2019 yılı Hyperloop yarışmasında geçen yılın birincisinden yeni bir hız rekoru geldi

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Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX sadece uzay roketleri ve uzay görevleri ile ilgilenmiyor. Şirket aynı zamanda dünya üzerinde yüksek hızlı taşımacılık projeleri de geliştiriyor. Hyperloop de bu projelerden biri. Havası tamamen alınmış bir tüpte hareket eden Hyperloop, özel olarak geliştirilmiş mıknatıslar sayesinde yerden 10 cm havada ilerlerken sürtünmeyi ortadan kaldırıyor ve hızı saatte 1000 km üzerine çıkabiliyor.

Bu konuda farkındalığı artırmak isteyen ve yaratıcı beyinlerin katkısına değer veren SpaceX, artık geleneksel hale gelen Hyperloop yarışmasının dördüncüsünü de bu yıl düzenledi. Bu yılki yarışmada da geçen yılın birincisi olan Münih Teknik Üniversitesi (TUM), yeni bir hız rekoru kırdı.

2018 yılında ulaştıkları 457 km/s hızı bir miktar daha artıran TUM ekibi, bu yılki birinciliği ise ulaştıkları 463 km/s hızla elde etmişler.

SpaceX’in Hawthorne Kaliforniya’da bulunan merkezinde yer alan 1.6 kilometrelik tünelde gerçekleştiren yarışta; katılımcı ekiplerden en yüksek hıza ulaşmaları, tünelin bitimine 30 metre kalana kadar bu hızı sürdürmeleri ve ardından güvenli bir şeklide durmaları bekleniyor.

2020 yılında 10 km'lik tünel

Bu yıl düzenlenen ve 42 ekibin katıldığı yarışma ise Musk’a göre 1.6 km’lik tüp içinde düzenlenen son etkinlik olacak. Zira, Musk Twitter üzerinden bugün yaptığı bir duyuruda 2020 yılı Hyperloop yarışmasında 10 km’lik ve içinde viraj bulunan bir tüp kullanılacağını duyurdu.

Yarışmacı ekipleri bir hayli zorlayacak 10 km’lik söz konusu tünel, Hyperloop’un geleceği için çok daha fazla önem arz ediyor. Bu sayede, 2020 yılında düzenlenecek yarışmada ekipler gerçek hayattakine yakın zorluklarla mücadele etmek durumunda kalacaklar. Yeni tünelde hangi aşamaya gelindiği ve tünelin nereye inşa edileceği ile ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

https://www.theverge.com/2019/7/22/20703423/tum-hyperloop-record-463-kmph-spacex-elon-musk-competition