2015 yılı en girişimci ve yenilikçi üniversiteler listesi açıklandı

TÜBİTAK'ın 2011 yılından bu yana üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansını ölçen TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015 yılı listesini yayımladı. Endeks 50 üniversite üzerinden hesaplanıyor.





Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından açıklanan listede 2015 yılının en girişimci ve yenilikçi üniversitesi, 88,40 puanla Sabancı Üniversitesi oldu. İkinci sırada 85,96 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üçüncü sırada ise 79,66 puanla Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.





İlk onda yer alan diğer üniversiteler ise sırasıyla Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İTÜ, Özyeğin Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TOBB Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi şeklinde.





Endeks belirlenirken üniversiteler; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre değerlendirildi ve toplam puana göre sıralandı. Geçen yıla göre tüm üniversitelerin puanlarında artış oldu.





Endeks üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama değil. Endeksin amacı üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansını ölçmek.

http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=18070&lng=tr