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2019 Mitsubishi L200'ün Avrupa versiyonu Cenevre'de tanıtıldı

Makyaj operasyonundan geçirilerek hem tasarım hem de teknoloji tarafında yeniliklere kavuşan 2019 Mitsubishi L200, yeni offroad modu ve 2.2 litre turbo dizel motoruyla dikkat çekiyor.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Mitsubishi L200'ün Avrupa versiyonu Cenevre'de tanıtıldı
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Katıldığı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Engelberg Tourer konsepti ve makyajlı ASX modelinin dünya prömiyerini gerçekleştiren Japon üretici, Avrupa’da satışa sunacağı 2019 Mitsubishi L200’ü de görücüye çıkardı.

Keskin hatları ve yeni arazi moduyla dikkat çeken makyajlı 2019 Mitsubishi L200, Eclipse Cross ve diğer modellerde gördüğümüz “Dynamic Shield” ön ızgara tasarımına kavuşmuş durumda. Yeni tasarım anlayışıyla birlikte sanki jenerasyon değiştirmiş gibi görünen 2019 Mitsubishi L200’de ince yatay farlar, yeni sis farları ve krom detaylar bulunuyor. Genişletilen çamurluklar 18 inçlik alaşım jantlara ev sahipliği yaparken, arka tampon ve stop lambalarının da elden geçirildiği göze çarpıyor.

Makyajlı L200'de yeni teknolojiler dikkat çekiyor 

Kabin tarafında da güncellemeler yapılan 2019 Mitsubishi L200’ün kapı trimlerinde, kol dayama kısmında ve orta konsolunda yumuşak dokulu malzemeler kullanılıyor. Multi Around Monitor adı verilen özellik sayesinde aracın etrafı kuş bakışı görüntülenebiliyor. Makyajlı L200’e eklenen yeni güvenlik teknolojileri arasında ileri çarpışma asistanı, kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı ve Ultrasonik yanlış ivmelenme önleme sistemi yer alıyor. Bu sistem, dar yerlerde yanlışlıkla gaza basma sonucu meydana gelebilecek kazaları önlemek için kullanılıyor.

Offroad modları arazi sürüşünü kolaylaştırıyor 

Makyajlanan 2019 Mitsubishi L200’ün kaputunun altında yeni geliştirilen Euro 6d-TEMP uyumlu 2.2 litre turbo dizel ünite bulunuyor. 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzımanla eşlenebilecek motorun teknik verileri henüz bilinmiyor. Ancak Japon üretici performans verilerinin L200’ün kullanıcı kitlesini kesinlikle üzmeyeceğini iddia ediyor. Ayrıca yenilenen arka amortisörlerin özellikle asfalt üzerindeki konforu arttıracağı belirtiliyor.

Son olarak, 2019 Mitsubishi L200’ün arazi performansını iyileştiren offroad modunda çakıl, çamur/kar, kum ve kaya gibi modlar bulunuyor. Makyajlı Mistubisli L200’ün satışlarına 2019’un son çeyreğinde Avrupa ve Türkiye’de başlanması bekleniyor. Aracın fiyatları henüz belli değil. Şimdiki L200’ün kampanyalı fiyatları ise 142 bin 250 TL’den başlıyor.


https://www.carscoops.com/2019/03/europes-2019-mitsubishi-l200-adopts-new-family-face-2-2l-turbo-diesel/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
Arka taraflar makas+amortisör idi, muhtemelen aynı şekilde devam edecektir. Zira sadece amortisör yük için ideal bi seçim olmaz.
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tasshelhoff 2 ay
Arkalar bugune kadar makas sistemli idi yanilmiyorsam.
Ilk kez 4 teker de amortisorlu olmus. Konforu arttiracaktir ama is amacli kullanimlarda eskisi kadar zora gelirmi bilemem
Hayirli gunler
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manisa_tr 2 ay
L200 de bildim bileli aynıdır.
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ceo-tr 2 ay
yorumlara bakınca aracın ön tarafını bir tek ben beğenmedim sanırım. onun dışında gayet güzel araç.
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_bluescream_ 2 ay
Ya o eski leş tasarımı alıp evrim geçirmişler, keşke alacak param olsa da alsam. 2000den beri pick-up kullanıyyrz bu seber l200 olmuş
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a_y_k_u_t 2 ay
Ön tarafı birazcık range rover evoque'a benzettim güzel olmuş :)
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cokbaska 2 ay
Çok güzel ön tasarım heybetli kasalı suv gibi görünüyor
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kaptanos 2 ay
Çok güzel olmuş çok beğendim
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