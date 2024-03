Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak

Tam Boyutta Gör Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok kullanılan adlarıyla Oscar Ödülleri, bu gece 96. kez sahiplerini bulacak. Bu yıl Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu, komedyen ve talk show sunucusu Jimmy Kimmel yapacak.

Türkiye saatiyle 02:00'de başlayacak olan Oscar Ödül Töreni de öncesindeki kırmızı halı seremonisi de Türkiye'de Disney+ platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Kırmızı halı seremonisi gece 01:30'da başlayacak.

Bu Yıl Oscar Ödülleri'nde Favori Oppenheimer

Bu yıl En İyi Film kategorisinde Poor Things, Killers of the Flower Moon, The Holdovers gibi sürpriz yapabilecek üç yapım bulunsa da ödül sezonundaki gidişat Oppenheimer'ın net bir şekilde favori olduğunu gösteriyor. Christopher Nolan'ın beğeni kazanan son filmi, geceden çok sayıda ödülle dönecek gibi görünüyor. En İyi Film ve En İyi Yönetmen'in de bunların arasında olması bekleniyor.

En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde yarış Paul Giamatti (The Holdovers) ve Cillian Murphy (Oppenheimer) arasında geçiyor. En İyi Kadın Oyuncu tarafında da iki isim ön plana çıkıyor: Poor Things filmindeki performansıyla Emma Stone ve Killers of the Flower Moon'la muhteşem bir çıkış yapan Lily Gladstone. Son günlerde dağıtılan meslek birliği ödülleri, Gladstone'un bir adım önde olduğunu gösteriyor ama yarış son ana kadar yakın geçtiği için gece zarftan Emma Stone'un isminin çıkması da şaşırtıcı olmaz.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nın The Holdovers filmindeki performansıyla Da'Vine Joy Randolph'a gitmesi beklenirken, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde ön plana çıkan isim Robert Downey Jr. (Oppenheimer) oluyor.

