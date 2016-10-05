2016’nın en değerli markaları sıralaması açıklandı

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Dünyanın en değerli markaları sıralamasını açıklayan Interbrand, 2016 rakamlarını paylaştı. Apple bu yıl da liderliğini koruyarak üst üste dördüncü kez dünyanın en değerli markası ünvanının sahibi oldu. Apple, kan kaybediyor nidalarına rağmen %5’lik bir değerlemeye ulaşarak 178 milyar dolar seviyesini yakalamış.

İkinci sırada ise yine bir başka teknoloji devi Google geliyor. Google bu yıl %11 değerlenmiş. Listenin üçüncü sırasındaki CocaCola %7 bir kayıp yaşarken Microsoft da %8 değerlenmiş. Beşinci sıradaki Toyota, yedinci sıradaki Samsung yükselen isimler olurken IBM’in %19 değer kaybetmesi dikkat çekici bir başka detay.

Tesla Listeye İlk Kez Girdi

Aynı listede sekizinci sırada yer alan Amazon, %33’lük bir değerlenme ile 50 milyar dolar seviyesini yakalamış. Bu arada Tesla da sonunda listeye 100. sıradan ilk kez giriş yapmış. Marka değeri 4 milyar dolar seviyesinde. Listenin tamamında yer alan 100 markaya detaylı olarak burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

En Hızlı Değerlenen Marka Facebook

Dünyanın en değerli markaları sıralamasında 15. sırada yer alan Facebook, Amazon ve LEGO ile birlikte en hızlı değerlenen ilk 3 markadan biri olmuş. Facebook geçen yıla göre %48 değerlenirken, Amazon %33, LEGO %25 değerlenmiş. Bu arada Elektrikli otomobillere önemli yatırımlar yapan, arazi araçları satışında çıtayı yükselten Nissan da en hızlı değerlenen dördüncü marka konumunda. Diğer isimler ise şöyle:

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Listede bir döneme damgasını vuran IBM, CocaCola gibi şirketlerin etkisini yitirmesi ve değer kaybetmesi, buna karşın kendini yenilemeyi başaran teknoloji ve otomobil şirketlerinin hızlı yükselişi çağın gidişatını da ortaya koymak adına önemli bir gösterge.