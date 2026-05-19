    Skoda’nın en ucuz elektrikli modeli Epiq tanıtıldı

    Skoda, uygun fiyatlı yeni elektrikli SUV modeli Epiq’i tanıttı. 440 km’ye kadar menzil sunan kompakt model, geniş bagaj hacmi ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Skoda, elektrikli otomobil ailesinin en erişilebilir modeli olacak yeni Skoda Epiq modelini resmi olarak tanıttı. Volkswagen ID. Polo ve Cupra Raval ile aynı altyapıyı paylaşan kompakt elektrikli crossover, markanın yeni “Modern Solid” tasarım anlayışını da ilk kez tam anlamıyla yola taşıyor.

    Her ne kadar doğrudan Citigo-e iV’nin devamı olmasa da Epiq, Skoda’nın giriş seviyesindeki elektrikli modeli olarak benzer bir rol üstleniyor. Avrupa’nın bazı pazarlarında modelin fiyatının içten yanmalı motorlu Kamiq seviyesinde olması bekleniyor. 25.900 eurodan başlayan fiyatlarla satılacak olan Skoda Epiq, önümüzdeki yılın ortasında Türkiye'ye gelecek.

    Yeni Skoda Epiq nasıl görünüyor?

    440 km menzilli yeni Skoda Epiq görücüye çıktı
    Yeni tasarım diliyle birlikte Skoda, Epiq modelinde ön ve arka bölümde T şekilli aydınlatmalara yer veriyor. Model; 4171 mm uzunluk, 1798 mm genişlik ve 1581 mm yükseklik ölçülerine sahip. 2601 mm’lik aks mesafesi ise tamamen elektrikli otomobil platformunun avantajlarını ortaya koyuyor.

    Birçok elektrikli otomobilde görülen gizli kapı kollarının aksine Skoda, geleneksel tasarımı tercih etmiş. Buna rağmen aktif hava kanalları ve aerodinamik jant tasarımları sayesinde Epiq’in sürtünme katsayısı 0.275 seviyesine kadar düşürülmüş.

    İç mekânda büyük ekran ve fiziksel tuşlar birlikte sunuluyor

    Kabinde 5.3 inç dijital gösterge paneli ve 13 inç multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. Skoda’nın tamamen dokunmatik kontrollere yönelmemesi dikkat çekerken, orta bölümde fiziksel tuşlara da yer verilmiş.

    440 km menzilli yeni Skoda Epiq görücüye çıktı
    Üst donanım seviyelerinde ambiyans aydınlatması, yumuşak kaplama malzemeleri ve koltuklarla uyumlu kumaş detaylar da sunulacak.

    Kompakt boyutlarına rağmen bagaj hacmi tarafında oldukça iddialı olan Epiq, 475 litrelik yükleme hacmi sunuyor. Bu değer, benzinli Kamiq’ten 75 litre daha fazla. Arka koltuklar yatırıldığında hacim 1344 litreye kadar çıkıyor.

    Skoda Epiq motor seçenekleri ve menzil

    Skoda Epiq, markanın önden çekişli elektrikli modeller için geliştirdiği yeni MEB+ platformunu kullanan ilk seri üretim modeli oldu.

    Modelde üç farklı elektrik motoru seçeneği sunuluyor:

    • 114 beygir güç / 267 Nm tork
    • 133 beygir güç / 267 Nm tork
    • 208 beygir güç / 290 Nm tork

    En güçlü versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 7.1 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum 160 km/s sürate çıkabiliyor.

    440 km menzilli yeni Skoda Epiq görücüye çıktı
    Batarya tarafında ise iki farklı seçenek bulunuyor. Giriş seviyesinde 37 kWsa kapasiteli LFP batarya yer alırken, üst versiyonda 51.7 kWsa net kapasiteli NMC batarya kullanılıyor.

    Skoda’ya göre küçük bataryalı versiyon yaklaşık 310 kilometre menzil sunarken, büyük bataryalı modelde bu değer 440 kilometreye kadar ulaşıyor.

    DC hızlı şarj tarafında ise LFP batarya 90 kW, NMC batarya 125 kW'a kadar desteğe sahip. Büyük bataryalı versiyon yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 24 dakikada şarj olabiliyor.

    Skoda’nın en büyük elektriklisi yolda

    Skoda, Epiq’in ardından ürün gamını genişletmeye devam edecek. Markanın yıl sonunda tanıtacağı üç sıra koltuklu yeni Peaq SUV modeli, şimdiye kadar üretilen en büyük Skoda elektrikli otomobili olacak.

