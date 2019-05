2015 yılının 1000 TL altı en iyi akıllı telefonları

2015 yılında pazara hemen her bütçeye uygun heyecan verici akıllı telefonlar sunuldu. Her operatör, her sınıftan cihazını tüketicilerle buluşturarak en yüksek satış rakamlarına ulaşmaya çalıştı. Bazı cihazlar fiyat – performans noktasında tüketicinin gönlünü almayı başaramazken bazı cihazlar heyecan verici satış rakamlarına ulaştı.

Sizce 2015’in 1000TL altı en iyi akıllı telefonu hangisi?

2015 yılının 1000TL altı en iyi akıllı telefonları Meizu M2 Note General Mobile 4G Lenovo A7000 Sony Xperia M4 Aqua HTC Desire 820G+ Xiaomi Redmi Note 3 Turkcell T60 Vodafone Smart 6 ZTE Blade V6 Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Oy Ver 1963 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2015 yılının 1000TL altı en iyi akıllı telefonları Meizu M2 Note General Mobile 4G Lenovo A7000 Sony Xperia M4 Aqua HTC Desire 820G+ Xiaomi Redmi Note 3 Turkcell T60 Vodafone Smart 6 ZTE Blade V6 Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Anket Sonlandı 1963 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2015 yılının 1000TL altı en iyi akıllı telefonları 18% Meizu M2 Note 344 oy 15% General Mobile 4G 303 oy 5% Lenovo A7000 93 oy 22% Sony Xperia M4 Aqua 435 oy 4% HTC Desire 820G+ 73 oy 22% Xiaomi Redmi Note 3 436 oy 2% Turkcell T60 34 oy 3% Vodafone Smart 6 58 oy 2% ZTE Blade V6 32 oy 8% Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) 155 oy 1963 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Biz de DonanımHaber editörleri olarak bu noktada ilgi uyandıran cihazları bir araya getirdik. Yazımızın devamında bir anket bulacaksınız. Ankette oy kullanarak kategorisinde yılın en iyisi dediğiniz cihazı destekleyerek en iyiye siz karar verin.