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General Motors'un yeni araç mimarisi saatte 4.5 terabayt veri akışıyla başa çıkabiliyor

Hiç olmadığı kadar 'bağlı' olacak yeni nesil araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen dijital araç platformu, OTA yazılım güncellemelerinin yanı sıra siber güvenlik önlemleriyle de öne çıkıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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General Motors'un yeni araç mimarisi saatte 4.5 terabayt veri akışıyla başa çıkabiliyor
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Otomotiv sektöründe köklü bir değişim söz konusu. Elektrikli güç aktarma organları, gelişmiş güvenlik sistemleri ve otonom sürüş teknolojileri, geleceğin otomobillerinin temel özellikleri arasında. Bu özellikleri birbiriyle uyum içinde çalıştırabilmek de üreticilerin en büyük görevlerinden. Bunun bilincinde olan General Motors, ‘dijital araç platformu’ adını verdiği yeni mimarisini duyurdu.

Saatte 4.5 terabayt veri akışı 

Yeni jenerasyon otomobillerde kullanılmak üzere geliştirilen dijital araç platformu, şirketin Super Cruise adındaki yarı otonom sürüş sisteminin çok daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımızda duruyor. General Motors’un yeni elektrikli mimarisi, saatte 4.5 terabayt veri akışıyla başa çıkabiliyor. Şirket, bu değerin şimdiki mimariyi beşe katladığının altını çiziyor.

OTA yazılım güncelleme özelliği 

İşlem gücünün yanı sıra daha iyi bir iletişim sunması da amaçlanan platform 100 Mbs, 1 Gbps ve 10 Gbps ethernet bağlantılarına sahip. Ayrıca, yıllardır Tesla modellerinde olan ve Golf 8’de de olacağı söylenen OTA (over-the-air) yazılım güncellemeleri yeni mimariyle birlikte GM çatısı altındaki yeni nesil araçlarda da mevcut olacak. Bu sayede araçlar, servise gitme gereği duymadan kullanım ömrü boyunca güncelleme alabilecek.

Hack'lenmeye karşı siber güvenlik önlemleri 

General Motors’un yeni mimariyle birlikte odaklandığı mühim konulardan biri de siber güvenlik. Zira geçmişte araçlar için çok bir anlam ifade etmeyen bu kavram, gelecekteki ‘bağlı’ araçlar için oldukça önemli. Tam otonom araçlar üzerinde çalışmalarını sürdüren General Motors, muhtemel hack girişimlerine karşı aldığı güvenlik önlemleriyle müşterilerinin içini ferah tutmak istiyor. Şirket, şimdilik yeni mimarinin güvenlik özellikleriyle ilgili çok bir şey söylemiyor. Fakat hem donanım hem de yazılım seviyesinde alınan ek önlemlerin son derece yeterli olduğunu belirtiyor.

General Motors’un yeni ‘dijital araç platformu’nu kullanan ilk araç 2020 Cadillac CT5 olacak. 2023 yılına gelindiğinde ise GM’nin global ürün gamındaki pek çok aracın bu mimari üzerine yükselmesi planlanıyor.


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DH Misafiri 2 hf. en beğenilen
hacklerler.
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bluedevil866 2 hf.
Tek bir cukura girmeye bakar. Her cukurda 2000 lira masraf...
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Sharparrow 2 hf.
- Alo polis , şikayetiniz nedir?
- Arabam akşam kapının önündeydi , heklemişker
- Antivirüs yazılımı kullanıyor muydunuz?
- Hayır
- Araçlarda antivirüs yazılımı kullanmak zorunlu biliyorsunuz.
- 2 gün önce lisansı bitmişti bende sonra yenilerim diye düşünmüştüm
- yazılım firması aracınızın güvenliğini ödeme alamadığı için açık bırakmış, geçmiş olsun
- .....
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PRODJ 2 hf.
Bir mühendisin/grubun yazılımını başka bir mühendis / grup hack’leyebilir.
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thiler 2 hf.
Tek tuşta hack manyağı yaparlar
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elophidae 2 hf.
O değil de bunlar kaza yaparsa hangi servis tamir edebilir
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
Dışa bağlantı ne kadar artarsa güvenlik sanki daha da azalır gibi geliyor.
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DH Misafiri 2 hf. en beğenilen
hacklerler.
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