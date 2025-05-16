Danimarkalı dev şirket, Elon Musk yüzünden tüm Tesla filosunu iade etti

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Tam Boyutta Gör Avrupa'da Tesla markasına yönelik tepkiler giderek büyüyor ve bu tutum kısa vadede düzelecek gibi görünmüyor. Son olarak Danimarka’nın önde gelen inşaat firmalarından Tscherning, şirket bünyesindeki tüm Tesla araç filosunu iade ettiğini duyurdu. Şirket, bu kararın Tesla’nın ürün kalitesiyle değil, CEO Elon Musk’ın siyasi duruşu ve açıklamalarıyla ilgili olduğunu vurguladı.

"Kiminle yol aldığımız da önemli"

Tscherning’den yapılan açıklamada, “Sadece nasıl araç kullanacağımıza değil, kiminle araç kullanacağımıza da biz karar veririz. Bu nedenle Tesla şirket araçlarımızın anahtarlarını teslim etmeyi seçtik. Tesla kötü bir araba haline geldiği için değil, Elon Musk'ın siyasi bağlılığı ve kamuoyuna açıkladığı (ve göz ardı edilmesi giderek zorlaşan) görüşleri ışığında, bir şirket olarak “sürüş için teşekkür ederiz” demeyi seçtik” ifadelerini kullandı.

Şirket, bu kararla birlikte artık Tesla’nın temsil ettiği değerlerle özdeşleşmek istemediğini ve bundan böyle “Avrupa menşeli alternatif elektrikli araçlara” yöneleceğini belirtti.

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Avrupa’daki birçok büyük şirket, çevreci dönüşüm çerçevesinde filolarını elektrikli araçlarla yenilemişti. Tesla, bu alanda uzun süre öncü konumdaydı. Ancak son dönemde kurumsal müşteriler de marka ile bağlarını koparmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Almanya merkezli kozmetik ve eczane zinciri Rossmann, aynı gerekçelerle Tesla filosunu satışa çıkardığını açıklamıştı.

Satışlar çakılıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın, özellikle 2024 sonlarından itibaren ABD’de Donald Trump’a ve Avrupa’da aşırı sağ partilere verdiği destek, Tesla’nın Avrupa pazarındaki imajını ciddi şekilde sarsmış durumda. Bu tutumun yansıması ise sert satış düşüşleri oldu. İlk çeyrekteki kötü durum, yeni Model Y’nin kapsamlı olarak satışa sunulmasına rağmen ikinci çeyrekte de aynı şekilde devam ediyor gibi görünüyor. Bir üstteki grafiğin en altındaki iki çizgi birinci ve ikinci çeyreği gösteriyor. Bunların Tesla’nın son üç yıldaki en kötü çeyrek performansları olduğuna da dikkat çekelim.

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Danimarkalı şirket, Elon Musk yüzünden tüm Tesla’ları iade etti