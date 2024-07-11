Xiaomi'nin elektrikli otomobili Çin'den İstanbul'a 10 bin km yol yaptı

Çin'den İstanbul'a uzun bir yolculuk
Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretiliyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7, dikkat çekici bir yolculuğa imza attı.
YouTube kanalı sahibi bir aile, SU7'yi Çin'den İstanbul'a 10 bin kilometre yol kat ederek getirmeyi başardı. 28 gün süren bu uzun yolculuk boyunca araçta herhangi bir problem yaşanmaması da dikkat çeken bir detay oldu.
Yolculuk boyunca 17,8 kWh/100 km gibi oldukça düşük bir ortalama tüketim değeri yakalayan SU7, bu sayede elektrikli otomobillerin uzun mesafeli seyahatler için de kullanılabilir olduğunu kanıtlamış oldu. SU7'nin Türkiye'ye giriş tarihiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.