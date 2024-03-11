96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Tam Boyutta Gör Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscar Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. Türkiye'de Disney+ platformunda yayınlanan törene damga vuran film, Christopher Nolan imzalı Oppenheimer oldu.

Ödül sezonu boyunca topladığı ödüllerle Oscar Ödül Töreni'ne favori olarak giren Oppenheimer, sürprize yer vermedi ve En İyi Film Oscarı'nın sahibi oldu. Christopher Nolan bu filmle kariyerinin ilk En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanırken; Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. da filmdeki rolleriyle Oscar heykelciğine kavuştu. Oppenheimer geceyi toplam yedi Oscar ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Christopher Nolan Oppenheimer'dan bir servet kazandı 20 sa. önce eklendi

En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Emma Stone ile Lily Gladstone arasında geçen yarışın kazananı Emma Stone oldu. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nı ise zaten geceye net favori olarak gelen Da'Vine Joy Randolph aldı.

2024 Oscar Ödülleri'nin Adayları ve Kazananları

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En İyi Film

Kazanan: Oppenheimer

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

En İyi Kadın Oyuncu

Kazanan: Emma Stone - Poor Things

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

Sandra Huller - Anatomy of a Fall

Carey Mulligan - Maestro

En İyi Erkek Oyuncu

Kazanan: Cillian Murphy - Oppenheimer

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - The Holdovers

Jeffrey Wright - American Fiction

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Kazanan: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - The Color Purple

America Ferrera - Barbie

Jodie Foster - Nyad

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kazanan: Robert Downey Jr - Oppenheimer

Sterling K Brown - American Fiction

Robert De Niro - Killers of the Flower Moon

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Poor Things

En İyi Yönetmen

Kazanan: Oppenheimer - Christopher Nolan

Anatomy of a Fall - Justine Triet

Killers of the Flower Moon - Martin Scorsese

Poor Things - Yorgos Lanthimos

The Zone of Interest - Jonathan Glazer

En İyi Uyarlama Senaryo

Kazanan: American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

En İyi Özgün Senaryo

Kazanan: Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

En İyi Uluslararası Film

Kazanan: The Zone of Interest

Io Capitano

Perfect Days

Society of the Snow

The Teachers' Lounge

En İyi Animasyon Film

Kazanan: The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

En İyi Belgesel

Kazanan: 20 Days in Mariupol

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

En İyi Görüntü Yönetimi

Kazanan: Oppenheimer

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Poor Things

En İyi Kurgu

Kazanan: Oppenheimer

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Poor Things

En İyi Şarkı

Kazanan: What Was I Made For? - Barbie (Billie Eilish, Finneas O'Connell)

The Fire Inside - Flamin' Hot (Diane Warren)

I'm Just Ken - Barbie (Mark Ronson, Andrew Wyatt)

It Never Went Away - American Symphony (Jon Batiste, Dan Wilson)

Wahzhazhe (A Song For My People) - Killers of the Flower Moon (Scott George)

En İyi Müzik

Kazanan: Oppenheimer

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Poor Things

En İyi Ses

Kazanan: The Zone of Interest

The Creator

Maestro

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

En İyi Görsel Efekt

Kazanan: Godzilla Minus One

The Creator

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Napoleon

En İyi Kostüm Tasarımı

Kazanan: Poor Things

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

En İyi Yapım Tasarımı

Kazanan: Poor Things

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

En İyi Saç ve Makyaj

Kazanan: Poor Things

Golda

Maestro

Oppenheimer

Society of the Snow

En İyi Kısa Film

Kazanan: The Wonderful Story of Henry Sugar

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

En İyi Kısa Animasyon

Kazanan: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

En İyi Kısa Belgesel

Kazanan: The Last Repair Shop

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

Nǎi Nai and Wài Pó

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