Kim Nerede? 93 Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde 64 ASELSAN ve Turkcell ortaklığında geliştirilen 5G uyumlu antenler göreve başladı 47 2020 Hyundai Sonata Hybrid tanıtıldı: Güneş panelli tavan ve yeni teknolojiler
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 yılı Hyperloop yarışmasında geçen yılın birincisinden yeni bir hız rekoru geldi

SpeceX'in bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Hyperloop yarışmasında geçen yılın birincisi TUM ekibi, bu yıl da bir rekor kırdı. Geçen yılıi süratini 6km/s daha artıran ekip, 463 km/s hıza ulaştı.
2 sa.
804
8
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2019 yılı Hyperloop yarışmasında geçen yılın birincisinden yeni bir hız rekoru geldi
Tam Boyutta Gör

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX sadece uzay roketleri ve uzay görevleri ile ilgilenmiyor. Şirket aynı zamanda dünya üzerinde yüksek hızlı taşımacılık projeleri de geliştiriyor. Hyperloop de bu projelerden biri. Havası tamamen alınmış bir tüpte hareket eden Hyperloop, özel olarak geliştirilmiş mıknatıslar sayesinde yerden 10 cm havada ilerlerken sürtünmeyi ortadan kaldırıyor ve hızı saatte 1000 km üzerine çıkabiliyor.

Bu konuda farkındalığı artırmak isteyen ve yaratıcı beyinlerin katkısına değer veren SpaceX, artık geleneksel hale gelen Hyperloop yarışmasının dördüncüsünü de bu yıl düzenledi. Bu yılki yarışmada da geçen yılın birincisi olan Münih Teknik Üniversitesi (TUM), yeni bir hız rekoru kırdı.

2018 yılında ulaştıkları 457 km/s hızı bir miktar daha artıran TUM ekibi, bu yılki birinciliği ise ulaştıkları 463 km/s hızla elde etmişler.

SpaceX’in Hawthorne Kaliforniya’da bulunan merkezinde yer alan 1.6 kilometrelik tünelde gerçekleştiren yarışta; katılımcı ekiplerden en yüksek hıza ulaşmaları, tünelin bitimine 30 metre kalana kadar bu hızı sürdürmeleri ve ardından güvenli bir şeklide durmaları bekleniyor.

2020 yılında 10 km'lik tünel 

Bu yıl düzenlenen ve 42 ekibin katıldığı yarışma ise Musk’a göre 1.6 km’lik tüp içinde düzenlenen son etkinlik olacak. Zira, Musk Twitter üzerinden bugün yaptığı bir duyuruda 2020 yılı Hyperloop yarışmasında 10 km’lik ve içinde viraj bulunan bir tüp kullanılacağını duyurdu.  

Yarışmacı ekipleri bir hayli zorlayacak 10 km’lik söz konusu tünel, Hyperloop’un geleceği için çok daha fazla önem arz ediyor. Bu sayede, 2020 yılında düzenlenecek yarışmada ekipler gerçek hayattakine yakın zorluklarla mücadele etmek durumunda kalacaklar. Yeni tünelde hangi aşamaya gelindiği ve tünelin nereye inşa edileceği ile ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.


https://www.theverge.com/2019/7/22/20703423/tum-hyperloop-record-463-kmph-spacex-elon-musk-competition Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
faniseyler 1 sa.
Ne zaman üniversitelerin geçtiği bi haber okusam aklıma Odtü gelir. hurriyet.com.tr/...
Günümüz üniversitelerini kapatalım yerlerine hakiki üniversiteler kuralım.
Not: Üniversitelerde milletimize ciddi katkı sağlayan elin parmağını geçmeyen insanlar alınmasın. Diğerleri de özgürlük adı altında yaptıkları şeylerle artık gündeme gelip bizi utandırmasın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 27 dk. Snowpiercer dizi olarak dönüyor 57 dk. Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde 1 sa. 2020'de çıkacak iPhone'lar 120 Hz ekrana sahip olabilir 1 sa. 121 yaşındaki elektrikli araç ABD'de açık artırma ile satılacak 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2019 yılı Hyperloop yarışmasında geçen yılın birincisinden yeni bir hız rekoru geldi Sonraki Microsoft, AR ve VR gelişimini destekleyen XR derneğine katıldı 3 sa. 2020 Hyundai Sonata Hybrid tanıtıldı: Güneş panelli tavan ve yeni teknolojiler 3 sa. Yüksek hızlı internetin kurumlara ve işletmelere sağladığı kolaylıklar 4 sa. Biletlere fahiş tutarda ek ücret yansıttığı için Biletix’e soruşturma! 4 sa. Android tarafının en güçlüsü Asus ROG Phone 2 duyuruldu 5 sa. Hindistan, Ay'a uzay aracı gönderdi: İşte tarihi görevin detayları 5 sa. Android’de kablosuz kulaklık kontrolü daha kapsamlı hale geliyor 6 sa. Google Pixel 4'ün yeni görselleri cihazın detaylarını ortaya koyuyor 6 sa. ASELSAN ve Turkcell ortaklığında geliştirilen 5G uyumlu antenler göreve başladı 7 sa. YouTube Music, ses ve video arasında geçişi kolaylaştırıyor 7 sa. Beyaz Saray ve ABD'li teknoloji şirketleri, özel bir toplantıda Huawei yasağını görüşecek 8 sa. Tinder, Google Play'e komisyon vermemek için kendi ödeme sistemini kullanacak 18 sa. LightSail 2, uzaydan Dünya'nın inanılmaz fotoğraflarını yakaladı 18 sa. Çin’den CRISPR gen düzenleme yöntemine bir alternatif geldi 19 sa. The Lion King, gişedeki macerasına rekorlarla başladı 20 sa. 2si1 | Arabada Telefon Kullan"MA" 21 sa. RTX 2080 Super’in benchmark sonucu sızdı: 699$’a Titan V performansı 22 sa. Samsung'un iptal edilen, tam ekranlı ve düğmesiz telefonunun tasarımı ortaya çıktı 23 sa. Honor 9X, 9X Pro ve Mate 30 Lite'ın görselleri ortaya çıktı 1 gün Dövmeler biyobelirteç olarak kullanılabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
LightSail 2, uzaydan Dünya'nın inanılmaz fotoğraflarını yakaladı
DonanımHaber
İstanbul’un trafik sorunu hem cebimizi yakıyor hem de hayatımı...
DonanımHaber
Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu
DonanımHaber
Tolga Çevik’e gülen var mı ?
DH Forum
Borderlands Game of the Year Enhanced Bu Hafta Sonu Steam'de O...
Bölüm Sonu Canavarı
Plants Vs. Zombies 3 Duyuruldu, Pre-Alpha Versiyonu Belirli Oy...
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İMAMOĞLU; Ülkemde ARAPÇA Tabela istemiyorum!?
DH Forum
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim