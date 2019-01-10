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2020 BMW 7 Serisi'nin tasarımı ortaya çıktı

BMWBlog'un önümüzdeki hafta tanıtılacağını iddia ettiği 2020 BMW 7 Serisi'nin tasarımını gözler önüne seren yeni görseller paylaşıldı. Görsellerde yeni 7 Serisi'nin farklı versiyonları mevcut.
4 ay
7,2b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 BMW 7 Serisi'nin tasarımı ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
 

Alman üreticinin önümüzdeki hafta tanıtımını gerçekleştirmesi beklenen 2020 BMW 7 Serisi’yle ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Hafta başında sızdırılan bir görselle aracın ön tasarımını önceden görme şansı yakalamıştık. Şimdiki görseller ise 2020 BMW 7 Serisi’nin farklı versiyonlarını tamamen gözler önüne seriyor.

BMWBlog tarafından paylaşılan görsellerin 750Li ve M760Li gibi M Sport paketine sahip versiyonlara ait olduğu düşünülüyor. Söz konusu resmi görsellerin online konfigürasyondan sorumlu kişi tarafından paylaşıldığı iddia ediliyor. Görsellere bakıldığında ilk göze çarpan detay yeni BMW X7 modelinde de karşımıza çıkan devasa böbrek ızgara oluyor.

Kozmetik güncellemelerin devamında grafikleri yenilenen farlar, küçük bir yenilemeden geçirilerek daha köşeli hatlara kavuşan stop lambaları ve yeniden tasarlanan ön kaput bulunuyor. 2020 BMW 7 Serisi’nin kabiniyle ilgili henüz bir görsel bulunmasa da önceden çekilen casus fotoğraflar yeni bir dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence sisteminin kullanılacağını ortaya koyuyor.

2020 BMW 7 Serisi'nin tasarımı ortaya çıktı
Hafta başında sızdırılan görsel 

2020 BMW 7 Serisi’nde kullanılacak motor seçenekleri tam olarak bilinmese de bazı ünitelerin 8 Serisi ve X7’den ödünç alınabileceği söyleniyor. Avrupa versiyonundaki benzinli ünitelerin yanına dizel seçeneklerinin de ekleneceği belirtilirken, plug in hybrid ve M760Li versiyonlarının da güncellenebileceği ifade ediliyor.

BMWBlog’un iddiasına göre 2020 BMW 7 Serisi üzerindeki örtü önümüzdeki hafta kalkacak. Dünya prömiyerini ise mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapacak. Detaylar ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.


https://www.bmwblog.com/2019/01/08/here-it-is-the-bmw-7-series-facelift-front-rear-side-views/ Yorum Yaz
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***Respect*** 4 ay en beğenilen
2023 model 7 Serisi
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zed 4 ay
2-3 jenerasyon sonra BMW, komple böbrek + 4 teker olarak karşımıza çıkarsa hiç şaşırmam
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MrKattchup 4 ay
Devasa böbreklere ince farlar garip durmuş x7 de daha orantılı gibiydi, makyajsız 7 daha güzel gözüküyordu bence.
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1 Avatar
Roxio 4 ay
Fazla abartmışlar gerçekten. Fakat gerçekte o kadar da kötü duracağını düşünmüyorum.
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etusch 4 ay

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etusch 4 ay

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zolzauza 4 ay
Uzay kasa, çakal kasa, efsane kasa derken birde böbrek kasa BMW miz oldu :)
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mavizaman 4 ay
mazgal büyük far küçük olunca böyle abzürd görüntü oluşuyor.
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botritcheous 4 ay
Buna benziyor:
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Mutluthegreat 4 ay
S Class, 7 serisi ve A8 karsilastirmasinda A8 one cikmis su karsilastirmada.
Bence S Class her zaman yerini koruyacak ve oncu olacak bir arac.
Ama mevcut model kiyaslamasinda A8 daha iyi denmis.
youtube.com/...
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DH Misafiri 4 ay
S Class'ın asaleti ve heybetli duruşu hiçbir otomobilde yok.
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expressimo 4 ay
Bu ne böyle Çin mafyasına özel tasarım mı yaptınız ?? 2013 model 7 serisi neree bu nere ?
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***Respect*** 4 ay en beğenilen
2023 model 7 Serisi
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_bluescream_ 4 ay ***Respect***
bunu yapmaya geldim :D
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