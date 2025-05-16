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    Archer Aviation, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın hava taksisi oldu

    Önde gelen eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) geliştiricisi Archer Aviation, Los Angeles'taki 2028 Olimpiyat Oyunlarının resmi hava taksi ortağı olarak imza attı.

    Archer Aviation, Los Angeles Olimpiyatları'nın hava taksisi oldu Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracı (eVTOL) geliştiricisi Archer Aviation, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın resmi hava taksi sağlayıcısı oldu. Şirket, bu büyük organizasyon kapsamında VIP konuklar, sporcular ve taraftarlar için şehir içi hava taşımacılığı hizmeti sunacak.

    Archer’ın Midnight adlı eVTOL modeli, Los Angeles metropol bölgesindeki Olimpiyat mekanları arasında yolcu taşıyacak. Şirket, bu girişimle yalnızca konuklara hızlı ve çevreci bir ulaşım seçeneği sunmayı değil, aynı zamanda sürdürülebilir hava mobilitesi alanında kalıcı bir iz bırakmayı hedefliyor.

    Olimpiyatlarda hava taksisi olacak

    Midnight model hava taksisi dört yolcu kapasitesine sahip olup bir pilot tarafından yönetiliyor. Yaklaşık 160 kilometre menzile sahip bu araç, kısa şarj süreleriyle 30 ila 80 kilometre arasında arka arkaya uçuşlar yapabiliyor. Saatte 241 km hıza ulaşabilen Midnight, dikey kalkış ve iniş yapabiliyor, ardından uçak gibi ileri uçuşa geçiyor.

    Olimpiyatlara ve Team USA'ya destek sağlayacak olan Archer, Midnight eVTOL'lerin acil durum hizmetlerinde ve güvenlik operasyonlarında da kullanılacağını açıkladı. Archer, LA28 kapsamında geniş bir vertiport ağı kurmayı planlıyor. Bu noktalar arasında Inglewood’daki SoFi Stadyumu, USC kampüsündeki Memorial Coliseum, LAX Havalimanı, Hollywood, Santa Monica ve Orange County yer alıyor.

    2028 Olimpiyatları’nın, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 15 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Dolayısıyla hava taksi hizmetini göstermek ve tüm dünyaya sergilemek için bundan daha iyi bir fırsat yok.

    İlk ticari uçuşlar yakın

    Archer Aviation, ABD’de hava taksi hizmeti sunma yolunda en ileri düzeyde ilerleyen şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde sıfır emisyonlu hava mobilite ağları kurma planlarını duyuran şirket, geçtiğimiz ay New York için de bir rota haritası yayımlamıştı.

    New York’taki plan, JFK, LaGuardia ve Newark havalimanlarında vertiportlar kurulmasını ve şehir merkezinde üç helikopter pistinin dönüştürülmesini kapsıyor. Öte yandan, Los Angeles için ilk eVTOL ağı planı 2024 yılının Ağustos ayında açıklanmıştı. Archer, şehirdeki ilk ticari uçuşlarını 2026 yılı itibarıyla başlatmayı hedefliyor.

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    Evren7 1 saat önce

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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