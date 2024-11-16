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    Anlık Bildirim

    Bu yıl Oscar Ödül Töreni'ni kimin sunacağı belli oldu

    2 Mart'ta düzenlenecek olan 97. Oscar Ödül Töreni'ni kimin sunacağı belli oldu. Akademi, bu zorlu görevi bu kez çok sevilen, tecrübeli bir talk show sunucusuna emanet ediyor.
    Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Oscar Ödülleri, her ne kadar sinema dünyasının en prestijli ödülleri olsa da son yıllarda eski büyüsünü biraz kaybetmeye başlamış durumda. İzlenme rakamlarına da yansıyan bu durum, çoğu zaman yayının çok uzun olmasına ya da törenin sıkıcı geçmesine bağlanıyor. Bu yüzden töreni sunan kişiye de önemli bir görev düşüyor.

    Son iki yıldır bu görevi Jimmy Kimmel'a emanet eden Akademi, bu sene ise değişikliğe gidiyor. 2 Mart'ta gerçekleşecek 97. Oscar Ödül Töreni'ni, ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien sunacak.

    97. Oscar Ödül Töreni'ni Conan O'Brien Sunacak

    Ülkemizde de yayınlanan Late Night with Conan O'Brien adlı talk show'uyla epey ünlenen Conan O'Brien, son yıllarda televizyonda eskisi kadar görünmüyor belki ama dijitalde dikkat çekici işlere imza atıyor. Conan O'Brien Needs a Friend adlı podcast'i epey popüler olan Conan, bunun yanı sıra podcast yapımcısı olarak da büyük başarı yakaladı. Conan'ın Team Coco adını taşıyan podcast şirketi, 2022 yılında 150 milyon dolara SiriusXM'e satıldı.

    Conan gibi sevilen bir ismin Oscar Ödül Töreni'ni sunacak olması, son yıllarda Oscarlar'dan uzaklaşan seyircinin bir kısmını geri kazandırabilir. Gerçi Conan'ın işi hiç kolay olmayacak. Çünkü son yılların en sönük ödül sezonlarından biri bizi bekliyor. Sinema için epey verimsiz geçen 2024, Dune Part Two dışında şu ana kadar Oscar'da iddialı olacak kayda değer bir film sunmadı. Bu yüzden The Brutalist ve Anora gibi genel izleyici kitlesinde pek karşılığı olmayan filmler arasında geçen bir yarış izleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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