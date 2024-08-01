Yeni Volkswagen Transporter tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek ilk Volkswagen

Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikasında üretilecek yeni Volkswagen Transporter resmi olarak tanıtıldı. Transit Custom'ı temel alan yeni Transporter'da üç dizel, bir PHEV ve üç %100 elektrikli motor seçeneği sunuluyor.
Yeni Volkswagen Transporter, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni geliştirilen PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemde 2.5 litre benzinli motor, bir elektrik motoru ve 16.5 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya mevcut. Ön tekerleklere toplam 232 beygir güç aktaran bu sistemin saf elektrikli sürüş menzili açıklanmamış ancak Transit Custom'ın ikizi olduğundan dolayı şehir içi kullanımda 56 km'ye kadar bir menzil bekleyebiliriz.
Yeni Transporter, üç veya beş koltuklu panel van, altı koltuğa sahip çift kabinli van ve dokuz koltuklu minibüs (Caravelle) versiyonlarıyla satılacak. Bu versiyonların gövde uzunlukları 5.05 metre ile 5.45 metre arasında değişirken maksimum yükleme hacimleri de 5.8 metreküp ile 9 metreküp arasında değişiyor. 1330 kg'a kadar yük taşıyabilen yeni Transporter'ın römork çekme kapasitesi de maksimum 2800 kg.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.