Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2016’nın en değerli markaları sıralaması açıklandı

2016 yılının en değerli markaları sıralamasında Apple liderliğini %5’lik bir yükseliş ile korurken Google %11 değerlenerek ikinci sırada yer aldı. Facebook ise en hızlı yükselen isim.
2 yıl
6,4b
1
37
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2016’nın en değerli markaları sıralaması açıklandı
Tam Boyutta Gör
 

Dünyanın en değerli markaları sıralamasını açıklayan Interbrand, 2016 rakamlarını paylaştı. Apple bu yıl da liderliğini koruyarak üst üste dördüncü kez dünyanın en değerli markası ünvanının sahibi oldu. Apple, kan kaybediyor nidalarına rağmen %5’lik bir değerlemeye ulaşarak 178 milyar dolar seviyesini yakalamış.

İkinci sırada ise yine bir başka teknoloji devi Google geliyor. Google bu yıl %11 değerlenmiş. Listenin üçüncü sırasındaki CocaCola %7 bir kayıp yaşarken Microsoft da %8 değerlenmiş. Beşinci sıradaki Toyota, yedinci sıradaki Samsung yükselen isimler olurken IBM’in %19 değer kaybetmesi dikkat çekici bir başka detay.

Tesla Listeye İlk Kez Girdi

Aynı listede sekizinci sırada yer alan Amazon, %33’lük bir değerlenme ile 50 milyar dolar seviyesini yakalamış. Bu arada Tesla da sonunda listeye 100. sıradan ilk kez giriş yapmış. Marka değeri 4 milyar dolar seviyesinde. Listenin tamamında yer alan 100 markaya detaylı olarak burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

En Hızlı Değerlenen Marka Facebook

Dünyanın en değerli markaları sıralamasında 15. sırada yer alan Facebook, Amazon ve LEGO ile birlikte en hızlı değerlenen ilk 3 markadan biri olmuş. Facebook geçen yıla göre %48 değerlenirken, Amazon %33, LEGO %25 değerlenmiş. Bu arada Elektrikli otomobillere önemli yatırımlar yapan, arazi araçları satışında çıtayı yükselten Nissan da en hızlı değerlenen dördüncü marka konumunda. Diğer isimler ise şöyle:

2016’nın en değerli markaları sıralaması açıklandı
Tam Boyutta Gör

Listede bir döneme damgasını vuran IBM, CocaCola gibi şirketlerin etkisini yitirmesi ve değer kaybetmesi, buna karşın kendini yenilemeyi başaran teknoloji ve otomobil şirketlerinin hızlı yükselişi çağın gidişatını da ortaya koymak adına önemli bir gösterge.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 2 yıl en beğenilen
Buyurun buda ilk 100 listesindeki markalardan en az birine sahip olan ülkeler listesi;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flag SHİP Killer 2 yıl
Vestel niye yok
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Road.Runner 2 yıl
10 yıl sonra neler olacağını bilemezsiniz..
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheLastNinja 2 yıl
Biri Japon (Toyota) diğeri Güney Kore (Samsung) harici hepsi amerikan firması,
koduğumun abd' si bir de emperyal olmasa tam süper olacaktı, bir de abd batacak falan
derler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flag SHİP Killer 2 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
Biri Japon (Toyota) diğeri Güney Kore (Samsung) harici hepsi amerikan firması,
koduğumun abd' si bir de emperyal olmasa tam süper olacaktı, bir de abd batacak falan
derler

Sadece apple bilebir çok ülkeden daha değerli
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sqlfox 2 yıl
sonrada bizden biriler çıkıp zeki mürende bizi görücek mi anca der :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
ahahahaha :))) dandikÇöpSoni listede yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
ahahahaha :))) dandikÇöpSoni listede yok :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
bir trük firması neden yok o listede şaşırdım bir Vestel olabilirdi yada bir Simit Sarayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LambayaFunfDe 2 yıl
bi ara 600milyar dolar filen olmuştu sanki onun farklı hesabı mı var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 2 yıl LambayaFunfDe
LambayaFunfDe

bi ara 600milyar dolar filen olmuştu sanki onun farklı hesabı mı var

Evet farklı, haberdeki sadece marka değeri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fantomasds 2 yıl
Bence 5 yıllık bir zaman sınırı koymalılar. Bir şirket 5 yıl boyunca değerini koruyorsa o zaman bu listeye girmeli. Saman alevi gibi parlayıp sönen teknoloji şirketlerinin listede yeri olmamalı. Yılların şirketlerinin emeğine yazık oluyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 2 yıl fantomasds
fantomasds

Bence 5 yıllık bir zaman sınırı koymalılar. Bir şirket 5 yıl boyunca değerini koruyorsa o zaman bu listeye girmeli. Saman alevi gibi parlayıp sönen teknoloji şirketlerinin listede yeri olmamalı. Yılların şirketlerinin emeğine yazık oluyor.

Dediğin durum marka değeri ile tamamen zıt.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 2 yıl
Bu liste marka değeri listesi arkadaşlar. Firmanın değeri değil. O liste farklı gerçi o listede de Apple bir numarada ancak Apple'dan daha değerli olup da borsada işlem görmediği için resmi değerleri bilinmeyen şirketler de var.
Benim bildiğim dünyanın en değerli şirketi ARAMCO'dur ( Suudi Arabistan'nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi) . Yaklaşık değerinin 1,5 ila 10 Trilyon Dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 2 yıl
Sonra dünya beşten büyük. Bekle bekle büyük. Dünya değil beşten birden bile büyük değil. Dünya ABD
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anthony John Soprano 2 yıl
Amazonu DH zengin etti.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 2 yıl gcb1903
gcb1903

Sonra dünya beşten büyük. Bekle bekle büyük. Dünya değil beşten birden bile büyük değil. Dünya ABD


Demokrasi, adalet vb sözde uygulandığı iddia edilen değerler üzerinden bakarsan dünya 5 ten büyük. Gerçekler üzerinden gidersen evet dünya çok az bir zümreye ait. Tabi bu durum her zaman değişebilir eğer istenirse!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bircancan 2 yıl
kısacası müsterileri en çok yolmadaki sıralamaları diyebiliriz.degerler mevzu dolar, para olduguna göre.kim daha fazla kazık attıgı net ortaya çıkmıs vaziyette.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6364 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, best global brands ve
5 etiket daha interbrand Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Bağımsız çalışan bir Oculus kaskına hazır olun 2 yıl Apple, AppStore’da reklam göstermeye başladı 2 yıl MSI X99A Xpower Gaming Titanium anakart inceleme videosu 2 yıl Apple’ın öğrenciler için ilk "iOS Uygulama Geliştirme Merkezi" bugün açıldı 2 yıl Mitsubishi’den geleceğin modellerini açık eden SUV: GT-PHEV 2 yıl Lenovo’dan dev satın alma hamlesi 2 yıl Değiştirilen Galaxy Note 7 modelleri de alev alıyor 2 yıl Vodafone Türkiye'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray oldu 2 yıl Endonezya'da dijital reklam panosunda yetişkin içerikli video oynatan kişi yakalandı 2 yıl Spotify’ın ücretsiz sürümü malware içeren reklamlar gösteriyor 2 yıl Samsung hatalı Note 7'leri taşıyabilmek için tehlikeli madde izni aldı 2 yıl Samsung’dan dev adım: Siri’nin kardeş firmasını satın alıyor 2 yıl Intel’den ARM sürprizi 2 yıl Victoria Eyaleti sürüsücüz araç geliştirmek için Bosch ile ortaklık kurdu 2 yıl Steve Jobs, ölümünden 5 yıl sonra bile teknoloji dünyasının en popüler ismi 2 yıl MacOS Sierra otomatik olarak indiriliyor 2 yıl HP Omen oyuncu dizüstüsü incelemesi "Karbon Fiberli Canavar" 2 yıl GM, ABD ordusu ile ortak olarak hidrojen yakıt hücreli bir pick-up geliştirdi 2 yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan önemli "yaz saati" uyarısı 2 yıl PartyUp uygulamasıyla 50’den fazla Bluetooth hoparlör tek ses oluyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2016’nın en değerli markaları sıralaması açıklandı Sonraki Google Cast'in ismi üçüncü kez değiştiriliyor 2 yıl Çin'den şimdi de uzay turizmi atağı: İşte Dünyanın en büyük uzay uçağı 2 yıl Android 7.1 ile neler geliyor? 2 yıl Çevreci otomobillere ÖTV indirimi! 2 yıl Chromecast, 4K çözünürlüğe terfi etti 2 yıl 2016 Nobel Kimya Ödülü üç bilim insanına gitti 2 yıl Türkiye’ye yerli tasarıma sahip olacak dev teleskop: Avrupa’nın en büyüğü 2 yıl Yeni Note 7 nasıl anlaşılır? Kutu açılışı ve detaylar 2 yıl Battlefield 1′in Çanakkale Savaşı videosu büyük tepki çekti 2 yıl Lenovo: Microsoft, mobil işletim sistemine sahip çıkmıyor 2 yıl iPhone 7 satışları iPhone 6S’ten daha iyi 2 yıl Leonardo DiCaprio, Elon Musk'ın Mars yolculuklarına kayıt yaptırdı 2 yıl Yeni Marvel dizisi Iron Fist'in çıkış tarihi açıklandı 2 yıl Çocuğu ısıran timsah saldırı öncesi etrafında yüzerken GoPro'ya yakalandı 2 yıl Google Daydream gözlükleri tanıtıldı 2 yıl ASUS Rog Swift PG348Q 21:9 kavisli monitör inceleme "En iyi oyuncu monitörünü arayanlara özel" 2 yıl Google WiFi ağlarınızı yönetmeye geliyor 2 yıl MasterCard'ın selfie ile ödeme yöntemi hayata geçiriliyor 2 yıl Google Pixel: Yeni telefonlara merhaba deyin 2 yıl Huawei’den “Kapıdan Kapıya Servis” hizmeti ve ücretsiz ekran değişimi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim