Volkswagen, elektrikli araçlarında ID ismine veda ediyor: Geleneksel isimleri kullanacak

Volkswagen'in atacağı bu adım, Mercedes'in elektrikli araçlarında kullanıdığı "EQ" etiketini kaldırma kararıyla benzer amaçları taşıyor. Artık otomobil üreticileri elektrikli araçları için kullandıkları farklı takıları kaldırarak, daha sade ve bilindik isimlere geri dönmek istiyor.
İlk ID modeli 2017'de tanıtılmıştı
ID alt markası ilk kez 2017’de ID.3 konseptiyle tanıtıldı ve model 2019’da seri üretime geçti. Zamanla şirket ID.4, ID.5, Çin'e özel ID.6 SUV, ID.7 sedan ve ID. Buzz minibüsü gibi modellerle ID serisini genişletti. 2027’ye kadar ID.1 şehir otomobili ve ID.2 süper mini gibi yeni modellerin de piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak planlar artık değişmiş gözüküyor.
Geleneceksel isimlere dönülecek
Sander ayrıntıya girmese de Volkswagen daha önce bazı klasik model isimlerini elektrikli araçlar için kullanabileceğini belirtmişti. Örneğin, 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan ID.2, bu yıl 50. yaşını kutlayan Polo adını benimseyebilir. 2027’de tanıtılması planlanan ID.1 ise geçmişte kullanılan Lupo, Fox veya Up! gibi isimlerden ilham alabilir ya da tamamen yeni bir isimle gelebilir.
Volkswagen’in Teknik Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kai Grünitz, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, 2026 itibarıyla ID modellerinin büyük bir makyaj operasyonu geçireceğini söylemişti. Bu, yeni isimlerin devreye alınması için ideal bir zamanlama olabilir.
Volkswagen ayrıca, 2030'a doğru piyasaya sürülmesi planlanan Golf'ün elektrikli bir versiyonu ve elektrikli bir T-Roc SUV üzerinde çalışıyor. Passat ve Tiguan gibi bilindik isimlerin gelecekte elektrikli araçlar için kullanılması ihtimali oldukça yüksek. Ancak Volkswagen için asıl zorluk, elektrikli modellerini birkaç yıl daha üretimde kalacak olan içten yanmalı muadillerinden ayırmak olacak.Kaynakça https://www.autoundwirtschaft.at/news/autos-bekommen-richtige-namen https://www.carscoops.com/2025/05/no-more-ids-vws-evs-will-get-real-names/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.