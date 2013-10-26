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2016 yılında, 75,000 dolar ödenerek balon ile 30 Km yüksekliğe çıkılabilecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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2016 yılında, 75,000 dolar ödenerek balon ile 30 Km yüksekliğe çıkılabilecek


Teknolojinin gelişmesi ile turizm sektörü gözünü daha da yukarılara dikmiş durumda. Birçok farklı firma tarafından uzay turizmi yapmak için hazırlanan araçlara rakip olarak sektöre dahil olmayı aldığı onayla garantileyen World View Enterprises ise, tahmini olarak 2016 yılında kişi başı 75,000 dolar ücret ile aldığı yolcularını 30 Km yüksekliğe çıkarmayı hedefliyor.
Bu amacını gerçekleştirmek için ABD Federal Havacılık Dairesi FAA'dan gerekli onayı almayı başaran World View Enterprises, taşıma sistemini benzerlerinden farklı olarak özel bir balon sistemi ile gerçekleştirmeyi düşünüyor. Ana bölümü iki pilotu ile altı yolcuyu taşıyabilecek kapasitede tasarlanan sistemin, üzerinde kalkış ve iniş işlemleri için bir adet paraşüt ile 400,000 metreküp büyüklüğünde bir balon barındıracağı yayınlanan bilgiler arasında. Kişi başı ödenen 75,000 dolar ile yerden 30 Km yüksekliğe 1.5 - 2 saat gibi sürede çıkarak tarif edilemez bir deneyim yaşatacağı belirtilen World View, geliştirici firmaya göre çıktığı bu yükseklikte ise tam 2 saat boyunca asılı kalacak.
Yakın zaman içerisinde üretim sürecine başlanacağı belirtilen uzay turizminin yeni üyesi World View Enterprises hakkında hazırlanan ve süreci başarılı bir şekilde açıklayan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
2016 yılında, 75,000 dolar ödenerek balon ile 30 Km yüksekliğe çıkılabilecek
2016 yılında, 75,000 dolar ödenerek balon ile 30 Km yüksekliğe çıkılabilecek


http://www.isciencetimes.com/articles/6220/20131022/world-view-75000-balloon-ride-outer-space.htm Yorum Yaz
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Cidelee 6 yıl en beğenilen
Allah'a emanet bi yolculuk gibi duruyo
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Fenomenon 6 yıl
çok gereksiz.
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C28_ 6 yıl
Ulan bu haberleri duyunca dumur oluyorum.. Yaw arkadaş millet açlıktan ölürken buna para verilirmi diyecem para benim zevk benim dicekler. Buna para verecek adama olsa olsa ....K.N GÖĞE ERDİ Mİ denir
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01.23 6 yıl C28_
C28_
Ulan bu haberleri duyunca dumur oluyorum.. Yaw arkadaş millet açlıktan ölürken buna para verilirmi diyecem para benim zevk benim dicekler. Buna para verecek adama olsa olsa ....K.N GÖĞE ERDİ Mİ denir

Sen o bilgisayara neden o kadar para verdin?Git ötede yaşa
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OverClocK1ng 6 yıl
Balon kaç para ki?
Aramızda para toplayıp alsak


75.000 yerine 50.000 Dolar'a da kiralarız.
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cübbeli gandalf 6 yıl
redbull reklamı: (uzayda) redbull içiyo -redbull kanatlandırır arka planda da dünya
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MK* 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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savkon 6 yıl
bizim milletimiz yukarı çıkıp cep telefonuyla arkadaşını sevgilisini arar cama çık bak el sallıyorum der
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iboocum 6 yıl
tam benlik
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SEO-Uzmanı 6 yıl
böyle bir şey olursa yakıt maliyeti bedava yakın olur çünkü o yükseklikte son derece hafif gazlar var ve o yükseklikte bir kompresörle bir sonraki seyahat için gereken gazı depolamak olası :)
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Oroborus 6 yıl
75.000 dolarım olsa balona mı binerim
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Miasmus 6 yıl
Aşağı inmek için ne kadar vereceğiz?
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Kulak Misafiri 6 yıl Miasmus
Miasmus

Aşağı inmek için ne kadar vereceğiz?

İndi bindiymiş kardeş.
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CooL_ROMEO 6 yıl
alito
Japon.Türk.San
alito Hollywood bunada bir film çeker şimdi. Balonlar patlıyormuş, kabinin içinde dımdızlak kalıyorlarmış falan. Dahada kimse binmez buna filmden sonra.
hollywood asla kendi ülkesinden çıkan bi yeniliğe karşı kötülemeye propagandası yapmaz. onlara göre her zaman dış ülkeler kötüdür. ayrıca 30 metre yükseklik diyor. yani 30 metre yükseklikte yerçekimi kanunu işler. balon patlarsa kabin dünyaya düşer ama onun içinde paraşüt yapmışlar zaten.
30km diyor. Zaten 30m den uzun gökdelenler var buna gerek kalmazdı. Amerika tabiki her ülke gibi çıkarlarını düşünür ama Hollywooddaki yönetmenlerin tamamı Amerikalı değiller ve Teknolojik kazaları işleyen birçok Hollywood filmi var.

Olay birazdan illuminatiye kayar
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alito 6 yıl
Japon.Türk.San
alito Hollywood bunada bir film çeker şimdi. Balonlar patlıyormuş, kabinin içinde dımdızlak kalıyorlarmış falan. Dahada kimse binmez buna filmden sonra.
hollywood asla kendi ülkesinden çıkan bi yeniliğe karşı kötülemeye propagandası yapmaz. onlara göre her zaman dış ülkeler kötüdür. ayrıca 30 metre yükseklik diyor. yani 30 metre yükseklikte yerçekimi kanunu işler. balon patlarsa kabin dünyaya düşer ama onun içinde paraşüt yapmışlar zaten.

30km diyor. Zaten 30m den uzun gökdelenler var buna gerek kalmazdı. Amerika tabiki her ülke gibi çıkarlarını düşünür ama Hollywood'daki yönetmenlerin tamamı Amerikalı değiller ve Teknolojik kazaları işleyen birçok Hollywood filmi var.
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