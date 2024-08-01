Yeni Volkswagen Transporter tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek ilk Volkswagen

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Ford Otosan tarafından Kocaeli fabrikasında üretilecek yeni Volkswagen Transporter resmi olarak tanıtıldı. Transit Custom'ı temel alan yeni Transporter'da üç dizel, bir PHEV ve üç %100 elektrikli motor seçeneği sunuluyor.

Yeni Volkswagen Transporter, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Motor ve gövde seçenekleri açısından şimdiye kadarki en geniş yelpazeye sahip olan yeni 2025 Volkswagen Transporter'ın 2.0 litre TDI motor seçenekleri 110, 150 ve 170 beygir güç sunuyor. 150 ve 170 beygirlik seçenekler dört tekerlekten çekişli olarak da tercih edilebilirken en üst versiyonda 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

Yeni geliştirilen PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemde 2.5 litre benzinli motor, bir elektrik motoru ve 16.5 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya mevcut. Ön tekerleklere toplam 232 beygir güç aktaran bu sistemin saf elektrikli sürüş menzili açıklanmamış ancak Transit Custom'ın ikizi olduğundan dolayı şehir içi kullanımda 56 km'ye kadar bir menzil bekleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör %100 elektrikli seçenekler ise arka aksa entegre edilen bir elektrik motorundan güç alıyor. 100 kW (136 hp), 160 kW (218 hp) ve 210 kW (286 hp) güç seçenekleri bulunan bu motor, 64 kWsa kapasiteye sahip batarya paketiyle kombine edilmiş. Menzil konusunda açıklama yok ancak yine Transit Custom'ın bu batarya ile 340 km'lik menzil sunmasını örnek gösterebiliriz. Bataryanın DC şarj kapasitesi ise 125 kW.

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Yeni Transporter, üç veya beş koltuklu panel van, altı koltuğa sahip çift kabinli van ve dokuz koltuklu minibüs (Caravelle) versiyonlarıyla satılacak. Bu versiyonların gövde uzunlukları 5.05 metre ile 5.45 metre arasında değişirken maksimum yükleme hacimleri de 5.8 metreküp ile 9 metreküp arasında değişiyor. 1330 kg'a kadar yük taşıyabilen yeni Transporter'ın römork çekme kapasitesi de maksimum 2800 kg.

Tam Boyutta Gör Yeni Volkswagen Transporter'ın iç mekanında tıpkı ikizinde olduğu gibi 12 inç dijital gösterge paneli ve 13 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Standart olarak USB A ve USB C portlarının sunulduğu alanda 230V güç çıkışı ise opsiyon.

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