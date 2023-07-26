Yeni Mitsubishi L200 tanıtıldı: Daha güçlü motor, dayanıklı şasi

Tam Boyutta Gör Mitsubishi, oldukça uzun süren bir ipucu kampanyasının ardından yeni L200 üzerindeki örtüyü nihayet kaldırdı. Altıncı nesline giriş yapan model, tamamen yenilenen tasarımı ve özellikleriyle Ford Ranger ve Toyota Hilux gibi rakiplerine karşı iddiasını artıracak.

Yeni Mitsubishi L200, özellikleriyle neler sunuyor❓

2024 Mitsubishi L200, yeni geliştirilen merdiven tipi şasi, süspansiyon ve daha güçlü turbo dizel motora sahip. Japon üretici bu sayede boyutları hafifçe büyüyen L200'de daha fazla güvenlik ve konfor vadediyor. Burulma direnci de yüzde 60 oranında artırılan araçta yüksek dayanımlı çelik kullanımının artırılması sayesinde ağırlıktan da tasarruf edilmiş.

Yeni L200, değişken geometrili turboşarja sahip 2.4 litre dört silindirli dizel motor ile üç farklı güç çıkışı sunuyor. Giriş seviyesinde 148 hp güç ve 330 Nm tork sunulurken bir üst basamakta 181 hp güç ve 430 Nm maksimum tork değerleri karşımıza çıkıyor. En üst seviyede ise 201 hp güç ve 470 Nm tork üreten versiyon bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Üretilen güç, 6 vitesli manuel veya 6 vitesli otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleğe iletiliyor. L200, Easy Select 4WD veya kilitlenebilir merkez diferansiyele ek olarak sınırlı kaydırmalı diferansiyele de sahip olan Super Select 4WD-II sistemiyle tercih edilebiliyor. Söz konusu modelde Normal, Eko, Kar, Çamur, Çakıl, Kum ve Kaya olmak üzere yedi farklı sürüş modu bulunuyor.

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Tasarım

Yeni Mitsubishi L200, tasarım olarak selefine kıyasla daha sert görünse de Mitsubishi'nin kilit tasarım özelliklerini barındırmaya devam ediyor. Önde daha büyük panjura sahip olan modelin en üst versiyonunda bu panjur gövde renginde karşımıza çıkıyor. Kenarlarda ise parlak siyah detaylarla bezenen bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Tamponun altındaki baskın koruma plakasının da yeni L200'ü olduğundan daha heybetli gösterdiğini söylemek mümkün.

Tam Boyutta Gör Mitsubishi, daha büyük ve dayanıklı kapı kolları, daha geniş yan basamaklar, alçaltılan kasa zemini (820 mm) ve arka tampona entegre edilen basamaklar ile yeni L200'de selefine göre daha pratik bir kullanım vadediyor. Yeni L200'ün iç mekanı ise bir pickup'tan ziyade SUV gibi görünüyor. Üç kollu direksiyonun arkasında, analog kadranlar ve ortadaki ekrandan oluşan bir gösterge paneli mevcut. Merkezde ise Outlander'dan alınan multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

Klima, farlar ve korna gibi fonksiyonların akıllı telefon ile uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan Mitsubishi Connect özelliklerinin de sunulduğu yeni L200'de adaptif hız sabitleyici, ön çarpışma hafifletme asistanı, kör nokta uyarısı, şerit değiştirme asistanı ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş sürüş asistan teknolojileri de mevcut. Ayrıca tüm versiyonlarda aktif denge ve çekiş kontrolü (ASTC) de standart olarak sunuluyor.

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