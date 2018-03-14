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2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en çılgın otomobilleri

Bu yıl 88. kez düzenlenen 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda ultra yüksek performansa sahip süper otomobiller ziyaretçilerin gözlerini kamaştırdı. İşte Cenevre'nin çılgın süper otomobilleri:
1 yıl
3,8b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en çılgın otomobilleri
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Otomotiv sektörünün geleceğini gözler önüne seren konsept araçlarının yanı sıra, otomobil severlerin 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nı merakla beklemesinin ve bu fuara büyük ilgi göstermesinin en büyük sebeplerinden bir tanesinin çılgın tasarımlara ve yüksek performansa sahip otomobiller olduğu söylenebilir.

Son yılların trendi haline gelen ultra yüksek performansa sahip elektrikli ve hibrit otomobillerin sergilenmesiyle birlikte Cenevre Otomobil Fuarı daha da renkli bir hal aldı. Tarihinin en güçlü V8 motoruna sahip 720 beygirlik Ferrari 488 Pista’nın yanı sıra, dört elektrikli motordan güç alan 1,914 beygirlik Rimac C_Two da Cenevre’nin en hızlısı olarak yoğun ilgi gördü.

Rimac C_Two’nun yanında Çinli LVCHI Auto’nun 992 beygirlik Venere modeli de ilgi gören bir diğer elektrikli otomobil oldu. Ayrıca Bugatti Chiron Sport, Hennessey Venom F5, Techrules Ren RS, McLaren Senna gibi araçlar da fuarın en gözde isimlerinin arasında yer aldı.

İşte 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nın en çılgın otomobilleri:


https://newatlas.com/hypercars-sports-cars-2018-geneva/53759/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
obsesoz 1 yıl
Hem elektrikli hem beygir valla süperr
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koyunsavar 1 yıl
Bunlar hayal gerçekler kia picanto.
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baysan240 1 yıl koyunsavar
walla gül gibi şehir içi arabası ben bu tarz 4 kapılı arabaları çok mantıklı buluyorum.
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haberelectro 1 yıl
Mercedes damgayi vurdu gerisi hikaye
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