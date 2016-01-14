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2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

Bu yıl 88'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı. Oscar adaylıklarına, 12 dalda aday gösterilen Diriliş ve 10 dalda aday gösterilen Mad Max: Fury Road damga vurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı
Sinemanın en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Akademi Ödülleri, ya da bir diğer adıyla Oscar Ödülleri için bu yıl yarışacak adaylar belli oldu. Akademi (AMPAS) üyelerinin oylarıyla belirlenen adaylar, bugün düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Bu yılın Oscar yarışında en çok adaylık alan film, Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yeni filmi Diriliş (The Revenant) oldu. 1820'li yıllarda geçen bir hayatta kalma hikayesini anlatan Diriliş, tam 12 dalda adaylık kazandı. Diriliş'ten sonra en çok adaylığı, 10 dalda Oscar'a aday gösterilen Mad Max: Fury Road aldı.
Bu yıl Oscar adaylıkları büyük sürprizlere sahne olmadı. En iyi film dalında aday gösterilmesi beklenen filmlerin neredeyse tamamı seçilen sekiz film arasında yer almayı başardı. Bu kategorideki en büyük sürpriz, Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde en iyi film dalında adaylık kazanan Carol'ın son sekiz film arasına girememesi oldu. Carol'ın yerini, bu yılın en hoş sürprizlerinden biri olan Gizli Dünya (Room) aldı. Genelde bilim-kurgu ve fantastik türündeki filmlere gerekli değeri vermeyen Akademi'nin bu yıl hem Mad Max: Fury Road'a hem de Marslı (The Martian)'ya birçok dalda adaylık vermesi dikkat çeken bir diğer detay oldu.
Oyunculuk kategorilerine geldiğimizde bu yılın en büyük sürprizi, Tom Hardy'nin Diriliş (The Revenant) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında adaylık alması oldu. Hardy'nin adaylık kazanmasıyla dışarıda kalan isim, Beasts of No Nation filmindeki performansıyla adaylık almasına kesin gözüyle bakılan Idris Elba oldu. Elba'nın filmdeki müthiş performansı eleştirmenlerden büyük övgü toplasa da, film alanına yeni giren Netflix'in Oscar kampanyasındaki acemiliği Elba'nın beklenen desteği alamamasına neden olmuş gibi görünüyor.
Bu yılın Oscar adayları arasında, Türkiye'de geçen bir hikayeyi anlatan Mustang de bulunuyor ama film Türkiye adına değil, Fransa adına yarışıyor.
88. Oscar Ödülleri'nde yarışacak filmlerin tam listesi şu şekilde:
 
2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı
En İyi Film
Spotlight
The Big Short
The Revenant
The Martian
Brooklyn
Mad Max: Fury Road
Bridge of Spies
Room

2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı
 
En İyi Yönetmen
Alejandro G. Iñárritu - The Revenant
Adam McKay - The Big Short
Tom McCarthy - Spotlight
George Miller - Mad Max: Fury Road
Lenny Abrahamson - Room
2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

En İyi Kadın Oyuncu
Brie Larson - Room
Saoirse Ronan - Brooklyn
Cate Blanchett - Carol
Charlotte Rampling - 45 Years
Jennifer Lawrence - Joy
2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

En İyi Erkek Oyuncu
Leonardo DiCaprio - The Revenant
Michael Fassbender - Steve Jobs
Eddie Redmayne - The Danish Girl
Bryan Cranston - Trumbo
Matt Damon - The Martian
2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 
Alicia Vikander - The Danish Girl
Kate Winslet - Steve Jobs
Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight
Rooney Mara - Carol
Rachel McAdams - Spotlight
2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mark Rylance - Bridge of Spies
Sylvester Stallone - Creed
Christian Bale - The Big Short
Mark Ruffalo - Spotlight
Tom Hardy - The Revenant

En İyi Uyarlama Senaryo
The Big Short - Adam McKay, Charles Randolph
Room - Emma Donaghue
Carol - Phyllis Nagy
The Martian - Drew Goddard
Brooklyn - Nick Hornby

En İyi Orijinal Senaryo
Spotlight - Tom McCarthy, Josh Singer
Inside Out - Josh Cooley, Pete Docter, Meg LeFavue
Straight Outta Compton - Jonathan Herman, Andrea Berloff, S. Leigh Savidge, Alan Wenkus
Ex Machina - Alex Garland
Bridge of Spies - Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen

En İyi Görüntü Yönetimi
The Revenant - Emmanuel Lubezki
Sicario - Roger Deakins
Carol - Edward Lachman
Mad Max: Fury Road - John Seale
The Hateful Eight - Robert Richardson

En İyi Müzik
The Hateful Eight - Ennio Morricone
Star Wars: The Force Awakens - John Williams
Bridge of Spies - Thomas Newman
Carol - Carter Burwell
Sicario - Johann Johannsson

En İyi Görsel Efekt
Ex Machina
Star Wars: The Force Awakens
The Martian
Mad Max: Fury Road
The Revenant

En İyi Kurgu 
Mad Max: Fury Road
The Revenant
Spotlight
The Big Short
Star Wars: The Force Awakens

En İyi Makyaj
The Revenant
The 100-Year-Old-Man Who Climbed Out a Window and Disappeared
Mad Max: Fury Road

En İyi Yapım Tasarımı
Mad Max: Fury Road
Bridge of Spies
The Martian
The Revenant
The Danish Girl

En İyi Kostüm Tasarımı
Carol
Cinderella
The Danish Girl
Mad Max: Fury Road
The Revenant

En İyi Orijinal Şarkı
Earned It - Fifty Shades of Grey
Manta Ray - Racing Extinction
Til It Happens to You - The Hunting Ground
Writing’s on the Wall - Spectre
Simple Song #3 - Youth

En İyi Ses Kurgusu
Sicario
Mad Max: Fury Road
The Martian
The Revenant
Star Wars: The Force Awakens

En İyi Ses Miksajı
Bridge of Spies
Mad Max: Fury Road
The Martian
The Revenant
Star Wars: The Force Awakens

En İyi Animasyon Film
Inside Out
Anomalisa
Boy and the World
Shaun the Sheep Movie
When Marnie Was There

Yabancı Dilde En İyi Film
Mustang - Fransa
Son of Saul - Macaristan
Theeb - Ürdün
A War - Danimarka
Embrace of the Serpent - Kolombiya

En İyi Belgesel
Amy
The Look of Silence
Cartel Land
What Happened Miss Simone?
Winter’s on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom

En İyi Kısa Belgesel
Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah
A Girl in the River: The Price of Forgiveness
Last Day of Freedom
Body Team 12
Chau

En İyi Kısa Film
Ave Maria
Day One
Everything Will Be Okay (Alles Wird Gut)
Shok
Stutterer

En İyi Kısa Film (Animasyon)
Bear Story (Historia de un Oso)
Prologue
Sanjay’s Super Team
We Can’t Live Without Cosmos
World of Tomorrow

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mementopolis 3 yıl en beğenilen
Martian gibi çöp bir filmi nasıl Oscara Aday gösteriyorlar anlamadım . Üstelik, komedi filmi diye ödül-golden globe awards- aldı. Aşırı Taraflı davranılıyor bana kalırsa.
Martian gibi çöp bir filmi nasıl Oscara Aday gösteriyorlar anlamadım . Üstelik, komedi filmi diye ödül-golden globe awards- aldı. Aşırı Taraflı davranılıyor ban...
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verdi001 3 yıl
Leonardo bu defa alacak gibi.
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DH Misafiri 3 yıl
Leonardo dicaprio bu ödülü çok kez haketti bu sefer gerçekten almalı diye düşünüyorum ve en iyi müzik kesinlikle the hateful eight almalı Tarantino bu filmiyle müthiş bir iş çıkardı ayrıca jennifer jason leigh öyle müthiş bir iş çıkardıki ödülü alamassa gerçekten çok üzülürüm makyaj tasarım mad max tabiki film mel gibson yoksa biz varız diyor sanki
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darkdiva 3 yıl
Kimse şans vermemiş burada ama en iyi filmi Spotlight alacak bence. Spotlight ve Revenant'ın adı çok geçiyor en iyi filmde. Revenant'a vermeme nedenleri geçen yıl aynı yönetmenin Birdman'le Oscar alması olabilir. Belki arka arkaya vermezler.
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hepsen 3 yıl
Oscarı leo alırsa en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünüde ayıya versinler sağlam performansı vardı
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ylmzsngl 3 yıl
Sinemaya küsmemesi için Leonardo alır bu sene.
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eric13 3 yıl
Marsli kadar klise ve sacma bir film gormedim Matt Damon da klasik Matt gibi oynamis ben Oscarlik birseyde gormedim. Oscar iyice satiliga donustu parayi basan kapiyor bir tane
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shadowtr 3 yıl
Adayları Leo alsın diye seçmişler resmen. Bu kez alır...



Benim tahminlerim;
En İyi Film The Big Short
En İyi Yönetmen Alejandro G. Iñárritu - The Revenant
En İyi Kadın Oyuncu Brie Larson - Room
En İyi Erkek Oyuncu Leonardo DiCaprio - The Revenant
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Godolphin 3 yıl
Bu senenin oscar adayları çok vasat görünüyor..
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_witch_ 3 yıl
Leonardo DiCaprio alsın artık


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ULYSES 3 yıl
Leonardo çoktan oscar almalıydı zaten. Çocukluğundan beri harika bir oyuncudur (Bakınız: Bu çocuğun hikayesi). Ama Titanic ile üzerine yapışan "genç kızların sevgilisi" imajını atması çok zor oldu. Kısmet bu seneyeymiş. Martian kitabına göre yavan kalsa da Matt Demon iyi iş çıkarmış. Kitapta hayal ettiğim karakter gibiydi. Her koşsulda bilimkurgu filmler oscar alınca seviniyorum. Madmax eğlenceli bir aksiyon filmi. Efekt, görüntü gibi kategorileri saymazsak oscarlık bir tarafı yok. Stallone yine kendini oynamış. 40 senedir farklı bir karakter oynayamadı bu adam. Ha onu iyi oynuyor, o ayrı.
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gcb1903 3 yıl
Marslı ( Mat Damon ayrıca harika oynamıştır ) gibi bir sıradan bir film nasıl en iyi film dalında aday olabilir.
J. Lawrence artık nasıl sağlam kişilerle ilişki!!! içerisindeyse, oyunculuğu değil ama gerçek dünyada ki girişimleriyle her yıl aday da olur 30 35 yaşına kadar ( malum ilişkilerde yaşlılığı ile yaramaz pek ) 5 10 tane ödülde alır gibi duruyor.

Mad Max ve Diriliş bu senenin adam gibi iki filmi. Umarım hak ettikleri ödülleri alırlar.

Ve en önemlisi L. Di Caprio umarım yıllardır bir çok kez hakkettiği şekilde alamadığı ödülü bu sefer alır. Yine alamazsa artık Akademi kendi adına itibarını kaybedecek.

Son olarak Kate Winslet nasıl oldu baş rolden yardımcı başrole düştü son yıllarda bilmiyorum ama kadın bu şekilde bile o muazzam kalitesiyle, oyunculuğu, ses tonu, mimikleri ile başrolleri gölgede bırakmaya devam ediyor. Umarım 2. ödülünü kazanır.
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Reaglew 3 yıl
En iyi görüntü yönetmeni yada kurguda nasıl Creed olmaz çok garip
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Denis Cheryshev 3 yıl
Di Caprio bu sene banko alır. The Revenant'ta döktürdü resmen.
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Redunay 3 yıl
Sylvester Stallone ve Di Caprio nun almasını istiyorum.
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Andres Escobar 3 yıl
yalnız stallone öyle böyle haketti ama tom hardy alıcaktır ödülü %100 bu arada tahminleri editleyecem
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