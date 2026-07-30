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    Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce yok sattı: 2 ayda tükendi!

    Ferrari'nin ilk elektrikli modeli Luce, tasarımı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak 2026 için planlanan tüm Luce modellerinin satıldığı bildirildi.

    Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce yok sattı: 2 ayda tükendi! Tam Boyutta Gör
    Ferrari’nin tamamen elektrikli ilk otomobili Luce, görünüşe göre tüm eleştirilere rağmen oldukça iyi iş çıkartıyor. Zira şirketin 2026 yılı için planlanan 500 adetlik üretimin tamamını iki aydan kısa sürede sattığı bildirildi. Böylece Ferrari, ilk elektrikli modeli için belirlediği yıllık satış hedefini araçlar müşterilere teslim edilmeden önce doldurmuş oldu.

    Olumsuz eleştiriler satışları etkilemedi

    Luce, 25 Mayıs'ta Roma'da tanıtıldı ve yaklaşık 550 bin euro başlangıç fiyatıyla Ferrari ürün gamının en pahalı modelleri arasındaki yerini aldı. Buna rağmen otomobil, özellikle Çin'den gelen yoğun taleple beklentilerin üzerinde ilgi gördü. İlk müşteri teslimatlarının ise Ekim ayında başlaması planlanıyor.

    Tanıtımın ardından Luce'nin tasarımı otomobil dünyasında geniş tartışmalara yol açtı ve sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı. Eski Ferrari Başkanı Luca di Montezemolo da İtalyan basınına yaptığı açıklamada, aracın üzerinde yer alan şahlanan at logosunun kaldırılması gerektiğini bile söylemişti. Ama en nihayetinde “It’s a Ferrari”.

    Öte yandan Ferrari tarafından satış rakamlarına ilişkin resmi açıklama henüz bu içerik yazıldığı sırada gelmiş değil. Bugün Ferrari yarıyıl finansal sonuçlarını açıklayacak ve burada detayların verilmesi bekleniyor.

    1.000 beygirin üzerinde güç sunuyor

    Teknik verilere göre otomobil, dört bağımsız elektrik motorundan elde edilen 1.000 beygirin üzerinde güç üretiyor. Modelde 122 kWh batarya, 880 volt elektrik mimarisi, 350 kW DC hızlı şarj desteği, 530 kilometrenin üzerinde menzil ve 0'dan 100 km/s hıza 2,5 saniyede ulaşan performans değerleri bulunuyor.

    Ferrari ayrıca sistemin önemli bölümünü kendi bünyesinde geliştirdiğini vurguluyor. Elektrik motorlarında Halbach dizilimli rotorlar, yüzde 93 verimliliğe sahip silikon karbür invertörler ve yolu 1 milisaniye gecikmeyle analiz eden aktif elektrikli süspansiyon sistemi gibi ileri teknolojiler kullanılıyor.

    Ek olarak Luce'ye yönelik siparişlerin önemli bölümünün Çin pazarından geldiği belirtiliyor. Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, daha önce sipariş defterinin 2027 sonlarına kadar uzandığını ifade etmişti.

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