1600 beygirlik Koenigsegg Jesko, tasarımı ve özellikleriyle görenleri büyüledi

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Süper otomobil deyince akla ilk gelen markalardan biri olan Koenigsegg, katıldığı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Agera RS modelinin yerini alacak yeni hiper otomobili Koenigsegg Jesko’yı görücüye çıkardı. İsmini markanın kurucusu olan Christian von Koenigsegg’in babasından alan otomobil, göz alıcı tasarımıyla görenleri kendine hayran bıraktı.

Dünyanın en hafif V8 motoru

İçinde sakladığı gücü agresif tasarımıyla dışarı yansıtan Koenigsegg Jesko’da yoğun modifikasyonlardan geçirilmiş çift turbolu 5.0 litre V8 ünite bulunuyor. Kullanılan yakıt türüne göre beygir gücü 1,262 ile 1,578 hp arasında değişen hiper otomobilde 1,500 Nm maksimum tork bulunuyor. 189 kg ağırlığıyla dünyanın en hafif V8 motoru olarak nitelenen motorda her biri yalnızca 290 g ağırlığında seramik pistonlar kullanılıyor.

Koenigsegg Jesko’da “Light Speed Transmission” (LST) adı verilen yeni 9 ileri multi-clutch şanzıman kullanılıuyor. 90 kg ağırlığıyla piyasadaki pek çok DCT şanzımandan hafif olan LST, adından da anlaşılacağı üzere vites geçişlerinin neredeyse ışık hızında gerçekleşmesini sağlıyor. Verilen bilgiye göre LST şanzıman, vitesler arasında direk geçişe imkan veriyor. Örneğin; 7. vitesten 4. vitese geçiş hızlı bir şekilde direkt olarak gerçekleşiyor ve herhangi bir senkronizasyon sorunu yaşanmıyor. Koenigsegg’in şanzımanında ayrıca manuel kontrol seçeneği de sunuluyor.

Koenigsegg Jesko’nun karbon fiberden yapılmış monokok gövdesi kabinde daha fazla alan sunmak adına Agera RS’ten 40mm daha uzun ve 22mm daha yüksek olarak tasarlanmış. Etrafındaki küçük kanatçıklar ve arka kısımdaki devasa kanat dahil pek çok aerodinamik unsura sahip olan hiper otomobilde ilk kez arka tekerlekten yönlendirme sistemine de yer verilmiş. Dikkat çekici karbon fiber jantlar da Koenigsegg Jesko’nun en hafif parçalarından. Öndeki 20 inç olanlar 5.9 kg, arkadaki 21 inçlik jantlar da 7.7 kg ağırlığa sahip.

Devasa kanat yere basma kuvvetini arttırıyor

Net ağırlığı 1,420 kg olan Koenigsegg Jesko, büyük ön lipi ve bumerang şeklindeki devasa kanat sayesinde 250 km/s hızda 800 kg yere basma kuvveti uyguluyor. Bu değer 270 km/s hızda 1000 kg’a, 482 km/s olan maksimum hızda ise 1,400 kg’a kadar çıkıyor. Bu da yere basma kuvvetinin Agera RS modeline kıyasla yüzde 40 daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Koenigsegg Jesko’dan yalnızca 125 adet üretileceği söyleniyor. Üretimi yılda 40 veya 50 adet olarak planlayan İsveçli üretici, Jesko’nun başlangıç fiyatını vergiler hariç 3 milyon dolar olarak belirlemiş.