2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları

Haber Müdürü
2015 yılında pazara hemen her bütçeye uygun heyecan verici akıllı telefonlar sunuldu. Her operatör, her sınıftan cihazını tüketicilerle buluşturarak en yüksek satış rakamlarına ulaşmaya çalıştı. Bazı cihazlar fiyat – performans noktasında tüketicinin gönlünü almayı başaramazken bazı cihazlar heyecan verici satış rakamlarına ulaştı.
Biz de DonanımHaber editörleri olarak bu noktada ilgi uyandıran cihazları bir araya getirdik. Yazımızın devamında bir anket bulacaksınız. Ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek en iyiye siz karar verin.
Meizu M2 Note
General Mobile 4G
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/General-Mobile-4G-video-inceleme-Android-guncellemeleri-Googledan-garantili-FiyatPerformans-telefonu.htm
Lenovo A7000
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Lenovonun-Dolby-Atmos-destekli-yeni-telefonu-A7000i-kullandik.htm
Sony Xperia M4 Aqua
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Sony-Xperia-M4-Aqua-mercek-altinda-Orta-segment-te-artik-su-gecirmiyor.htm
Xiaomi Redmi Note 3
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Xiaomi-Redmi-Note-3-Metal-alasim-parmak-izi-okuyucu-4000mAh-batarya.htm
Turkcell T60
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Turkcell-T60-video-incelemesi-Fiyat--Performans-sinifinin-yeni-telefonu-testte.htm
Vodafone Smart 6
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Vodafone-Smart-6-akilli-telefon-inceleme-videosu.htm
Sizce 2015’in 1000TL altı en iyi akıllı telefonu hangisi?
2015 yılının 1000TL altı en iyi akıllı telefonları Oy Ver 1963 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Önümüzdeki bir yıl Windows Mobile'ın nasıl yerinde saydığını gösterecek bence.