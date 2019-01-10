2020 BMW 7 Serisi'nin tasarımı ortaya çıktı

BMWBlog tarafından paylaşılan görsellerin 750Li ve M760Li gibi M Sport paketine sahip versiyonlara ait olduğu düşünülüyor. Söz konusu resmi görsellerin online konfigürasyondan sorumlu kişi tarafından paylaşıldığı iddia ediliyor. Görsellere bakıldığında ilk göze çarpan detay yeni BMW X7 modelinde de karşımıza çıkan devasa böbrek ızgara oluyor.
Kozmetik güncellemelerin devamında grafikleri yenilenen farlar, küçük bir yenilemeden geçirilerek daha köşeli hatlara kavuşan stop lambaları ve yeniden tasarlanan ön kaput bulunuyor. 2020 BMW 7 Serisi’nin kabiniyle ilgili henüz bir görsel bulunmasa da önceden çekilen casus fotoğraflar yeni bir dijital gösterge paneli ve bilgi-eğlence sisteminin kullanılacağını ortaya koyuyor.
2020 BMW 7 Serisi’nde kullanılacak motor seçenekleri tam olarak bilinmese de bazı ünitelerin 8 Serisi ve X7’den ödünç alınabileceği söyleniyor. Avrupa versiyonundaki benzinli ünitelerin yanına dizel seçeneklerinin de ekleneceği belirtilirken, plug in hybrid ve M760Li versiyonlarının da güncellenebileceği ifade ediliyor.
BMWBlog’un iddiasına göre 2020 BMW 7 Serisi üzerindeki örtü önümüzdeki hafta kalkacak. Dünya prömiyerini ise mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapacak. Detaylar ortaya çıktıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
https://www.bmwblog.com/2019/01/08/here-it-is-the-bmw-7-series-facelift-front-rear-side-views/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence S Class her zaman yerini koruyacak ve oncu olacak bir arac.
Ama mevcut model kiyaslamasinda A8 daha iyi denmis.
youtube.com/...
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