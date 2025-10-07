Giriş
    Çift motorlu Togg T10X 4More ve T10F 4More satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çift motorlu 4x4 çekiş sistemine sahip Togg T10X 4More ve T10F 4More Türkiye'de satışa sunuldu. Togg T10X 4More siyah detaylara sahip yeni görünümüyle dikkat çekiyor.

    Çift motorlu Togg T10X 4More ve T10F 4More fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10X ve T10F için çift motorlu dört tekerden çekişli 4More serisi ön siparişe açıldı. Togg T10X’in 4More modeli siyah ağırlıklı yeni “Obsidiyen” tasarımıyla geliyor. Togg T10X ve Togg T10F 4More özellikleri ve fiyatı haberimizde.

    Togg T10X 4More ve T10F 4More fiyatı ne kadar?

    • T10F 4More: 3 milyon 133 bin 640 TL 
    • T10X 4More Obsidiyen: 3 milyon 233 bin 640 TL

    Togg T10X 4More Obsidiyen özel tasarımıyla geliyor

    Çift motorlu Togg T10X 4More ve T10F 4More fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Togg T10F’in 4More modelinde herhangi bir tasarımsal farklılık bulunmazken T10X’in 4More modeli özel seri olarak satışa sunuluyor. Obsidiyen tasarım paketiyle satışa sunulan bu modelde Anadolu’nun bilinen ilk değerli taşlarından biri olan obsidiyen taşından ilham alınarak siyah detaylara yer veriliyor. Aracın ön panjuru, jantları, tavan rayları, cam çerçeveleri, ayna kapakları ve difüzörlerinde parlak siyah tasarım tercih edilmiş. Ayrıca iç tasarımda DINAMICA isimli kumaş ve deri karışımı yeni koltuklara ve karbon fiber görünümlü dekoratif parçalara yer veriliyor.

    0-100 hızlanması 5 saniyenin altında

    T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla yüksek performans isteyenler için geliştirildi. T10F 4More 0’dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede çıkıyor. T10X 4More Obsidiyen 468 km’ye, T10F 4More ise 523 km’ye varan menzil sunuyor.

    Çift motorlu Togg T10X 4More ve T10F 4More fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    2025 yılı için T10F 4More ve T10X 4More Obsidiyen sınırlı sayıda üretilecek. Panoramik cam tavan ve Meridian ses sistemi standart olarak sunulacak. Trumore mobil uygulamadan ön siparişler alınmaya başlandı. Ön sipariş için 100 bin TL'lik ön ödeme talep ediliyor. Teslimatlar en geç Kasım ayı içerisinde yapılacak.

    T10X 4More Obsidiyen Teknik Özellikleri:

    • Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS
    • Maksimum Tork: 700 Nm
    • Maksimum Hız (km/s): 185
    • 0-100 km/s: 4,8 sn
    • Enerji Tüketimi: 21,9 kWh
    • Karma Menzil (WLTP): 468 km
    • Şehir içi Menzil (WLTP): 681 km
    • Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh
    • Hızlı Şarj Süresi: 28 dk
    • Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş

    T10F 4More Teknik Özellikleri:

    • Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS
    • Maksimum Tork: 700 Nm
    • Maksimum Hız (km/s): 177
    • 0-100 km/s: 4,1 sn
    • Enerji Tüketimi: 20,3 kWh
    • Karma Menzil (WLTP): 523 km
    • Şehir içi Menzil (WLTP): 645 km
    • Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh
    • Hızlı Şarj Süresi: 28 dk
    • Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş
