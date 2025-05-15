BMW C 400 GT ve BMW C 400 X Türkiye’de satışa sunuldu

BMW C 400 X ve BMW C 400 GT’nin Euro 5+ emisyon standardına uygunluk gösteren tek silindirli motoru, 7.500 dev/dk’da 34 bg (25 kW) güç, 5.750 dev/dk’da 35 Nm tork üretiyor. Güç iletimi, CVT şanzıman ve yüksek burulma sertliğine sahip salınım kolu üzerinden sağlanıyor.
BMW C 400 X ve BMW C 400 GT modellerinin her ikisi de standart olarak BMW Motorrad ABS Pro ile sunuluyor. ABS destekli eğimli frenleme sistemi sayesinde virajlarda güvenlik maksimuma taşınıyor. ABS Pro, fren kolu hızlıca sıkıldığında bile tekerleklerin kilitlenmesini önleyip ani direksiyon kuvveti değişikliklerini azaltarak sert frenlemelerde motosikletin istenmeyen şekilde yükselmesini engelliyor.
Dinamik Çekiş Kontrolü (DTC) ve Motor Fren Torku Kontrolü (MSR) de her iki modelde standart olarak yer alıyor. DTC, özellikle eğimli sürüşte ve kaygan yol koşullarında hızlanma sırasında daha fazla güvenlik sağlıyor. MSR sayesinde ise gaz kesme ya da ani gaz kapatma sırasında arka tekerlekte aşırı kayma, zıplama gibi dengesiz sürüş durumları güvenli şekilde önlenebiliyor.
Gelişmiş Bağlantı Özellikleri
Akıllı telefon ve kask, BMW Motorrad İletişim Sistemi üzerinden Bluetooth ile bağlandığında, medya oynatma ve telefon işlevlerine herhangi bir uygulama yüklemeden doğrudan TFT ekran üzerinden erişilebiliyor. Bluetooth özellikli standart bir akıllı telefonla sürücü, sürüş sırasında müzik dinleyebiliyor ve telefonunu aktif soğutmalı saklama bölmesinde şarj edebiliyor.
BMW C 400 X ve BMW C 400 GT modelleri, sele altı bölmelerinde daha fazla saklama alanı sunarak daha fazla bagaj taşınmasını mümkün kılıyor. 43,5 litrelik yeni arka çanta, önceki versiyona göre 13,5 litre daha fazla hacim ve 5 kg yerine 10 kg taşıma kapasitesi sağlıyor. Bunun yanı sıra, iç aydınlatma ve USB şarj portu gibi elektriksel donanımlar da her iki modelde standart olarak yer alıyor. Yeni arka çanta için isteğe bağlı olarak sırt yastığı ve boyanmış yan paneller de sunuluyor. Gövde koruyucular ve elcik korumaları gibi yeni orijinal BMW Motorrad aksesuarları ise ürün yelpazesini tamamlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.