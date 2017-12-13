2017'de Google'da en çok arananlar

Dünya yeni yıla girmek için gün sayarken Google, 2017 yılının en çok tıklananlar listesini yayınladı. Her ülke için ayrı ayrı listeler paylaşan Google, küresel olarak da en çok ilgi gören aramaları da listeledi. Gelin hep beraber Amerikalı arama motoru Google'un çeşitli kategorilerde yayınlamış olduğu listeye yakından bakalım.

Türkiye'de "Dizi" Kategorisinde En Çok Arananlar

Game Of Thrones Fi İçerde Kalp Atışı İsimsizler

Türkiye'de "Genel Aramalar" Kategorisinde En Çok Arananlar

Milli Piyango 2017 Stres Çarkı YSK e-okul Refarandum Sonuçarı Türkiye'de "Nedir" Kategorisinde En Çok Arananlar Vestisit Varlık Fonu Chia Tohumu Başkanlık Sistemi Kara Cuma Türkiye'de "Yemek" Kategorisinde En Çok Arananlar Krep Aşure Güllaç Enginar Kuymak Türkiye'de "Ünlüler" Kategorisinde En Çok Arananlar Vatan Şaşmaz Filiz Aker İbrahim Erkal Harun Kolçak Cem Korkmaz Türkiye'de "Şarkı" Kategorisinde En Çok Arananlar Gece Gölgenin Rahatına Bak - Çağatay Akman Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki Erik Dalı Gevrektir - Ömer Faruk Bostan Yolla - Tarkan Canavar - Derya Uluğ Küresel çapta "Genel Aramalar" Kategorisinde En Çok Arananlar Hurricane Irma iPhone 8 iPhone X Matt Lauer Meghan Markle Küresel çapta "Dizi" Kategorisinde En Çok Arananlar

Stranger Things 13 Reasons Why Big Brother Brasil Game of Thrones Iron Fist Küresel çapta "Yemek" Kategorisinde En Çok Arananlar Chicken breast recipe Ground beef recipe Poğaça tarifi (Turkish bread recipe) French toast recipe Kek tarifi (cake recipe) Küresel çapta "Ünlüler" Kategorisinde En Çok Arananlar Matt Lauer Meghan Markle Nadia Toffa Harvey Weinstein Kevin Spacey Küresel çapta "Şarkı" Kategorisinde En Çok Arananlar Despacito Shape of You Perfect Havana Look What You Made Me Do

Global anlamda en çok arananlar listesine ulaşmak isterseniz bu linke tıklayabilirsiniz.

https://trends.google.com/trends/yis/2017/TR/