Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte 2025 MTV tutarları

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı Resmi Gazete'de yayınlandı. 2025 MTV tutarlarına beklendiği gibi yüzde 43,93 oranında zam geldi. Böylece 1-3 yaş arası 1.3 motor ve altındaki otomobiller için en düşük MTV tutarı 4.834 TL'ye yükseldi.
2025 MTV tutarları
1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek zamlar ile en düşük MTV tutarı 499 TL, en yüksek MTV tutarı ise 230.698 TL olarak karşımıza çıkıyor. 1-3 yaş arasında yer alan 1.6 motorlu otomobillerde ise yıllık MTV tutarı 5.851 TL'den 8.421 TL'ye yükseldi.
Elektrikli otomobillerde MTV
Bu durum, yüksek güce sahip çift motorlu elektrikli araçların yüksek dilimden MTV ödemeleri anlamına geliyor. Örneğin; standart menzilli Togg T10X'in 2025 MTV'si 13.488 TL olacak. Aynı fiyat Tesla Model Y'nin %10 ÖTV dilimine giren standart menzilli versiyonu için de geçerli. Citroen e-C4 gibi daha düşük güce sahip modellerde ise bu tutar 4-5 bin TL seviyelerine kadar düşüyor.
Çift motorlu elektrikli otomobillerin MTV tutarlarında ise deyim yerindeyse uçurum var. Örneğin; Tesla Model Y'nin çift motora sahip uzun menzil ve performans versiyonlarında 2025 MTV tutarı 52.869 TL olarak karşımıza çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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