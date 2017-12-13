2017'de Google'da en çok arananlar

Teknoloji Editörü
Dünya yeni yıla girmek için gün sayarken Google, 2017 yılının en çok tıklananlar listesini yayınladı. Her ülke için ayrı ayrı listeler paylaşan Google, küresel olarak da en çok ilgi gören aramaları da listeledi. Gelin hep beraber Amerikalı arama motoru Google'un çeşitli kategorilerde yayınlamış olduğu listeye yakından bakalım.
Türkiye'de "Dizi" Kategorisinde En Çok Arananlar
- Game Of Thrones
- Fi
- İçerde
- Kalp Atışı
- İsimsizler
Türkiye'de "Genel Aramalar" Kategorisinde En Çok Arananlar
- Milli Piyango 2017
- Stres Çarkı
- YSK
- e-okul
- Refarandum Sonuçarı
Türkiye'de "Nedir" Kategorisinde En Çok Arananlar
- Vestisit
- Varlık Fonu
- Chia Tohumu
- Başkanlık Sistemi
- Kara Cuma
Türkiye'de "Yemek" Kategorisinde En Çok Arananlar
- Krep
- Aşure
- Güllaç
- Enginar
- Kuymak
Türkiye'de "Ünlüler" Kategorisinde En Çok Arananlar
- Vatan Şaşmaz
- Filiz Aker
- İbrahim Erkal
- Harun Kolçak
- Cem Korkmaz
Türkiye'de "Şarkı" Kategorisinde En Çok Arananlar
- Gece Gölgenin Rahatına Bak - Çağatay Akman
- Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki
- Erik Dalı Gevrektir - Ömer Faruk Bostan
- Yolla - Tarkan
- Canavar - Derya Uluğ
Küresel çapta "Genel Aramalar" Kategorisinde En Çok Arananlar
- Hurricane Irma
- iPhone 8
- iPhone X
- Matt Lauer
- Meghan Markle
Küresel çapta "Dizi" Kategorisinde En Çok Arananlar
- Stranger Things
- 13 Reasons Why
- Big Brother Brasil
- Game of Thrones
- Iron Fist
Küresel çapta "Yemek" Kategorisinde En Çok Arananlar
- Chicken breast recipe
- Ground beef recipe
- Poğaça tarifi (Turkish bread recipe)
- French toast recipe
- Kek tarifi (cake recipe)
Küresel çapta "Ünlüler" Kategorisinde En Çok Arananlar
- Matt Lauer
- Meghan Markle
- Nadia Toffa
- Harvey Weinstein
- Kevin Spacey
Küresel çapta "Şarkı" Kategorisinde En Çok Arananlar
- Despacito
- Shape of You
- Perfect
- Havana
- Look What You Made Me Do
Global anlamda en çok arananlar listesine ulaşmak isterseniz bu linke tıklayabilirsiniz.
https://trends.google.com/trends/yis/2017/TR/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonuçlara bakınca Türklerin durumunda bir değişiklik yok. 100 yıldır hep aynı durum; Kısa yoldan köşeyi dönmek, en iyi yan gelip yatmak pozisyonu nedir, (bilgi değil) diploma sahibi olmak, politika yapmak..