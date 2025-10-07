Çift motorlu Togg T10X 4More ve T10F 4More satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Togg T10X 4More ve T10F 4More fiyatı ne kadar?
- T10F 4More: 3 milyon 133 bin 640 TL
- T10X 4More Obsidiyen: 3 milyon 233 bin 640 TL
Togg T10X 4More Obsidiyen özel tasarımıyla geliyor
0-100 hızlanması 5 saniyenin altında
T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla yüksek performans isteyenler için geliştirildi. T10F 4More 0’dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede çıkıyor. T10X 4More Obsidiyen 468 km’ye, T10F 4More ise 523 km’ye varan menzil sunuyor.
T10X 4More Obsidiyen Teknik Özellikleri:
- Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS
- Maksimum Tork: 700 Nm
- Maksimum Hız (km/s): 185
- 0-100 km/s: 4,8 sn
- Enerji Tüketimi: 21,9 kWh
- Karma Menzil (WLTP): 468 km
- Şehir içi Menzil (WLTP): 681 km
- Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh
- Hızlı Şarj Süresi: 28 dk
- Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş
T10F 4More Teknik Özellikleri:
- Maksimum Güç: 320 kW – 435 PS
- Maksimum Tork: 700 Nm
- Maksimum Hız (km/s): 177
- 0-100 km/s: 4,1 sn
- Enerji Tüketimi: 20,3 kWh
- Karma Menzil (WLTP): 523 km
- Şehir içi Menzil (WLTP): 645 km
- Batarya Kapasitesi: 88,5 kWh
- Hızlı Şarj Süresi: 28 dk
- Çekiş Sistemi: 4 tekerden çekiş
