2020 BMW 7 Serisi'nin tasarımı ortaya çıktı

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Alman üreticinin önümüzdeki hafta tanıtımını gerçekleştirmesi beklenen 2020 BMW 7 Serisi’yle ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Hafta başında sızdırılan bir görselle aracın ön tasarımını önceden görme şansı yakalamıştık. Şimdiki görseller ise 2020 BMW 7 Serisi’nin farklı versiyonlarını tamamen gözler önüne seriyor.

BMWBlog tarafından paylaşılan görsellerin 750Li ve M760Li gibi M Sport paketine sahip versiyonlara ait olduğu düşünülüyor. Söz konusu resmi görsellerin online konfigürasyondan sorumlu kişi tarafından paylaşıldığı iddia ediliyor. Görsellere bakıldığında ilk göze çarpan detay yeni BMW X7 modelinde de karşımıza çıkan devasa böbrek ızgara oluyor.

Kozmetik güncellemelerin devamında grafikleri yenilenen farlar, küçük bir yenilemeden geçirilerek daha köşeli hatlara kavuşan stop lambaları ve yeniden tasarlanan ön kaput bulunuyor. 2020 BMW 7 Serisi’nin kabiniyle ilgili henüz bir görsel bulunmasa da önceden çekilen casus fotoğraflar yeni bir dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence sisteminin kullanılacağını ortaya koyuyor.

Hafta başında sızdırılan görsel

2020 BMW 7 Serisi’nde kullanılacak motor seçenekleri tam olarak bilinmese de bazı ünitelerin 8 Serisi ve X7’den ödünç alınabileceği söyleniyor. Avrupa versiyonundaki benzinli ünitelerin yanına dizel seçeneklerinin de ekleneceği belirtilirken, plug in hybrid ve M760Li versiyonlarının da güncellenebileceği ifade ediliyor.

BMWBlog’un iddiasına göre 2020 BMW 7 Serisi üzerindeki örtü önümüzdeki hafta kalkacak. Dünya prömiyerini ise mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapacak. Detaylar ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.bmwblog.com/2019/01/08/here-it-is-the-bmw-7-series-facelift-front-rear-side-views/