2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

Haber Editörü
Sinemanın en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Akademi Ödülleri, ya da bir diğer adıyla Oscar Ödülleri için bu yıl yarışacak adaylar belli oldu. Akademi (AMPAS) üyelerinin oylarıyla belirlenen adaylar, bugün düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Bu yılın Oscar yarışında en çok adaylık alan film, Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yeni filmi Diriliş (The Revenant) oldu. 1820'li yıllarda geçen bir hayatta kalma hikayesini anlatan Diriliş, tam 12 dalda adaylık kazandı. Diriliş'ten sonra en çok adaylığı, 10 dalda Oscar'a aday gösterilen Mad Max: Fury Road aldı.
Bu yıl Oscar adaylıkları büyük sürprizlere sahne olmadı. En iyi film dalında aday gösterilmesi beklenen filmlerin neredeyse tamamı seçilen sekiz film arasında yer almayı başardı. Bu kategorideki en büyük sürpriz, Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde en iyi film dalında adaylık kazanan Carol'ın son sekiz film arasına girememesi oldu. Carol'ın yerini, bu yılın en hoş sürprizlerinden biri olan Gizli Dünya (Room) aldı. Genelde bilim-kurgu ve fantastik türündeki filmlere gerekli değeri vermeyen Akademi'nin bu yıl hem Mad Max: Fury Road'a hem de Marslı (The Martian)'ya birçok dalda adaylık vermesi dikkat çeken bir diğer detay oldu.
Oyunculuk kategorilerine geldiğimizde bu yılın en büyük sürprizi, Tom Hardy'nin Diriliş (The Revenant) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında adaylık alması oldu. Hardy'nin adaylık kazanmasıyla dışarıda kalan isim, Beasts of No Nation filmindeki performansıyla adaylık almasına kesin gözüyle bakılan Idris Elba oldu. Elba'nın filmdeki müthiş performansı eleştirmenlerden büyük övgü toplasa da, film alanına yeni giren Netflix'in Oscar kampanyasındaki acemiliği Elba'nın beklenen desteği alamamasına neden olmuş gibi görünüyor.
Bu yılın Oscar adayları arasında, Türkiye'de geçen bir hikayeyi anlatan Mustang de bulunuyor ama film Türkiye adına değil, Fransa adına yarışıyor.
88. Oscar Ödülleri'nde yarışacak filmlerin tam listesi şu şekilde:
En İyi FilmSpotlight
The Big Short
The Revenant
The Martian
Brooklyn
Mad Max: Fury Road
Bridge of Spies
Room
Alejandro G. Iñárritu - The Revenant
Adam McKay - The Big Short
Tom McCarthy - Spotlight
George Miller - Mad Max: Fury Road
Lenny Abrahamson - Room
En İyi Kadın Oyuncu
Brie Larson - Room
Saoirse Ronan - Brooklyn
Cate Blanchett - Carol
Charlotte Rampling - 45 Years
Jennifer Lawrence - Joy
En İyi Erkek Oyuncu
Leonardo DiCaprio - The Revenant
Michael Fassbender - Steve Jobs
Eddie Redmayne - The Danish Girl
Bryan Cranston - Trumbo
Matt Damon - The Martian
En İyi Yardımcı Kadın OyuncuAlicia Vikander - The Danish Girl
Kate Winslet - Steve Jobs
Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight
Rooney Mara - Carol
Rachel McAdams - Spotlight
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mark Rylance - Bridge of Spies
Sylvester Stallone - Creed
Christian Bale - The Big Short
Mark Ruffalo - Spotlight
Tom Hardy - The Revenant
En İyi Uyarlama Senaryo
The Big Short - Adam McKay, Charles Randolph
Room - Emma Donaghue
Carol - Phyllis Nagy
The Martian - Drew Goddard
Brooklyn - Nick Hornby
En İyi Orijinal Senaryo
Spotlight - Tom McCarthy, Josh Singer
Inside Out - Josh Cooley, Pete Docter, Meg LeFavue
Straight Outta Compton - Jonathan Herman, Andrea Berloff, S. Leigh Savidge, Alan Wenkus
Ex Machina - Alex Garland
Bridge of Spies - Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen
En İyi Görüntü Yönetimi
The Revenant - Emmanuel Lubezki
Sicario - Roger Deakins
Carol - Edward Lachman
Mad Max: Fury Road - John Seale
The Hateful Eight - Robert Richardson
En İyi Müzik
The Hateful Eight - Ennio Morricone
Star Wars: The Force Awakens - John Williams
Bridge of Spies - Thomas Newman
Carol - Carter Burwell
Sicario - Johann Johannsson
En İyi Görsel Efekt
Ex Machina
Star Wars: The Force Awakens
The Martian
Mad Max: Fury Road
The Revenant
En İyi KurguMad Max: Fury Road
The Revenant
Spotlight
The Big Short
Star Wars: The Force Awakens
En İyi Makyaj
The Revenant
The 100-Year-Old-Man Who Climbed Out a Window and Disappeared
Mad Max: Fury Road
En İyi Yapım Tasarımı
Mad Max: Fury Road
Bridge of Spies
The Martian
The Revenant
The Danish Girl
En İyi Kostüm Tasarımı
Carol
Cinderella
The Danish Girl
Mad Max: Fury Road
The Revenant
En İyi Orijinal Şarkı
Earned It - Fifty Shades of Grey
Manta Ray - Racing Extinction
Til It Happens to You - The Hunting Ground
Writing’s on the Wall - Spectre
Simple Song #3 - Youth
En İyi Ses Kurgusu
Sicario
Mad Max: Fury Road
The Martian
The Revenant
Star Wars: The Force Awakens
En İyi Ses Miksajı
Bridge of Spies
Mad Max: Fury Road
The Martian
The Revenant
Star Wars: The Force Awakens
En İyi Animasyon Film
Inside Out
Anomalisa
Boy and the World
Shaun the Sheep Movie
When Marnie Was There
Yabancı Dilde En İyi Film
Mustang - Fransa
Son of Saul - Macaristan
Theeb - Ürdün
A War - Danimarka
Embrace of the Serpent - Kolombiya
En İyi Belgesel
Amy
The Look of Silence
Cartel Land
What Happened Miss Simone?
Winter’s on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom
En İyi Kısa Belgesel
Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah
A Girl in the River: The Price of Forgiveness
Last Day of Freedom
Body Team 12
Chau
En İyi Kısa Film
Ave Maria
Day One
Everything Will Be Okay (Alles Wird Gut)
Shok
Stutterer
En İyi Kısa Film (Animasyon)
Bear Story (Historia de un Oso)
Prologue
Sanjay’s Super Team
We Can’t Live Without Cosmos
World of Tomorrow
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Benim tahminlerim;
En İyi Film The Big Short
En İyi Yönetmen Alejandro G. Iñárritu - The Revenant
En İyi Kadın Oyuncu Brie Larson - Room
En İyi Erkek Oyuncu Leonardo DiCaprio - The Revenant
J. Lawrence artık nasıl sağlam kişilerle ilişki!!! içerisindeyse, oyunculuğu değil ama gerçek dünyada ki girişimleriyle her yıl aday da olur 30 35 yaşına kadar ( malum ilişkilerde yaşlılığı ile yaramaz pek ) 5 10 tane ödülde alır gibi duruyor.
Mad Max ve Diriliş bu senenin adam gibi iki filmi. Umarım hak ettikleri ödülleri alırlar.
Ve en önemlisi L. Di Caprio umarım yıllardır bir çok kez hakkettiği şekilde alamadığı ödülü bu sefer alır. Yine alamazsa artık Akademi kendi adına itibarını kaybedecek.
Son olarak Kate Winslet nasıl oldu baş rolden yardımcı başrole düştü son yıllarda bilmiyorum ama kadın bu şekilde bile o muazzam kalitesiyle, oyunculuğu, ses tonu, mimikleri ile başrolleri gölgede bırakmaya devam ediyor. Umarım 2. ödülünü kazanır.
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