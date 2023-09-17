Google Domains üzerinden alan adı satışı durduruldu: Hizmet için yolun sonuna gelindi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Google, bir servisin daha fişini çekeceğini belirtmişti. Google Domains olan bu servis, yaklaşık 10 yıllık servisinin ardından kullanıcılara veda edecek. Firmanın yeni kararı ile Google Domains, artık alan adı satışlarına izin vermiyor.

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Kullanıcılar Squarespace’e yönlendiriliyor

Milyonlarca dolar harcadığı yazılım servislerini öldürmesi ile bilinen Google, geçtiğimiz aylarda Google Domains servisinin kapanacağını duyurmuştu. Müşteri hesaplarını ve alan adlarını Squarespace’e satan Google, servisin kapatılması için adımlar atmaya başladı.

Tam Boyutta Gör Google’ın alan adı (domain) satın alımına ve yönetimine izin veren servisi, artık yeni alan adları satmıyor. Bu servis üzerinden alan adı satın almaya çalışan kullanıcılar, Squarespace’e yönlendiriliyor. Ancak kullanıcılar, servis kapanana kadar daha önce satın aldıkları servisleri kullanabilecek ve yönetebilecek. Servisin tamamen kapanması ile ise müşterilerin hesapları ve kontrol seçenekleri Squarespace’e geçecek. Bunun dışında Wordpress, kısa bir süreliğine özel Google Domains kullanıcılarının ücretsiz olarak kendi platformlarına geçebileceğini belirtti.

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Google Domains üzerinden domain satışına son verildi