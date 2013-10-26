2016 yılında, 75,000 dolar ödenerek balon ile 30 Km yüksekliğe çıkılabilecek









Teknolojinin gelişmesi ile turizm sektörü gözünü daha da yukarılara dikmiş durumda. Birçok farklı firma tarafından uzay turizmi yapmak için hazırlanan araçlara rakip olarak sektöre dahil olmayı aldığı onayla garantileyen World View Enterprises ise, tahmini olarak 2016 yılında kişi başı 75,000 dolar ücret ile aldığı yolcularını 30 Km yüksekliğe çıkarmayı hedefliyor.

Bu amacını gerçekleştirmek için ABD Federal Havacılık Dairesi FAA'dan gerekli onayı almayı başaran World View Enterprises, taşıma sistemini benzerlerinden farklı olarak özel bir balon sistemi ile gerçekleştirmeyi düşünüyor. Ana bölümü iki pilotu ile altı yolcuyu taşıyabilecek kapasitede tasarlanan sistemin, üzerinde kalkış ve iniş işlemleri için bir adet paraşüt ile 400,000 metreküp büyüklüğünde bir balon barındıracağı yayınlanan bilgiler arasında. Kişi başı ödenen 75,000 dolar ile yerden 30 Km yüksekliğe 1.5 - 2 saat gibi sürede çıkarak tarif edilemez bir deneyim yaşatacağı belirtilen World View, geliştirici firmaya göre çıktığı bu yükseklikte ise tam 2 saat boyunca asılı kalacak.

Yakın zaman içerisinde üretim sürecine başlanacağı belirtilen uzay turizminin yeni üyesi World View Enterprises hakkında hazırlanan ve süreci başarılı bir şekilde açıklayan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.isciencetimes.com/articles/6220/20131022/world-view-75000-balloon-ride-outer-space.htm