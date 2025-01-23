Oscar adayları açıklandı; En çok adaylık alan film Emilia Perez oldu

- 2025 Oscar Adayları
- En İyi Film
- En İyi Yönetmen
- En İyi Erkek Oyuncu
- En İyi Kadın Oyuncu
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- En İyi Uluslararası Film
- En İyi Animasyon Film
- En İyi Belgesel
- En İyi Uyarlama Senaryo
- En İiyi Özgün Senaryo
- En İyi Kurgu
- En İyi Görüntü Yönetimi
- En İyi Görsel Efekt
- En İyi Yapım Tasarımı
- En İyi Kostüm Tasarımı
- En İyi Saç ve Makyaj
- En İyi Müzik
- En İyi Şarkı
- En İyi Ses
- Yorumlar
Bu yıl Oscar Ödülleri'nde en çok adaylık alan film Emilia Perez oldu. Müzikal türündeki film toplam 13 adaylık aldı. Onu 10'ar adaylıkla The Brutalist ve Wicked izledi.
İlk Dune filmiyle En İyi Yönetmen kategorisinde Oscar adaylığı alamayan Denis Villeneuve'ün bu yıl da es geçilmesi dikkat çeken detaylardan oldu.
2025 Oscar Adayları
En İyi Film
Anora
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
I'm Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked
En İyi Yönetmen
Jacques Audiard - Emilia Pérez
Sean Baker - Anora
James Mangold - A Complete Unknown
Brady Corbet - The Brutalist
Coralie Fargeat - The Substance
En İyi Erkek Oyuncu
Adrien Brody - The Brutalist
Timothée Chalamet - A Complete Unknown
Sebastian Stan - The Apprentice
Colman Domingo - Sing Sing
Ralph Fiennes - Conclave
En İyi Kadın Oyuncu
Cynthia Erivo - Wicked
Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez
Fernanda Torres - I'm Still Here
Mikey Madison - Anora
Demi Moore - The Substance
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Yura Borisov - Anora
Kieran Culkin - A Real Pain
Edward Norton - A Complete Unknown
Guy Pearce - The Brutalist
Jeremy Strong - The Apprentice
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Monica Barbaro - A Complete Unknown
Ariana Grande - Wicked
Felicity Jones - The Brutalist
Isabella Rossellini - Conclave
Zoe Saldana - Emilia Pérez
En İyi Uluslararası Film
I'm Still Here
Emilia Pérez
The Seed of the Sacred Fig
Flow
The Girl with the Needle
En İyi Animasyon Film
Flow
Inside Out 2
Memoir Of A Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot
En İyi Belgesel
Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack To A Coup d’Etat
Sugarcane
En İyi Uyarlama Senaryo
A Complete Unknown
Conclave
Emilia Perez
Nickel Boys
Sing Sing
En İiyi Özgün Senaryo
Anora
The Brutalist
A Real Pain
September 5
The Substance
En İyi Kurgu
Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
En İyi Görüntü Yönetimi
The Brutalist
Dune: Part Two
Emilia Perez
Maria
Nosferatu
En İyi Görsel Efekt
Alien: Romulus
Better Man
Dune: Part Two
The Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked
En İyi Yapım Tasarımı
The Brutalist
Conclave
Dune: Part Two
Nosferatu
Wicked
En İyi Kostüm Tasarımı
A Complete Unknown
Conclave
Gladiator II
Nosferatu
Wicked
En İyi Saç ve Makyaj
A Different Man
Emilia Perez
Nosferatu
The Substance
Wicked
En İyi Müzik
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot
En İyi Şarkı
El Mal - Emilia Pérez
The Journey - The Six Triple Eight
Like A Bird - Sing Sing
Mi Camino -.Emilia Pérez
Never Too Late - Elton John: Never Too Late
En İyi Ses
A Complete Unknown
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Wicked
The Wild Robot
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: