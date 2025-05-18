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    Xiaomi, elektrikli araçlarını sektörün en güvenli modelleri yapmayı hedefliyor

    Lei Jun, şirketin artık bir startup gibi değil, sektör lideri gibi davranması gerektiğini belirtti ve elektrikli araçlarını sektör standartlarının da ötesinde güvenli hale getirme sözü verdi.

    Xiaomi'inin hedefi, elektrikli araçlarını en güvenli model yapmak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirket çalışanlarına yaptığı konuşmada hem Xiaomi'nin 15 yıllık yolculuğuna değindi hem de elektrikli otomobil pazarına giriş süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Jun, Xiaomi'nin artık sektörde yeni bir oyuncu olmadığını vurguladı ve toplumsal beklentilerin şirketten daha yüksek sorumluluklar beklediğini ifade etti.

    Sektör standartlarını aşmalıyız

    "Artık bir startup gibi davranamayız. İşimizin ölçeği ve etkisi göz önüne alındığında, toplum bizden gerçek bir sektör lideri gibi davranmamızı bekliyor," diyen Lei Jun, Xiaomi'nin üreteceği araçların yalnızca temel güvenlik gereksinimlerini karşılamasının yeterli olmadığını, sektör standartlarını aşması gerektiğini belirtti.

    Xiaomi'inin hedefi, elektrikli araçlarını en güvenli model yapmak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin güvenlik konusundaki bu kararlılığı, Mart ayı sonunda yaşanan trajik bir kazanın ardından daha da önem kazandı. Üç üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği kazada, otomatik sürüş modundaki Xiaomi SU7 yaklaşık 100 km/s hızla beton bariyere çarpmış, sürücü ise aracı manuel olarak kontrol altına almakta geç kalmıştı.
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    TheLuBu 10 saat önce

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    Evren7 1 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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