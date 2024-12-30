Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte 2025 MTV tutarları

    Araç sahiplerinin 2025 yılında ödeyeceği MTV tutarları Resmi Gazete'de yayınlandı. 2025 MTV'ye yüzde 43,93 zam geldi. İşte detaylar:                              

    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı Resmi Gazete'de yayınlandı. 2025 MTV tutarlarına beklendiği gibi yüzde 43,93 oranında zam geldi. Böylece 1-3 yaş arası 1.3 motor ve altındaki otomobiller için en düşük MTV tutarı 4.834 TL'ye yükseldi.

    2025 MTV tutarları

    Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte 2025 MTV tutarları Tam Boyutta Gör
    2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MTV için bu oranı %50 artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Örneğin; 2023 yılı için bu oran %122,93 olarak açıklanmış fakat MTV'ye %61,5 zam yapılmıştı. Ancak bu yıl zam oranında düşüş yapılmadığını görmekteyiz.

    1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek zamlar ile en düşük MTV tutarı 499 TL, en yüksek MTV tutarı ise 230.698 TL olarak karşımıza çıkıyor. 1-3 yaş arasında yer alan 1.6 motorlu otomobillerde ise yıllık MTV tutarı 5.851 TL'den 8.421 TL'ye yükseldi.

    Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte 2025 MTV tutarları Tam Boyutta Gör

    Elektrikli otomobillerde MTV

    Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte 2025 MTV tutarları Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerin MTV tutarları da motor gücüne göre belirleniyor. Örneğin; 70 - 85 kW arasında motora sahip bir elektrikli otomobil, motor silindir hacmi 1.3 - 1.6 arasında olan fosil yakıtlı bir aracın MTV tutarının 4'te 1'i kadar ücretlendiriliyor.

    Bu durum, yüksek güce sahip çift motorlu elektrikli araçların yüksek dilimden MTV ödemeleri anlamına geliyor. Örneğin; standart menzilli Togg T10X'in 2025 MTV'si 13.488 TL olacak. Aynı fiyat Tesla Model Y'nin %10 ÖTV dilimine giren standart menzilli versiyonu için de geçerli. Citroen e-C4 gibi daha düşük güce sahip modellerde ise bu tutar 4-5 bin TL seviyelerine kadar düşüyor.

    Çift motorlu elektrikli otomobillerin MTV tutarlarında ise deyim yerindeyse uçurum var. Örneğin; Tesla Model Y'nin çift motora sahip uzun menzil ve performans versiyonlarında 2025 MTV tutarı 52.869 TL olarak karşımıza çıkıyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüldü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    DISTURBED +32 12 Angry Men +26 msegmx +21 E_Y_B_H_P_T +19 OrcunFix +17 doruhüso +13 Fearless_tr +12 arapaşığı +11 homebird +11 Sedat. +10 oly1786 +10 bjkyener +7 RadioactiveBlackBox +7 Dr.Perga +6 Xtrud +6 Berringer +6 KoşanBalık +6 gecceanduana +6 Cryptix Ph.D +5 furkan987654321 +5 Umit_22 +5 mystiery_ +5 Aegean-Man +5 dix1 +5 Xit +4
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    211 Kişi Okuyor (90 Üye, 121 Misafir) 13 Masaüstü 198 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3233 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    2025 mtv, motorlu taşıtlar vergisi ve
    5 etiket daha Türkiye Haberleri zam resmi gazete Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı352b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    datacamp limited en iyi kış lastiği cipralex geciktirici etkisi oyun için amd mi intel mi diş hekimliği mi eczacılık mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip6
    Samsung Galaxy Z Flip6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız