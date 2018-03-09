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2019 Volvo S60'ın ilk kamuflajsız görseli ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Volvo CEO'su tarafından kamuflajlı olarak paylaşılan 2019 Volvo S60 Sedan, bu kez üzerindeki örtüden sıyrılmış olarak karşımıza çıktı. Tahmin edildiği gibi S90'a çok benziyor.
1 yıl
5,8b
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28
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Volvo S60'ın ilk kamuflajsız görseli ortaya çıktı
 

Çok değil, Volvo CEO’su Hakan Samuelsson’un Twitter hesabı üzerinden yeni Volvo S60’ın kamuflajlı bir görselini paylaşmasından tam bir hafta sonra aracın tamamen kamuflajsız görüntüsü sızdırıldı.

Geçtiğimiz hafta paylaşılan görsel her ne kadar kamuflajlı da olsa yeni S60’ın ön taraftan V60’a büyük oranda benzeyeceğinin sinyallerini veriyordu. Bugün ortaya çıkan görüntü ise ön taraftan olmasa da aracı profilden ve arkadan örtüsü kaldırılmış bir şekilde görmemize imkan sağlıyor.

R-Design versiyonu olabilir 

Sahip olduğu tasarım detaylarına bakılırsa karşımızda duran araç yeni Volvo S60’ın R-Desing versiyonu gibi görünüyor. Stop lambalarının yapısı S90’a işaret ederken, yan tarafta ve arkada kullanılan krom detaylar da benzerlik gösteriyor. İki model arasında göze çarpan en büyük değişiklik plaka oluyor. Volvo, S90’ın arka tamponunda plakaya yer verirken, yeni S60’da bu bölüm bagaj kapağının üzerine çekilmiş. Bu da doğal olarak bagaj kapağının yapısının değişmesine neden olmuş.

Henüz iç dünyasını göremediğimiz yeni S60’ın kabininde Volvo’nun diğer modellerindeki tasarım dilinin devam ettirilmesi bekleniyor. Bu yüzden yeni V60’taki tasarım detaylarının yeni S60 Sedan’a göre harmanlanacağını düşünebiliriz. Ayrıca, V60 ile birlikte iki farklı hibrit motor seçeneği sunan Volvo’nun S60’ta da aynı yolu izlemesi bekleniyor.


http://teknikensvarld.se/nya-volvo-s60-avslojad-helt-omaskerad-598867/ Yorum Yaz
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kng09 1 yıl en beğenilen
kamuflajlı hali daha anlaşılır. resmi bulan firma daha beter etmiş
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JanKlod 1 yıl
Volvo ya sempatim arttı. Bmw ve mercedes out volvo in

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Kaiser75 1 yıl
güzel ama bana ne, alamayacak olduktan sonra?
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Paetzold 1 yıl
Bakmasida guzel
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SugarDaddy 1 yıl
Küçük S90 olacak %99. Volvo’da abarttı bence bu işi bütün arabaları birbirinin aynısı olmaya başladı artık. Alman araçlarında da var bu matruşka muhabbeti lakin Bmw,Merco ve Audi’nin coupe,roadster,cabrio gibi spor modelleri var en azından farklılık katıyor. Volvo’da o da yok.
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Sleeper 1 yıl
Yan arka Audi a4 b8 kasa
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Johan Elmander 1 yıl
Her Volvo gibi çok güzel.
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Barni Moloztaş 1 yıl
arkası yine olmamış ama git gide güzelleşiyor
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muroooo19 1 yıl
bende şimdi gidip c40 a baktım millet 10 ila 30 bin km gibi kısa kilometrelerde arbalarını satıyor. Sanki memnun kalmamışlar gibi.
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muroooo19 1 yıl muroooo19
v40
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Manchester United 1 yıl
Anca böyle haberleri okuyup resimlerine bakarız.
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JanKlod 1 yıl
Volvo ya sempatim arttı. Bmw ve mercedes out volvo in

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AsiretinMarjinalCocugu 1 yıl
Talisman-Megane mevzusunun aynısı.Hacimsel, belki donanımsal fark olur o kadar.
Yalnız S90 da söyledim güncel araçlarda gördüğüm en felaket 3 arka stoptan biridir bu da.
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turkeril 1 yıl
Şİmdikinin fiyatına satsalar kaşke
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volvo s60 özellikleri, 2019 volvo s60 ve
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