Xiaomi, elektrikli araçlarını sektörün en güvenli modelleri yapmayı hedefliyor

"Artık bir startup gibi davranamayız. İşimizin ölçeği ve etkisi göz önüne alındığında, toplum bizden gerçek bir sektör lideri gibi davranmamızı bekliyor," diyen Lei Jun, Xiaomi'nin üreteceği araçların yalnızca temel güvenlik gereksinimlerini karşılamasının yeterli olmadığını, sektör standartlarını aşması gerektiğini belirtti.
100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.