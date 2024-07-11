Xiaomi'nin elektrikli otomobili Çin'den İstanbul'a 10 bin km yol yaptı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 28 Aralık'ta düzenlediği etkinlikte merakla beklenen elektrikli otomobilini tanıtmıştı. Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı olan Xiaomi SU7, Çin'den İstanbul'a 10.000 km'lik bir mesafeyi kat ederek mühendislik ve dayanıklılık açısından dikkate değer bir başarı gösterdi.

Çin'den İstanbul'a uzun bir yolculuk

Xiaomi, önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Otomobil, Çin’de Xiaomi adına Beijing Automotive Industry Holding (BAIC) tarafından üretiliyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin elektrikli otomobili SU7, dikkat çekici bir yolculuğa imza attı.

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YouTube kanalı sahibi bir aile, SU7'yi Çin'den İstanbul'a 10 bin kilometre yol kat ederek getirmeyi başardı. 28 gün süren bu uzun yolculuk boyunca araçta herhangi bir problem yaşanmaması da dikkat çeken bir detay oldu.

Yolculuk boyunca 17,8 kWh/100 km gibi oldukça düşük bir ortalama tüketim değeri yakalayan SU7, bu sayede elektrikli otomobillerin uzun mesafeli seyahatler için de kullanılabilir olduğunu kanıtlamış oldu. SU7'nin Türkiye'ye giriş tarihiyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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