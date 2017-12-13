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2017'de Google'da en çok arananlar

2018'e girmemize haftalar kala popüler arama motoru Google, 2017 yılının en çok arananlar listesini paylaştı. Türkiye için yayınlanan liste bir hayli dikkat çekici.
1 yıl
2,5b
1
12
Web Siteleri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Dünya yeni yıla girmek için gün sayarken Google, 2017 yılının en çok tıklananlar listesini yayınladı. Her ülke için ayrı ayrı listeler paylaşan Google, küresel olarak da en çok ilgi gören aramaları da listeledi. Gelin hep beraber Amerikalı arama motoru Google'un çeşitli kategorilerde yayınlamış olduğu listeye yakından bakalım.
 

Türkiye'de "Dizi" Kategorisinde En Çok Arananlar

  1. Game Of Thrones
  2. Fi
  3. İçerde
  4. Kalp Atışı
  5. İsimsizler

Türkiye'de "Genel Aramalar" Kategorisinde En Çok Arananlar

  1. Milli Piyango 2017
  2. Stres Çarkı
  3. YSK
  4. e-okul
  5. Refarandum Sonuçarı

Türkiye'de "Nedir" Kategorisinde En Çok Arananlar

  1. Vestisit
  2. Varlık Fonu
  3. Chia Tohumu
  4. Başkanlık Sistemi
  5. Kara Cuma

Türkiye'de "Yemek" Kategorisinde En Çok Arananlar

  1. Krep
  2. Aşure
  3. Güllaç
  4. Enginar
  5. Kuymak

Türkiye'de "Ünlüler" Kategorisinde En Çok Arananlar

  1. Vatan Şaşmaz
  2. Filiz Aker
  3. İbrahim Erkal
  4. Harun Kolçak
  5. Cem Korkmaz

Türkiye'de "Şarkı" Kategorisinde En Çok Arananlar

  1.  Gece Gölgenin Rahatına Bak - Çağatay Akman
  2. Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki
  3. Erik Dalı Gevrektir - Ömer Faruk Bostan
  4. Yolla - Tarkan
  5. Canavar - Derya Uluğ

Küresel çapta "Genel Aramalar" Kategorisinde En Çok Arananlar

  1. Hurricane Irma
  2. iPhone 8
  3. iPhone X
  4. Matt Lauer
  5. Meghan Markle

Küresel çapta "Dizi" Kategorisinde En Çok Arananlar


  1. Stranger Things
  2. 13 Reasons Why
  3. Big Brother Brasil
  4. Game of Thrones
  5. Iron Fist
 

Küresel çapta "Yemek" Kategorisinde En Çok Arananlar

  1. Chicken breast recipe
  2. Ground beef recipe
  3. Poğaça tarifi (Turkish bread recipe)
  4. French toast recipe
  5. Kek tarifi (cake recipe)
 

Küresel çapta "Ünlüler" Kategorisinde En Çok Arananlar

  1. Matt Lauer
  2. Meghan Markle
  3. Nadia Toffa
  4. Harvey Weinstein
  5. Kevin Spacey
 

Küresel çapta "Şarkı" Kategorisinde En Çok Arananlar  

  1. Despacito
  2. Shape of You
  3. Perfect
  4. Havana
  5. Look What You Made Me Do

Global anlamda en çok arananlar listesine ulaşmak isterseniz bu linke tıklayabilirsiniz.  

https://trends.google.com/trends/yis/2017/TR/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mert1907 1 yıl en beğenilen
Şu arama sonuçlarına bakarak ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bazı çıkarımlarda bulunmak mümkün.
1 Yanıt Yanıtla +16
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canguler917 1 yıl
her senenin lideri p*rnolar değil miydi yahu?ben mi yanlış hatırlıyorum?
1 Yanıt Yanıtla +5
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asau 1 yıl
Vestisit nedir diye merak içinde kıvranıyordum. Google bile bir tane kaynak bulamadı. Meğerse pestisitmiş. Google birden yok olsa millet bir gecede cahil kalır! Bir şeyi Google'de bulamamak bir insanı nasıl da hiçliğe sürüklüyor.
Sonuçlara bakınca Türklerin durumunda bir değişiklik yok. 100 yıldır hep aynı durum; Kısa yoldan köşeyi dönmek, en iyi yan gelip yatmak pozisyonu nedir, (bilgi değil) diploma sahibi olmak, politika yapmak..
Vestisit nedir diye merak içinde kıvranıyordum. Google bile bir tane kaynak bulamadı. Meğerse pestisitmiş. Google birden yok olsa millet bir gecede cahil kalır!...
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Yanıtla +4
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karagoz14 1 ay yeni yorumcu
Eee ülke bu durumdayken normal değilmi. bazen insanlar ne yapacağını şaşırıyor. dalamanairporttransfer.com/...
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kayatransfer 1 yıl
kimse kendini gelişterecek bişey aramamış ya bir gün kitap fln yada bilimle alakalı bişey çıkarsa arkadaşlar ülkeyi terk edin :D kayatransfer.net/...
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jimhendrix 1 yıl
P*rnh*b nerde la?
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BekirTemel 1 yıl
bizde inandık
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Ceqa 1 yıl
Milli piyangonun 1.olması hiç normal değil küçücük bir kesimi çok çok zengin yapıp halkın tamamını fakirleştirirseniz olacağı bu
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kar98-k 1 yıl


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Kerim5100 1 yıl
Bakıyorum ki 2 ve 3 harfli aramalar hala devam ediyor


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canguler917 1 yıl
her senenin lideri p*rnolar değil miydi yahu?ben mi yanlış hatırlıyorum?
1 Yanıt Yanıtla +5
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asau 1 yıl canguler917
canguler917
her senenin lideri p*rnolar değil miydi yahu?ben mi yanlış hatırlıyorum?

Ülkemiz halkı bu konuda artık Google'dan daha uzmanlaşmış olduğundan arama gereği duymuyorlar
Yanıtla +2
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Şu arama sonuçlarına bakarak ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bazı çıkarımlarda bulunmak mümkün.
1 Yanıt Yanıtla +16
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kadirirdem 1 yıl mert1907
Evet,aynen öyle.
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asau 1 yıl
Vestisit nedir diye merak içinde kıvranıyordum. Google bile bir tane kaynak bulamadı. Meğerse pestisitmiş. Google birden yok olsa millet bir gecede cahil kalır! Bir şeyi Google'de bulamamak bir insanı nasıl da hiçliğe sürüklüyor.
Sonuçlara bakınca Türklerin durumunda bir değişiklik yok. 100 yıldır hep aynı durum; Kısa yoldan köşeyi dönmek, en iyi yan gelip yatmak pozisyonu nedir, (bilgi değil) diploma sahibi olmak, politika yapmak..
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