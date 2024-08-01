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    Yeni Volkswagen Transporter tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek ilk Volkswagen

    İki şirket arasındaki anlaşma kapsamında Transit Custom'ı temel alan yeni Transporter, tıpkı ikizi gibi Kocaeli fabrikasında üretilecek. Transporter'ın dizel, PHEV ve elektrikli seçenekleri mevcut.

    Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikasında üretilecek yeni Volkswagen Transporter resmi olarak tanıtıldı. Transit Custom'ı temel alan yeni Transporter'da üç dizel, bir PHEV ve üç %100 elektrikli motor seçeneği sunuluyor.

    Yeni Volkswagen Transporter, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Volkswagen Transporter tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek! Tam Boyutta Gör
    Motor ve gövde seçenekleri açısından şimdiye kadarki en geniş yelpazeye sahip olan yeni 2025 Volkswagen Transporter'ın 2.0 litre TDI motor seçenekleri 110, 150 ve 170 beygir güç sunuyor. 150 ve 170 beygirlik seçenekler dört tekerlekten çekişli olarak da tercih edilebilirken en üst versiyonda 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

    Yeni geliştirilen PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemde 2.5 litre benzinli motor, bir elektrik motoru ve 16.5 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya mevcut. Ön tekerleklere toplam 232 beygir güç aktaran bu sistemin saf elektrikli sürüş menzili açıklanmamış ancak Transit Custom'ın ikizi olduğundan dolayı şehir içi kullanımda 56 km'ye kadar bir menzil bekleyebiliriz.

    2025 Volkswagen Transporter tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek! Tam Boyutta Gör
    %100 elektrikli seçenekler ise arka aksa entegre edilen bir elektrik motorundan güç alıyor. 100 kW (136 hp), 160 kW (218 hp) ve 210 kW (286 hp) güç seçenekleri bulunan bu motor, 64 kWsa kapasiteye sahip batarya paketiyle kombine edilmiş. Menzil konusunda açıklama yok ancak yine Transit Custom'ın bu batarya ile 340 km'lik menzil sunmasını örnek gösterebiliriz. Bataryanın DC şarj kapasitesi ise 125 kW.

    Yeni Transporter, üç veya beş koltuklu panel van, altı koltuğa sahip çift kabinli van ve dokuz koltuklu minibüs (Caravelle) versiyonlarıyla satılacak. Bu versiyonların gövde uzunlukları 5.05 metre ile 5.45 metre arasında değişirken maksimum yükleme hacimleri de 5.8 metreküp ile 9 metreküp arasında değişiyor. 1330 kg'a kadar yük taşıyabilen yeni Transporter'ın römork çekme kapasitesi de maksimum 2800 kg.

    2025 Volkswagen Transporter tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek! Tam Boyutta Gör
    Yeni Volkswagen Transporter'ın iç mekanında tıpkı ikizinde olduğu gibi 12 inç dijital gösterge paneli ve 13 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Standart olarak USB A ve USB C portlarının sunulduğu alanda 230V güç çıkışı ise opsiyon. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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