Yeni Mitsubishi L200 tanıtıldı: Daha güçlü motor, dayanıklı şasi

Yeni Mitsubishi L200, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 Mitsubishi L200, yeni geliştirilen merdiven tipi şasi, süspansiyon ve daha güçlü turbo dizel motora sahip. Japon üretici bu sayede boyutları hafifçe büyüyen L200'de daha fazla güvenlik ve konfor vadediyor. Burulma direnci de yüzde 60 oranında artırılan araçta yüksek dayanımlı çelik kullanımının artırılması sayesinde ağırlıktan da tasarruf edilmiş.
Yeni L200, değişken geometrili turboşarja sahip 2.4 litre dört silindirli dizel motor ile üç farklı güç çıkışı sunuyor. Giriş seviyesinde 148 hp güç ve 330 Nm tork sunulurken bir üst basamakta 181 hp güç ve 430 Nm maksimum tork değerleri karşımıza çıkıyor. En üst seviyede ise 201 hp güç ve 470 Nm tork üreten versiyon bulunuyor.
Tasarım
Yeni Mitsubishi L200, tasarım olarak selefine kıyasla daha sert görünse de Mitsubishi'nin kilit tasarım özelliklerini barındırmaya devam ediyor. Önde daha büyük panjura sahip olan modelin en üst versiyonunda bu panjur gövde renginde karşımıza çıkıyor. Kenarlarda ise parlak siyah detaylarla bezenen bölünmüş far tasarımı dikkat çekiyor. Tamponun altındaki baskın koruma plakasının da yeni L200'ü olduğundan daha heybetli gösterdiğini söylemek mümkün.
Klima, farlar ve korna gibi fonksiyonların akıllı telefon ile uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan Mitsubishi Connect özelliklerinin de sunulduğu yeni L200'de adaptif hız sabitleyici, ön çarpışma hafifletme asistanı, kör nokta uyarısı, şerit değiştirme asistanı ve arka çapraz trafik uyarısı gibi gelişmiş sürüş asistan teknolojileri de mevcut. Ayrıca tüm versiyonlarda aktif denge ve çekiş kontrolü (ASTC) de standart olarak sunuluyor.
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