Bu yıl Oscar Ödül Töreni'ni kimin sunacağı belli oldu

Tam Boyutta Gör Oscar Ödülleri, her ne kadar sinema dünyasının en prestijli ödülleri olsa da son yıllarda eski büyüsünü biraz kaybetmeye başlamış durumda. İzlenme rakamlarına da yansıyan bu durum, çoğu zaman yayının çok uzun olmasına ya da törenin sıkıcı geçmesine bağlanıyor. Bu yüzden töreni sunan kişiye de önemli bir görev düşüyor.

Son iki yıldır bu görevi Jimmy Kimmel'a emanet eden Akademi, bu sene ise değişikliğe gidiyor. 2 Mart'ta gerçekleşecek 97. Oscar Ödül Töreni'ni, ünlü talk show sunucusu Conan O'Brien sunacak.

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97. Oscar Ödül Töreni'ni Conan O'Brien Sunacak

Ülkemizde de yayınlanan Late Night with Conan O'Brien adlı talk show'uyla epey ünlenen Conan O'Brien, son yıllarda televizyonda eskisi kadar görünmüyor belki ama dijitalde dikkat çekici işlere imza atıyor. Conan O'Brien Needs a Friend adlı podcast'i epey popüler olan Conan, bunun yanı sıra podcast yapımcısı olarak da büyük başarı yakaladı. Conan'ın Team Coco adını taşıyan podcast şirketi, 2022 yılında 150 milyon dolara SiriusXM'e satıldı.

Conan gibi sevilen bir ismin Oscar Ödül Töreni'ni sunacak olması, son yıllarda Oscarlar'dan uzaklaşan seyircinin bir kısmını geri kazandırabilir. Gerçi Conan'ın işi hiç kolay olmayacak. Çünkü son yılların en sönük ödül sezonlarından biri bizi bekliyor. Sinema için epey verimsiz geçen 2024, Dune Part Two dışında şu ana kadar Oscar'da iddialı olacak kayda değer bir film sunmadı. Bu yüzden The Brutalist ve Anora gibi genel izleyici kitlesinde pek karşılığı olmayan filmler arasında geçen bir yarış izleyebiliriz.

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