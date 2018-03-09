2019 Volvo S60'ın ilk kamuflajsız görseli ortaya çıktı

Çok değil, Volvo CEO’su Hakan Samuelsson’un Twitter hesabı üzerinden yeni Volvo S60’ın kamuflajlı bir görselini paylaşmasından tam bir hafta sonra aracın tamamen kamuflajsız görüntüsü sızdırıldı.

Geçtiğimiz hafta paylaşılan görsel her ne kadar kamuflajlı da olsa yeni S60’ın ön taraftan V60’a büyük oranda benzeyeceğinin sinyallerini veriyordu. Bugün ortaya çıkan görüntü ise ön taraftan olmasa da aracı profilden ve arkadan örtüsü kaldırılmış bir şekilde görmemize imkan sağlıyor.

R-Design versiyonu olabilir

Sahip olduğu tasarım detaylarına bakılırsa karşımızda duran araç yeni Volvo S60’ın R-Desing versiyonu gibi görünüyor. Stop lambalarının yapısı S90’a işaret ederken, yan tarafta ve arkada kullanılan krom detaylar da benzerlik gösteriyor. İki model arasında göze çarpan en büyük değişiklik plaka oluyor. Volvo, S90’ın arka tamponunda plakaya yer verirken, yeni S60’da bu bölüm bagaj kapağının üzerine çekilmiş. Bu da doğal olarak bagaj kapağının yapısının değişmesine neden olmuş.

Henüz iç dünyasını göremediğimiz yeni S60’ın kabininde Volvo’nun diğer modellerindeki tasarım dilinin devam ettirilmesi bekleniyor. Bu yüzden yeni V60’taki tasarım detaylarının yeni S60 Sedan’a göre harmanlanacağını düşünebiliriz. Ayrıca, V60 ile birlikte iki farklı hibrit motor seçeneği sunan Volvo’nun S60’ta da aynı yolu izlemesi bekleniyor.

http://teknikensvarld.se/nya-volvo-s60-avslojad-helt-omaskerad-598867/