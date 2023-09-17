Google Domains üzerinden alan adı satışı durduruldu: Hizmet için yolun sonuna gelindi

Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz aylarda
Google, bir servisin fişini çekeceğini belirtmişti. daha Google Domains olan bu servis, yaklaşık 10 yıllık servisinin ardından kullanıcılara veda edecek. Firmanın yeni kararı ile Google Domains, artık alan adı satışlarına izin vermiyor.
Kullanıcılar Squarespace’e yönlendiriliyor
Milyonlarca dolar harcadığı yazılım servislerini öldürmesi ile bilinen Google, geçtiğimiz aylarda Google Domains servisinin kapanacağını duyurmuştu. Müşteri hesaplarını ve alan adlarını
’e satan Google, servisin kapatılması için adımlar atmaya başladı. Squarespace
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Google’ın alan adı (domain) satın alımına ve yönetimine izin veren servisi, artık yeni alan adları satmıyor. Bu servis üzerinden alan adı satın almaya çalışan kullanıcılar, Squarespace’e yönlendiriliyor. Ancak kullanıcılar, servis kapanana kadar daha önce satın aldıkları servisleri
kullanabilecek ve yönetebilecek. Servisin tamamen kapanması ile ise müşterilerin hesapları ve kontrol seçenekleri Squarespace’e geçecek. Bunun dışında , kısa bir süreliğine özel Google Domains kullanıcılarının Wordpress ücretsiz olarak kendi platformlarına geçebileceğini belirtti.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.