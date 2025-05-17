Tesla'nın yakında başlayacak robotaksi hizmeti uzaktan kontrol edilecek

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın gelecek ay Teksas, Austin’de başlatmayı planladığı robotaksi hizmeti, güvenlik gerekçesiyle bol miktarda uzaktan operasyon (teleoperasyon) kullanacak.

Gözetimsiz tam otonom sürüş olmayacak

Morgan Stanley'nin Tesla ile yaptığı toplantı sonrasında yayımladığı yeni bir rapora göre, Tesla'nın Austin'deki robotaksi filosu, “hata yapma lüksümüz yok” denilerek, bol miktarda uzaktan operasyon ile desteklenecek. Hizmetin şehir tarafından onaylandığı belirtiliyor ancak filo sayısı başlangıçta çok düşük olacak (10 ila 20 araç).

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Uzaktan operasyon, Tesla çalışanlarının araçlara uzaktan erişerek belli bir kapasitede onları kontrol edebilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla Tesla'nın daha önce açıkladığı gibi "gözetimsiz tam otonom sürüş" olmayacak.

Tesla, "gözetimli tam otonom sürüş" (FSD) versiyonunu kullanarak Austin şehrinin coğrafi olarak sınırlandırılmış bir bölgesinde yolculuk paylaşım hizmeti sunmak için 10 ila 20 adet Model Y aracını konuşlandıracak. Ancak bu araçlarda sürücü bulunmayacak, bunun yerine uzaktan Tesla çalışanları tarafından denetlenecek. Hizmetin Haziran ayında başlaması bekleniyor.

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Tesla'nın robotaksi hizmeti uzaktan kontrol edilecek