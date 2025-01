Oscar adayları açıklandı; En çok adaylık alan film Emilia Perez oldu

Tam Boyutta Gör Hollywood'un en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri ya da daha çok kullanılan adıyla Oscar Ödülleri için bu yarışacak filmler belli oldu. 2025 Oscar adayları, bu akşam düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Bu yıl Oscar Ödülleri'nde en çok adaylık alan film Emilia Perez oldu. Müzikal türündeki film toplam 13 adaylık aldı. Onu 10'ar adaylıkla The Brutalist ve Wicked izledi.

İlk Dune filmiyle En İyi Yönetmen kategorisinde Oscar adaylığı alamayan Denis Villeneuve'ün bu yıl da es geçilmesi dikkat çeken detaylardan oldu.

2025 Oscar Adayları

En İyi Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

En İyi Yönetmen

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

James Mangold - A Complete Unknown

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Fargeat - The Substance

En İyi Erkek Oyuncu

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Sebastian Stan - The Apprentice

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

En İyi Kadın Oyuncu

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Fernanda Torres - I'm Still Here

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Conclave

Zoe Saldana - Emilia Pérez

En İyi Uluslararası Film

I'm Still Here

Emilia Pérez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

The Girl with the Needle

En İyi Animasyon Film

Flow

Inside Out 2

Memoir Of A Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

En İyi Belgesel

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack To A Coup d’Etat

Sugarcane

En İyi Uyarlama Senaryo

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

En İiyi Özgün Senaryo

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

En İyi Kurgu

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

En İyi Görüntü Yönetimi

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

En İyi Görsel Efekt

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

The Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

En İyi Yapım Tasarımı

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

En İyi Kostüm Tasarımı

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

En İyi Saç ve Makyaj

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

En İyi Müzik

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

En İyi Şarkı

El Mal - Emilia Pérez

The Journey - The Six Triple Eight

Like A Bird - Sing Sing

Mi Camino -.Emilia Pérez

Never Too Late - Elton John: Never Too Late

En İyi Ses

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

