 4 yıl
Araştırma yetkinliği,fikri mülkiyet havuzu gibi uyduruk terimlerden sıralama yapılacağına bu üniversiteler ne kadar uluslararası çalışma yayınlıyormuş,kaç patent alınıyormuş,ünilerin gelirleri ne kadarmış onları araştırıp açıklasınlar.

Daha şurda kurulalı 10 yıl olmamış özel üniversiteler bu listelerde bu kadar yükseklerdeyse bu işte çok ama çok ciddi bir sorun var demektir.Alan üzerine uzmanlaşan,kendi kendine ayakta durabilen,gelir elde edebilen üniversitelerimiz yok.

Mühendislikte avrupa lideri olan alman üniversitelerine bakın.Evet,çok büyük nüfuslu üniversiteler var ancak sadece birkaç bin öğrenci ile az sayıda fakülte barındıran genede bizim dev ünilerin çoğundan fazla çalışma ortaya çıkaranlar var.

O linklenen Hürriyet haberine ise kesinlikle katılmıyorum.Endüstrimiz belli,ne kadar kalifiye olursa olsun,4yıllıktan mezun bir insanın batıya kıyasla gelişme imkanı sınırlı.Demek istediğim mühendis kalifiye olsa ne olacak,arge yok ortada,üstüne bir de senden çok var beğenmiyorsan yerine başka adam bulunur mentalitesi var.Eğer dünya çapında kendinden söz ettiren,arge yapan şirket olsa zaten hiç olmadı odtü den itü den kendini yetiştirmiş adam bulur.Haberde asıl şikayet edilen ara işgücünde de durum farklı değil.Bu adamları yetiştirecek meslek lisesi+2yıllık programların kalitesi mühendislik fakültelerinden beter.Üstüne bir de yıllardan beri süre gelen eğitim politikamız ve sınav sistemimiz sağolsun buralara 2. sınıf eğitim muamelesi yapılıyor halk gözünde.Hangi aile çocuğu anadolu lisesinde okuyup mühendis olabilecekken meslek lisesinden 2 yıllık teknik eğitime gitsin istiyor?
1 Yanıt Yanıtla +4
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Batuist 4 yıl Seefoo
Yazı çok hoşuma gitti sadeece belirtmek istedim..

+1 lerdik eskiden mesajları. artık göremiyorum o tarz mesajlar..


+1235
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E_Aydin35 4 yıl
Şu sıralar üniversite tercihlerine kafa patlatırken güzel bir haber oldu açıkcası.. :)
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Batuist 4 yıl
Benimde holdinglerim olsaydı kendi üniversitem o listenin başında yer alırdı..
Bu listeler haberler anlayana... Ne tesadüftür ki bütün özel üniversitelerin televizyonlarda reklamlarının cirit attığı bir döneme denk geldi bu liste. Tamda tercihlerin yapıldığı günlerde değilmiyiz??.. Bak sen Allah'ın işine. Ne tesadüf değil mi? Yooook canım ne reklamı... Demeki sabancı en cimri patron ki ücretsiz reklam yayınlama metotları geliştirmiş.. Ah DH vah DH iki satır reklamını 2 kuruşa yapmazsınız ama adamı böyle oltayla avlarlar.. Hemde en büyük sazanlar takılır oltaya.
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MURATSPLAT 4 yıl
[Düzeltme]
İşsizlik kıvranmak istemiyorsunuz. Şu adamın dediklerine dikkat edin.
Biraz hard core porno tatında söyledikleri ama ne yazık ki gerçek.
hurriyet.com.tr/...
Not: Bu yorumu yazan(haberdeki CEO değildir) adam 31 yaşında ve okuduğu bölümle hiçbir alakası olmayan, mesleki ustalık gerektiren bir işle ekmeğini kazanıyor..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Beyin göçü hesaba katılmamış. Girişimci vesaire masaldan ibaret.program ve yazılım işini yapanların çoğu bireysel. yıldızı parlayan soluğu yurtdışında alıyor. mesut çevik 2 si 1 de doğru düzgün elektronik hakkında kaynak olmadığını söylemişti. Eğitim sistemi zaten berbat. Tübitak açıklama yapacağına eğitime projelere destek verse belki bir şeye benzer bu tablolar. bu tablo bu ülkenin 3. Dünya ülkesi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
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umut_baris 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

Beyin göçü hesaba katılmamış. Girişimci vesaire masaldan ibaret.program ve yazılım işini yapanların çoğu bireysel. yıldızı parlayan soluğu yurtdışında alıyor. mesut çevik 2 si 1 de doğru düzgün elektronik hakkında kaynak olmadığını söylemişti. Eğitim sistemi zaten berbat. Tübitak açıklama yapacağına eğitime projelere destek verse belki bir şeye benzer bu tablolar. bu tablo bu ülkenin 3. Dünya ülkesi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

+1

Adamlar 3b tasarıma geçtiler biz hala p-n kutuplarını anlatıyoruz.

Uygulama sıfır.

Hocanız hele yüksek mühendisse, dersinden geçmeniz apayrı bir eziyet.

Türkiye'de Elektronik okumak pişmanlıktır.
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MURATSPLAT 4 yıl
İşsizlik kıvranmak istemiyorsunuz. Şu adamın dediklerine dikkat edin.
Biraz hard core porno tatında söyledikleri ama ney yazık ki gerçek. hurriyet.com.tr/...
Not: Bunu yazan adam 31 yaşında okuduğu bölümle hiçbir alakası olmayan mesleki ustalık gerektiren bir işle ekmeğini kazanıyor..
2 Yanıt Yanıtla +1
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m-99 4 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT

İşsizlik kıvranmak istemiyorsunuz. Şu adamın dediklerine dikkat edin.

Biraz hard core porno tatında söyledikleri ama ney yazık ki gerçek.
hurriyet.com.tr/...


Not: Bunu yazan adam 31 yaşında okuduğu bölümle hiçbir alakası olmayan mesleki ustalık gerektiren bir işle ekmeğini kazanıyor..

Adamın söyledikleri doğru Türkiye'deki çoğu üniversite beş para etmez de sen desteksiz sallamışsın . Adam 31 yaşında değil 1959 doğumlu . Not: Kendinden bahsediyorsan eyvallah ..
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umut_baris 4 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT

İşsizlik kıvranmak istemiyorsunuz. Şu adamın dediklerine dikkat edin.

Biraz hard core porno tatında söyledikleri ama ney yazık ki gerçek.
hurriyet.com.tr/...


Not: Bunu yazan adam 31 yaşında okuduğu bölümle hiçbir alakası olmayan mesleki ustalık gerektiren bir işle ekmeğini kazanıyor..

Adam gayet açık konuşmuş.
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Mephalay 4 yıl
Ozyegin kotu bir uni degil. Ismi fail.
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