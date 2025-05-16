Xiaomi'nin elektrikli araç satışları güven krizleri nedeniyle düştü

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin otomotiv bölümünde son haftalarda işler iyi gitmiyor. Şirketin satışları art arda üç hafta düşüş gösterdi. 2025 yılının 16. ile 19. haftaları arasında Xiaomi’nin araç satışları (SU7 ve SU7 Ultra modelleri dahil) 7.200 adetten 5.200 adede geriledi. Özellikle standart SU7 modelinin haftalık satışları 6.700 adetten 4.700 adede düştü.

Xiaomi kurucusu Lei Jun, Weibo platformunda yaptığı paylaşımda bu düşüşü “otomobil biriminin kuruluşundan bu yana en zorlu dönem” olarak tanımlıyor.

İşte Xiaomi'yi zora sokan krizler

Şirket şu anda, birden fazla tartışmanın tetiklediği ciddi bir güven kriziyle karşı karşıya:

Karbon fiber kaput tartışması: SU7 Ultra’nın 42.000 yuan (yaklaşık 5.800 dolar) değerindeki opsiyonel karbon fiber kaputu, "hava akışını tekerlek göbeklerine yönlendiren çift hava kanalıyla soğutma sağladığı” iddiasıyla pazarlanmıştı. Ancak kullanıcılar, bu kaputun ne hava yönlendirme işlevine sahip olduğunu ne de standart alüminyum kaputa göre daha iyi bir soğutma performansı sunduğunu keşfetti. Kaputun ğırlıkta yalnızca 1.3 kg’lık bir düşüş sağladığı ortaya çıktı.

Güç sınırlama sorunu: Mayıs ayında gelen OTA güncellemesi, maksimum gücü 1.548 beygirden 900 beygire düşürdü. Tam güç erişimi için kullanıcılardan belirli pist performans kriterlerini karşılamaları istendi. Bu durum, SU7 Ultra'nın gücünü önemli bir satış noktası olarak vurgulayan ve 350 km'lik bir azami hıza ulaştığını iddia eden Xiaomi'nin pazarlama söylemiyle çelişmesine yol açtı.

Güvenlik endişeleri: Mart sonunda, bir Xiaomi SU7 Ultra yüksek hızda giderken kaza yaptı, ardından ülke çapında yankı uyandıran bir başka otoyol kazası yaşandı. Bu olaylar Xiaomi’yi güvenlik önlemlerini önceliklendirmeye itti.

Bu gelişmelerin ardından, Pekin’deki bir teslimat merkezinde 30’dan fazla SU7 Ultra müşterisi “sahte reklam” yazılı pankartlarla protesto düzenledi. 300’den fazla müşteri “hak arama grupları” kurarak “para iadesi ve üç kat tazminat” talep etti. Bazı müşteriler ise toplı dava açmak için avukat tuttu.

Sektör analistlerine göre, SU7 Ultra sahiplerinin %50’sinden fazlası ilk kez 500.000 yuanın (yaklaşık 69.500 dolar) üzerinde fiyata araç satın alan kişilerden oluşuyor. Bu kitlenin, performans özelliklerine ve pazarlama vaatlerine karşı daha hassas davrandığı belirtiliyor.

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Daha sıkı elektrikli araç düzenlemelerine gidildi

Yaşanan olaylar, Çin’deki elektrikli araç sektöründe daha geniş kapsamlı düzenleyici adımları da tetikledi. Nisan başında, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı yeni batarya güvenliği gerekliliklerini yayınladı. Nisan ortasında, otonom sürüşle ilgili pazarlama iddialarına yönelik sıkılaştırma yapıldı; birçok üretici “üst düzey otonom sürüş” ifadesini “sürücü yardımı” olarak yeniden adlandırdı. Son olarak 8 Mayıs’ta, araç kapı kolları için zorunlu ulusal standartlar oluşturulmasına yönelik görüş toplama süreci başlatıldı.

Xiaomi özür dileyerek etkilenen müşterilere 20.000 puan tazminat teklif etti ve güncellemeyi geçici olarak durdurdu. Ancak birçok kullanıcı hala bu çözümü yetersiz buluyor ve ceza ödemeden tam para iadesi talep ediyor.

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Xiaomi'nin elektrikli araç satışları güven krizi nedeniyle düştü