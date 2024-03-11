96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Ödül sezonu boyunca topladığı ödüllerle Oscar Ödül Töreni'ne favori olarak giren Oppenheimer, sürprize yer vermedi ve En İyi Film Oscarı'nın sahibi oldu. Christopher Nolan bu filmle kariyerinin ilk En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanırken; Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. da filmdeki rolleriyle Oscar heykelciğine kavuştu. Oppenheimer geceyi toplam yedi Oscar ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.
En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Emma Stone ile Lily Gladstone arasında geçen yarışın kazananı Emma Stone oldu. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nı ise zaten geceye net favori olarak gelen Da'Vine Joy Randolph aldı.
2024 Oscar Ödülleri'nin Adayları ve Kazananları
En İyi Film
Kazanan: Oppenheimer
American Fiction
Anatomy of a Fall
Barbie
The Holdovers
Killers of the Flower Moon
Maestro
Past Lives
Poor Things
The Zone of Interest
En İyi Kadın Oyuncu
Kazanan: Emma Stone - Poor Things
Annette Bening - Nyad
Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
Sandra Huller - Anatomy of a Fall
Carey Mulligan - Maestro
En İyi Erkek Oyuncu
Kazanan: Cillian Murphy - Oppenheimer
Bradley Cooper - Maestro
Colman Domingo - Rustin
Paul Giamatti - The Holdovers
Jeffrey Wright - American Fiction
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Kazanan: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers
Emily Blunt - Oppenheimer
Danielle Brooks - The Color Purple
America Ferrera - Barbie
Jodie Foster - Nyad
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kazanan: Robert Downey Jr - Oppenheimer
Sterling K Brown - American Fiction
Robert De Niro - Killers of the Flower Moon
Ryan Gosling - Barbie
Mark Ruffalo - Poor Things
En İyi Yönetmen
Kazanan: Oppenheimer - Christopher Nolan
Anatomy of a Fall - Justine Triet
Killers of the Flower Moon - Martin Scorsese
Poor Things - Yorgos Lanthimos
The Zone of Interest - Jonathan Glazer
En İyi Uyarlama Senaryo
Kazanan: American Fiction
Barbie
Oppenheimer
Poor Things
The Zone of Interest
En İyi Özgün Senaryo
Kazanan: Anatomy of a Fall
The Holdovers
Maestro
May December
Past Lives
En İyi Uluslararası Film
Kazanan: The Zone of Interest
Io Capitano
Perfect Days
Society of the Snow
The Teachers' Lounge
En İyi Animasyon Film
Kazanan: The Boy and the Heron
Elemental
Nimona
Robot Dreams
Spider-Man: Across the Spider-Verse
En İyi Belgesel
Kazanan: 20 Days in Mariupol
Bobi Wine: The People's President
The Eternal Memory
Four Daughters
To Kill a Tiger
En İyi Görüntü Yönetimi
Kazanan: Oppenheimer
El Conde
Killers of the Flower Moon
Maestro
Poor Things
En İyi Kurgu
Kazanan: Oppenheimer
Anatomy of a Fall
The Holdovers
Killers of the Flower Moon
Poor Things
En İyi Şarkı
Kazanan: What Was I Made For? - Barbie (Billie Eilish, Finneas O'Connell)
The Fire Inside - Flamin' Hot (Diane Warren)
I'm Just Ken - Barbie (Mark Ronson, Andrew Wyatt)
It Never Went Away - American Symphony (Jon Batiste, Dan Wilson)
Wahzhazhe (A Song For My People) - Killers of the Flower Moon (Scott George)
En İyi Müzik
Kazanan: Oppenheimer
American Fiction
Indiana Jones and the Dial of Destiny
Killers of the Flower Moon
Poor Things
En İyi Ses
Kazanan: The Zone of Interest
The Creator
Maestro
Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One
Oppenheimer
En İyi Görsel Efekt
Kazanan: Godzilla Minus One
The Creator
Guardians of the Galaxy Vol. 3
Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One
Napoleon
En İyi Kostüm Tasarımı
Kazanan: Poor Things
Barbie
Killers of the Flower Moon
Napoleon
Oppenheimer
En İyi Yapım Tasarımı
Kazanan: Poor Things
Barbie
Killers of the Flower Moon
Napoleon
Oppenheimer
En İyi Saç ve Makyaj
Kazanan: Poor Things
Golda
Maestro
Oppenheimer
Society of the Snow
En İyi Kısa Film
Kazanan: The Wonderful Story of Henry Sugar
The After
Invincible
Knight of Fortune
Red, White and Blue
En İyi Kısa Animasyon
Kazanan: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko
Letter to a Pig
Ninety-Five Senses
Our Uniform
Pachyderme
En İyi Kısa Belgesel
Kazanan: The Last Repair Shop
The ABCs of Book Banning
The Barber of Little Rock
Island In Between
Nǎi Nai and Wài Pó
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.