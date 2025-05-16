Yeni Tesla Model Y Long Range arkadan itiş Türkiye’de satışa çıkıyor: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil devi Tesla, yeni Model Y’nin farklı versiyonlarını Türkiye’ye getirmeye devam ediyor. Standart Range versiyonun ardından şimdi de merakla beklenen Yeni Tesla Model Y Long Range arkada itiş versiyonu Türkiye’de satışa sunuluyor.

Yeni Model Y Long Range RWD Türkiye’de

Yapılan açıklamaya göre uzun menzilli Tesla Model Y Long Range arkadan itiş versiyonu 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:30’da Türkiye’de satışa sunulacak. Uzun menzilli yeni arkadan itişli Tesla Model Y’nin Türkiye fiyatı ise 2.662.662 TL olarak açıklandı.

Tesla Model Y SR RWD (500 km menzil): 1.866.203 TL

Tesla Model Y LR RWD (622 km menzil): 2.662.662 TL

Tesla Model Y LR AWD (586 km menzil): 3.465.581 TL

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Yeni Model Y Long Range RWD, 622 kilometre menzil ile ailenin diğer üyelerinden daha yüksek bir WLTP menzili vadediyor. Bu model, standart menzilli arkadan itiş ile uzun menzilli AWD versiyonun tam arasında konumlanıyor.

2025 Tesla Model Y özellikleri

2025 Tesla Model Y, yenilenen tasarımı ve iyileştirilen aerodinamik yapısıyla öne çıkıyor. Yeni LED ışık imzası ve bölünmüş far tasarımı sayesinde aracın hava sürtünme katsayısı 0.23 Cd'den 0.22 Cd'ye düşürülerek verimlilik artırıldı. İç mekanda malzeme kalitesi yükseltilirken ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma, elektrikli katlanabilir arka koltuklar ve 8 inç arka ekran gibi yeni donanımlar eklendi. Bağlantı sistemleri de geliştirilerek daha hızlı bağlantı ve daha geniş menzilli dijital anahtar özelliği sunuldu. Ayrıca, bagaj kapağı artık eller serbest şekilde açılabiliyor.

Ses sistemi yeni hoparlör tasarımıyla güncellenirken, bazı versiyonlarda hoparlör sayısı azaltıldı. Çift motorlu Uzun Menzil versiyonunda 15 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyor. Yenilenen süspansiyon ve ikinci nesil gürültü engelleme sistemi sayesinde sürüş konforu ve sessizlik artırıldı. Kamera sayısı da 8’e çıkarıldı. Makyajlı Standart Range versiyonu, aerodinamik güncellemeler ve 62,5 kWsa’lik CATL imzalı LFP batarya sayesinde 500 km menzil sunuyor. 220 kW’lık motorla 0-100 km/s hızlanma 5,9 saniyede gerçekleşiyor; maksimum hız ise 201 km/s.

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Tesla Model Y Long Range arkadan itiş Türkiye’de satışa çıkıyor