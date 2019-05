2016 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

Sinemanın en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Akademi Ödülleri, ya da bir diğer adıyla Oscar Ödülleri için bu yıl yarışacak adaylar belli oldu. Akademi (AMPAS) üyelerinin oylarıyla belirlenen adaylar, bugün düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Bu yılın Oscar yarışında en çok adaylık alan film, Alejandro Gonzalez Inarritu'nun yeni filmi Diriliş (The Revenant) oldu. 1820'li yıllarda geçen bir hayatta kalma hikayesini anlatan Diriliş, tam 12 dalda adaylık kazandı. Diriliş'ten sonra en çok adaylığı, 10 dalda Oscar'a aday gösterilen Mad Max: Fury Road aldı.

Bu yıl Oscar adaylıkları büyük sürprizlere sahne olmadı. En iyi film dalında aday gösterilmesi beklenen filmlerin neredeyse tamamı seçilen sekiz film arasında yer almayı başardı. Bu kategorideki en büyük sürpriz, Altın Küre ve BAFTA ödüllerinde en iyi film dalında adaylık kazanan Carol'ın son sekiz film arasına girememesi oldu. Carol'ın yerini, bu yılın en hoş sürprizlerinden biri olan Gizli Dünya (Room) aldı. Genelde bilim-kurgu ve fantastik türündeki filmlere gerekli değeri vermeyen Akademi'nin bu yıl hem Mad Max: Fury Road'a hem de Marslı (The Martian)'ya birçok dalda adaylık vermesi dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Oyunculuk kategorilerine geldiğimizde bu yılın en büyük sürprizi, Tom Hardy'nin Diriliş (The Revenant) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında adaylık alması oldu. Hardy'nin adaylık kazanmasıyla dışarıda kalan isim, Beasts of No Nation filmindeki performansıyla adaylık almasına kesin gözüyle bakılan Idris Elba oldu. Elba'nın filmdeki müthiş performansı eleştirmenlerden büyük övgü toplasa da, film alanına yeni giren Netflix'in Oscar kampanyasındaki acemiliği Elba'nın beklenen desteği alamamasına neden olmuş gibi görünüyor.

Bu yılın Oscar adayları arasında, Türkiye'de geçen bir hikayeyi anlatan Mustang de bulunuyor ama film Türkiye adına değil, Fransa adına yarışıyor.

88. Oscar Ödülleri'nde yarışacak filmlerin tam listesi şu şekilde:

En İyi Film





Lenny Abrahamson - Room

Jennifer Lawrence - Joy

Matt Damon - The Martian

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Rachel McAdams - Spotlight





En İyi Kurgu

World of Tomorrow

