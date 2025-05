BMW C 400 GT ve BMW C 400 X Türkiye’de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör BMW Motorrad, şehir içi mobilite alanına yönelik BMW C 400 GT ve dinamik tasarımıyla öne çıkan BMW C 400 X modellerini Türkiye'de satışa sundu. BMW C 400 GT 650.475 TL liste fiyatıyla, BMW C 400 X ise 557.865 TL liste fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı.

BMW C 400 X ve BMW C 400 GT’nin Euro 5+ emisyon standardına uygunluk gösteren tek silindirli motoru, 7.500 dev/dk’da 34 bg (25 kW) güç, 5.750 dev/dk’da 35 Nm tork üretiyor. Güç iletimi, CVT şanzıman ve yüksek burulma sertliğine sahip salınım kolu üzerinden sağlanıyor.

BMW C 400 X ve BMW C 400 GT modellerinin her ikisi de standart olarak BMW Motorrad ABS Pro ile sunuluyor. ABS destekli eğimli frenleme sistemi sayesinde virajlarda güvenlik maksimuma taşınıyor. ABS Pro, fren kolu hızlıca sıkıldığında bile tekerleklerin kilitlenmesini önleyip ani direksiyon kuvveti değişikliklerini azaltarak sert frenlemelerde motosikletin istenmeyen şekilde yükselmesini engelliyor.

Tam Boyutta Gör ABS Pro’ya bağlı Dinamik Fren Kontrolü (DBC) fonksiyonu, hassas tepkilerle yüksek fren ve sürüş stabilitesi sağlayarak virajlarda dahi en iyi yavaşlamayı beraberinde getiriyor.

Dinamik Çekiş Kontrolü (DTC) ve Motor Fren Torku Kontrolü (MSR) de her iki modelde standart olarak yer alıyor. DTC, özellikle eğimli sürüşte ve kaygan yol koşullarında hızlanma sırasında daha fazla güvenlik sağlıyor. MSR sayesinde ise gaz kesme ya da ani gaz kapatma sırasında arka tekerlekte aşırı kayma, zıplama gibi dengesiz sürüş durumları güvenli şekilde önlenebiliyor.

Gelişmiş Bağlantı Özellikleri

Tam Boyutta Gör Bağlantıyı ve bilgi erişimini bir üst seviyeye taşıyan TFT ekran, BMW C 400 X’te 6.5 inç, BMW C 400 GT’de ise 10.25 inç boyutuyla standart olarak sunuluyor. BMW Motorrad Connected uygulamasıyla uyumlu TFT ekran sayesinde müzik dinleme, telefonla konuşma ve navigasyon kullanma doğrudan ekran üzerinden yapılabiliyor.

Akıllı telefon ve kask, BMW Motorrad İletişim Sistemi üzerinden Bluetooth ile bağlandığında, medya oynatma ve telefon işlevlerine herhangi bir uygulama yüklemeden doğrudan TFT ekran üzerinden erişilebiliyor. Bluetooth özellikli standart bir akıllı telefonla sürücü, sürüş sırasında müzik dinleyebiliyor ve telefonunu aktif soğutmalı saklama bölmesinde şarj edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, ücretsiz BMW Motorrad Connected uygulaması sayesinde, TFT ekran üzerinden navigasyon da kullanabiliyor. Bu özellik günlük trafikle rahat şekilde başa çıkmak ve kısa mesafeli yolculuklar yapmak isteyen sürücüler için oldukça konforlu bir çözüm üretiyor.

BMW C 400 X ve BMW C 400 GT modelleri, sele altı bölmelerinde daha fazla saklama alanı sunarak daha fazla bagaj taşınmasını mümkün kılıyor. 43,5 litrelik yeni arka çanta, önceki versiyona göre 13,5 litre daha fazla hacim ve 5 kg yerine 10 kg taşıma kapasitesi sağlıyor. Bunun yanı sıra, iç aydınlatma ve USB şarj portu gibi elektriksel donanımlar da her iki modelde standart olarak yer alıyor. Yeni arka çanta için isteğe bağlı olarak sırt yastığı ve boyanmış yan paneller de sunuluyor. Gövde koruyucular ve elcik korumaları gibi yeni orijinal BMW Motorrad aksesuarları ise ürün yelpazesini tamamlıyor.

