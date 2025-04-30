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    Google’ın yapay zeka destekli podcast özelliği artık Türkçe

    Google'ın NotebookLM uygulamasında içeriklerinizi podcast benzeri konuşmalara dönüştüren yapay zeka aracı Audio Overviews, artık Türkçe dahil 50’den fazla dili destekliyor.

    Google’ın yapay zeka destekli podcast özelliği artık Türkçe Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka destekli araştırma asistanı NotebookLM için geliştirdiği “Audio Overviews” (Sesli Özetler) özelliğini 50’den fazla dile açtı. Türkçe’nin de dahil olduğu bu genişletme ile kullanıcılar artık araştırmalarını veya içeriklerini sadece podcast benzeri bir formata dönüştürüp dinleyebilecekler.

    Audio Overviews, kullanıcıların yüklediği kaynakları analiz ederek onları doğal bir diyalog formatında sesli içeriklere dönüştürüyor. Özellik ilk kez geçtiğimiz yıl tanıtıldığında yalnızca İngilizce desteğiyle sunulmuştu ve kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Google, şimdi bu özelliği İspanyolca, Fransızca, Korece, Hintçe ve Türkçe gibi dillerle küresel çapta erişilebilir hale getirdi.

    Çok dilli içerik üretimi artık daha kolay

    Yeni güncelleme ile birlikte NotebookLM kullanıcıları, uygulamanın sağ üst köşesindeki Ayarlar sekmesinde yer alan “Çıktı dili” (Output Language) ayarını değiştirerek içeriklerini tercih ettikleri dilde oluşturabiliyor. Böylece sesli özetler ve sohbet yanıtları seçilen dilde üretiliyor. Bu özellik, özellikle çok dilli içerik üreticileri, eğitimciler ve araştırmacılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

    Örneğin bir öğretmen, Amazon ormanları hakkında farklı dillerdeki (İngilizce araştırma raporu, İspanyolca makale, Portekizce belgesel gibi) kaynakları öğrencileriyle paylaşabiliyor. Öğrenciler bu materyalleri NotebookLM’ye yükleyip özetleri kendi dillerinde sesli olarak alabiliyor. Bu, hem dil engellerini ortadan kaldırıyor hem de bilgiyi daha erişilebilir hale getiriyor.

    Şirket ayrıca Audio Overviews özelliğini Gemini sohbet botuna ve Google Dokümanlar’a da entegre ederek daha fazla yazılı içeriğin sesli hale getirilmesini mümkün kılıyor. Audio Overviews’i denemek isteyenler, notebook.google adresinden ulaşabilirler. Kendi yaptığım bir denemede yazmış olduğum bir haberi podcaste dönüştürerek şöyle bir sonuç elde ettim. Halihazırda oldukça kullanışlı görünen araç hakkında Google, bildirimlere göre daha da geliştirme uygulayacağını söylüyor.

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