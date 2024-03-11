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    96. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

    96. Oscar Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. Christopher Nolan'ın büyük beğeni kazanan son filmi Oppenheimer, geceye damga vuran yapım oldu.   
    2024 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscar Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. Türkiye'de Disney+ platformunda yayınlanan törene damga vuran film, Christopher Nolan imzalı Oppenheimer oldu.

    Ödül sezonu boyunca topladığı ödüllerle Oscar Ödül Töreni'ne favori olarak giren Oppenheimer, sürprize yer vermedi ve En İyi Film Oscarı'nın sahibi oldu. Christopher Nolan bu filmle kariyerinin ilk En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanırken; Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. da filmdeki rolleriyle Oscar heykelciğine kavuştu. Oppenheimer geceyi toplam yedi Oscar ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

    En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Emma Stone ile Lily Gladstone arasında geçen yarışın kazananı Emma Stone oldu. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı'nı ise zaten geceye net favori olarak gelen Da'Vine Joy Randolph aldı.

    2024 Oscar Ödülleri'nin Adayları ve Kazananları

    2024 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu Tam Boyutta Gör

    En İyi Film

    Kazanan: Oppenheimer
    American Fiction
    Anatomy of a Fall
    Barbie
    The Holdovers
    Killers of the Flower Moon
    Maestro
    Past Lives
    Poor Things
    The Zone of Interest

    En İyi Kadın Oyuncu

    Kazanan: Emma Stone - Poor Things
    Annette Bening - Nyad
    Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
    Sandra Huller - Anatomy of a Fall
    Carey Mulligan - Maestro

    En İyi Erkek Oyuncu

    Kazanan: Cillian Murphy - Oppenheimer
    Bradley Cooper - Maestro
    Colman Domingo - Rustin
    Paul Giamatti - The Holdovers
    Jeffrey Wright - American Fiction

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

    Kazanan: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers
    Emily Blunt - Oppenheimer
    Danielle Brooks - The Color Purple
    America Ferrera - Barbie
    Jodie Foster - Nyad

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

    Kazanan: Robert Downey Jr - Oppenheimer
    Sterling K Brown - American Fiction
    Robert De Niro - Killers of the Flower Moon
    Ryan Gosling - Barbie
    Mark Ruffalo - Poor Things

    En İyi Yönetmen

    Kazanan: Oppenheimer - Christopher Nolan
    Anatomy of a Fall - Justine Triet
    Killers of the Flower Moon - Martin Scorsese
    Poor Things - Yorgos Lanthimos
    The Zone of Interest - Jonathan Glazer

    En İyi Uyarlama Senaryo

    Kazanan: American Fiction
    Barbie
    Oppenheimer
    Poor Things
    The Zone of Interest

    En İyi Özgün Senaryo

    Kazanan: Anatomy of a Fall
    The Holdovers
    Maestro
    May December
    Past Lives

    En İyi Uluslararası Film

    Kazanan: The Zone of Interest
    Io Capitano
    Perfect Days
    Society of the Snow
    The Teachers' Lounge

    En İyi Animasyon Film

    Kazanan: The Boy and the Heron
    Elemental
    Nimona
    Robot Dreams
    Spider-Man: Across the Spider-Verse

    En İyi Belgesel

    Kazanan: 20 Days in Mariupol
    Bobi Wine: The People's President
    The Eternal Memory
    Four Daughters
    To Kill a Tiger

    En İyi Görüntü Yönetimi

    Kazanan: Oppenheimer
    El Conde
    Killers of the Flower Moon
    Maestro
    Poor Things

    En İyi Kurgu

    Kazanan: Oppenheimer
    Anatomy of a Fall
    The Holdovers
    Killers of the Flower Moon
    Poor Things

    En İyi Şarkı

    Kazanan: What Was I Made For? - Barbie (Billie Eilish, Finneas O'Connell)
    The Fire Inside - Flamin' Hot (Diane Warren)
    I'm Just Ken - Barbie (Mark Ronson, Andrew Wyatt)
    It Never Went Away - American Symphony (Jon Batiste, Dan Wilson)
    Wahzhazhe (A Song For My People) - Killers of the Flower Moon (Scott George)

    En İyi Müzik

    Kazanan: Oppenheimer
    American Fiction
    Indiana Jones and the Dial of Destiny
    Killers of the Flower Moon
    Poor Things

    En İyi Ses

    Kazanan: The Zone of Interest
    The Creator
    Maestro
    Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One
    Oppenheimer

    En İyi Görsel Efekt

    Kazanan: Godzilla Minus One
    The Creator
    Guardians of the Galaxy Vol. 3
    Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One
    Napoleon

    En İyi Kostüm Tasarımı

    Kazanan: Poor Things
    Barbie
    Killers of the Flower Moon
    Napoleon
    Oppenheimer

    En İyi Yapım Tasarımı

    Kazanan: Poor Things
    Barbie
    Killers of the Flower Moon
    Napoleon
    Oppenheimer

    En İyi Saç ve Makyaj

    Kazanan: Poor Things
    Golda
    Maestro
    Oppenheimer
    Society of the Snow

    En İyi Kısa Film

    Kazanan: The Wonderful Story of Henry Sugar
    The After
    Invincible
    Knight of Fortune
    Red, White and Blue

    En İyi Kısa Animasyon

    Kazanan: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko
    Letter to a Pig
    Ninety-Five Senses
    Our Uniform
    Pachyderme

    En İyi Kısa Belgesel

    Kazanan: The Last Repair Shop
    The ABCs of Book Banning
    The Barber of Little Rock
    Island In Between
    Nǎi Nai and Wài Pó

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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