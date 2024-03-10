Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak

Türkiye saatiyle 02:00'de başlayacak olan Oscar Ödül Töreni de öncesindeki kırmızı halı seremonisi de Türkiye'de Disney+ platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Kırmızı halı seremonisi gece 01:30'da başlayacak.
Bu Yıl Oscar Ödülleri'nde Favori Oppenheimer
Bu yıl En İyi Film kategorisinde Poor Things, Killers of the Flower Moon, The Holdovers gibi sürpriz yapabilecek üç yapım bulunsa da ödül sezonundaki gidişat Oppenheimer'ın net bir şekilde favori olduğunu gösteriyor. Christopher Nolan'ın beğeni kazanan son filmi, geceden çok sayıda ödülle dönecek gibi görünüyor. En İyi Film ve En İyi Yönetmen'in de bunların arasında olması bekleniyor.
En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde yarış Paul Giamatti (The Holdovers) ve Cillian Murphy (Oppenheimer) arasında geçiyor. En İyi Kadın Oyuncu tarafında da iki isim ön plana çıkıyor: Poor Things filmindeki performansıyla Emma Stone ve Killers of the Flower Moon'la muhteşem bir çıkış yapan Lily Gladstone. Son günlerde dağıtılan meslek birliği ödülleri, Gladstone'un bir adım önde olduğunu gösteriyor ama yarış son ana kadar yakın geçtiği için gece zarftan Emma Stone'un isminin çıkması da şaşırtıcı olmaz.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nın The Holdovers filmindeki performansıyla Da'Vine Joy Randolph'a gitmesi beklenirken, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde ön plana çıkan isim Robert Downey Jr. (Oppenheimer) oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.