Bu yıl Oscar Ödül Töreni'ni kimin sunacağı belli oldu

Son iki yıldır bu görevi Jimmy Kimmel'a emanet eden Akademi, bu sene ise değişikliğe gidiyor. 2 Mart'ta gerçekleşecek 97. Oscar Ödül Töreni'ni, ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien sunacak.
97. Oscar Ödül Töreni'ni Conan O'Brien Sunacak
Ülkemizde de yayınlanan Late Night with Conan O'Brien adlı talk show'uyla epey ünlenen Conan O'Brien, son yıllarda televizyonda eskisi kadar görünmüyor belki ama dijitalde dikkat çekici işlere imza atıyor. Conan O'Brien Needs a Friend adlı podcast'i epey popüler olan Conan, bunun yanı sıra podcast yapımcısı olarak da büyük başarı yakaladı. Conan'ın Team Coco adını taşıyan podcast şirketi, 2022 yılında 150 milyon dolara SiriusXM'e satıldı.
Conan gibi sevilen bir ismin Oscar Ödül Töreni'ni sunacak olması, son yıllarda Oscarlar'dan uzaklaşan seyircinin bir kısmını geri kazandırabilir. Gerçi Conan'ın işi hiç kolay olmayacak. Çünkü son yılların en sönük ödül sezonlarından biri bizi bekliyor. Sinema için epey verimsiz geçen 2024, Dune Part Two dışında şu ana kadar Oscar'da iddialı olacak kayda değer bir film sunmadı. Bu yüzden The Brutalist ve Anora gibi genel izleyici kitlesinde pek karşılığı olmayan filmler arasında geçen bir yarış izleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir