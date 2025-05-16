Danimarkalı dev şirket, Elon Musk yüzünden tüm Tesla filosunu iade etti

"Kiminle yol aldığımız da önemli"
Tscherning’den yapılan açıklamada, “Sadece nasıl araç kullanacağımıza değil, kiminle araç kullanacağımıza da biz karar veririz. Bu nedenle Tesla şirket araçlarımızın anahtarlarını teslim etmeyi seçtik. Tesla kötü bir araba haline geldiği için değil, Elon Musk'ın siyasi bağlılığı ve kamuoyuna açıkladığı (ve göz ardı edilmesi giderek zorlaşan) görüşleri ışığında, bir şirket olarak “sürüş için teşekkür ederiz” demeyi seçtik” ifadelerini kullandı.
Şirket, bu kararla birlikte artık Tesla’nın temsil ettiği değerlerle özdeşleşmek istemediğini ve bundan böyle “Avrupa menşeli alternatif elektrikli araçlara” yöneleceğini belirtti.
Avrupa’daki birçok büyük şirket, çevreci dönüşüm çerçevesinde filolarını elektrikli araçlarla yenilemişti. Tesla, bu alanda uzun süre öncü konumdaydı. Ancak son dönemde kurumsal müşteriler de marka ile bağlarını koparmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Almanya merkezli kozmetik ve eczane zinciri Rossmann, aynı gerekçelerle Tesla filosunu satışa çıkardığını açıklamıştı.
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.