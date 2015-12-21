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2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları

DonanımHaber yılın en iyi ürünlerini seçiyor. 2015 yılının en iyi 1000TL altı akıllı telefonlarını sizler için listeledik. Şimdi gelin yılın en iyisine hep birlikte karar verelim.
3 yıl
15,5b
1
68
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2015 yılında pazara hemen her bütçeye uygun heyecan verici akıllı telefonlar sunuldu. Her operatör, her sınıftan cihazını tüketicilerle buluşturarak en yüksek satış rakamlarına ulaşmaya çalıştı. Bazı cihazlar fiyat – performans noktasında tüketicinin gönlünü almayı başaramazken bazı cihazlar heyecan verici satış rakamlarına ulaştı.

Biz de DonanımHaber editörleri olarak bu noktada ilgi uyandıran cihazları bir araya getirdik. Yazımızın devamında bir anket bulacaksınız. Ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek en iyiye siz karar verin.

Meizu M2 Note
 
2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları

General Mobile 4G

 
2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları

Lenovo A7000

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Lenovonun-Dolby-Atmos-destekli-yeni-telefonu-A7000i-kullandik.htm

 
2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları

Sony Xperia M4 Aqua

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Sony-Xperia-M4-Aqua-mercek-altinda-Orta-segment-te-artik-su-gecirmiyor.htm

2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları


Xiaomi Redmi Note 3

 
2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları

Turkcell T60

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Turkcell-T60-video-incelemesi-Fiyat--Performans-sinifinin-yeni-telefonu-testte.htm

2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları

Vodafone Smart 6

2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları
 
Sizce 2015’in 1000TL altı en iyi akıllı telefonu hangisi? 
2015 yılının 1000TL altı en iyi akıllı telefonları Oy Ver 1963 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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Angel of the Lord 3 yıl en beğenilen AMERICAN
Jim Gordon
2.el iphone 5 var.android çöplerini dover.windows lar uygulama sorunu çözülürse ios den sonra 2.sıraya yerleşir.onumuzdeki 1 yıl bunu gösterecek.

Önümüzdeki bir yıl Windows Mobile'ın nasıl yerinde saydığını gösterecek bence.
Jim Gordon2.el iphone 5 var.android çöplerini dover.windows lar uygulama sorunu çözülürse ios den sonra 2.sıraya yerleşir.onumuzdeki 1 yıl bu...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Nike 3 yıl
Hepsiburada.com reklamı sandım.
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Scorpion28 3 yıl
G7 nerde
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1 Avatar
Sambacı Golcü 3 yıl
Lenovo P70 olmalı seçeneklerde
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olemix51 3 yıl
Redmi note 3 tür xiaomi yi kullanan kalitesini bilir.gm nin telefonunun listede olması da bi tuhaf .yazılım güncellemesine çok takildiniz
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mu5tafa 3 yıl
Gm 4g bence. 1 yıl sonra güncelliğini sadece o koruyacak hepsinin içinde çünkü.
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*siteci* 3 yıl
Türkiye'de resmi yollardan alamayacağımız telefonların listede olması hoş olmamış.
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vaskin77 3 yıl
Liste gelişi güzel hazırlanmış. Bu listede Huawei G7 neden yok? Bana göre geçen yılın en iyilerinden biri (en azından ilk 3'ün içinde) G7'dir. Listedeki çoğu telefonu işlemci ve performans ile olmasa bile tasarım, malzeme kalitesi, kamera, özellikle batarya ile tokatlayacak bir telefon.
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DH Misafiri 3 yıl
LeTV Le 1S de listede olmalı !
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DH Misafiri 3 yıl
Lenovo P70 hiç de göz ardı edilmeyecek bir telefon... Uygun fiyatına karşılık harika özellikleri var. Tam bir F/P telefonu bence.
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eczaci20 3 yıl
lenovo p70
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Cenkay KESER 3 yıl
Mi4 kullaniyorum 3-4 gün önce redmi note 3 siparisi gectim bakalim nasil bir cihaz gelecek :)
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Helalinden 10 3 yıl
Helalinden 10
Samsung Galaxy

E5 olacaktı mesaj yarım kaldı. Gayet güzel performanslı 64 bit işlemcili bir cihaz tasarımı da hoş bence f/p olarak sayılabilir.
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