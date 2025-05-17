Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen, elektrikli araçlarında ID ismine veda ediyor: Geleneksel isimleri kullanacak

    Volkswagen, ürün gamını basitleştirmek ve daha erişilebilir hale getirmek amacıyla, elektrikli araçlarını simgeleyen "ID" önekini aşamalı olarak kaldırmayı planlıyor.

    Volkswagen, elektrikli araçlarında ID ismine veda ediyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, ürün gamını basitleştirmek ve daha erişilebilir hale getirmek amacıyla, elektrikli araçlarını simgeleyen "ID" önekini aşamalı olarak kaldırmayı planlıyor. 2026 gibi erken bir tarihte değişime başlamayı planlayan Alman üretici, bu alfanumerik isimlendirmenin kafa karşılıklığına yol açtığını, bu nedenle geleneksel model isimlerine döneceğini açıkladı.

    Volkswagen'in atacağı bu adım, Mercedes'in elektrikli araçlarında kullanıdığı "EQ" etiketini kaldırma kararıyla benzer amaçları taşıyor. Artık otomobil üreticileri elektrikli araçları için kullandıkları farklı takıları kaldırarak, daha sade ve bilindik isimlere geri dönmek istiyor.

    İlk ID modeli 2017'de tanıtılmıştı

    ID alt markası ilk kez 2017’de ID.3 konseptiyle tanıtıldı ve model 2019’da seri üretime geçti. Zamanla şirket ID.4, ID.5, Çin'e özel ID.6 SUV, ID.7 sedan ve ID. Buzz minibüsü gibi modellerle ID serisini genişletti. 2027’ye kadar ID.1 şehir otomobili ve ID.2 süper mini gibi yeni modellerin de piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak planlar artık değişmiş gözüküyor.

    Volkswagen, elektrikli araçlarında ID ismine veda ediyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander, Auto und Wirtschaft dergisine verdiği röportajda, şirketin elektrikli araçlar için yeniden geleneksel isimler kullanacağını söyledi: “Araçlar yeniden gerçek isimler alacak. Yeni modelleri tanıttığımızda bu açıkça görülecek. ID. 2all ve ID. Every1 konseptlerinin üretim versiyonları bu adları taşımayacak.

    Geleneceksel isimlere dönülecek

    Sander ayrıntıya girmese de Volkswagen daha önce bazı klasik model isimlerini elektrikli araçlar için kullanabileceğini belirtmişti. Örneğin, 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan ID.2, bu yıl 50. yaşını kutlayan Polo adını benimseyebilir. 2027’de tanıtılması planlanan ID.1 ise geçmişte kullanılan Lupo, Fox veya Up! gibi isimlerden ilham alabilir ya da tamamen yeni bir isimle gelebilir.

    Volkswagen’in Teknik Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kai Grünitz, bu yılın başlarında yaptığı açıklamada, 2026 itibarıyla ID modellerinin büyük bir makyaj operasyonu geçireceğini söylemişti. Bu, yeni isimlerin devreye alınması için ideal bir zamanlama olabilir.

    Volkswagen ayrıca, 2030'a doğru piyasaya sürülmesi planlanan Golf'ün elektrikli bir versiyonu ve elektrikli bir T-Roc SUV üzerinde çalışıyor. Passat ve Tiguan gibi bilindik isimlerin gelecekte elektrikli araçlar için kullanılması ihtimali oldukça yüksek. Ancak Volkswagen için asıl zorluk, elektrikli modellerini birkaç yıl daha üretimde kalacak olan içten yanmalı muadillerinden ayırmak olacak.

    Kaynakça https://www.autoundwirtschaft.at/news/autos-bekommen-richtige-namen https://www.carscoops.com/2025/05/no-more-ids-vws-evs-will-get-real-names/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

    Profil resmi
    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    laptopu kasa olarak kullanmak yandex video indirme benzinli araçta motor yağı kararması tıraş makinesi kesmiyor ne yapmalıyım kim gb ister kod

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI nova 13 Pro
    HUAWEI nova 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum