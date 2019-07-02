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2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı

Teknoloji dünyasının önde gelen teknoloji yayınlarından biri olan MIT Technology Review, 2019 yılı için dünyanın en akıllı 50 şirketini açıkladı. Yayınlanan listede Çinli şirketler dikkat çekiyor.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı
120 yıldır yayınlanan ve en etkili teknoloji dergisi olarak değer gören MIT Technology Review, 2019 yılının en akıllı 50 şirketini açıkladı. TR50 olarak adlandırılan bu liste, küçük büyük tüm şirketleri kapsıyor.

Huawei liste başı

MIT Technology Review'ın yayınladığı bu liste, aynı zamanda teknolojinin dünyayı nasıl değiştirebileceği konusunda bir rehber olma özelliği taşıyor. Temel değerlendirme kıstası ise şirketlerdeki yüksek teknoloji yeniliği olarak ifade ediliyor. Ancak bu listenin, şirketlerin başarısına ve iş modellerine göre de şekillendiğini söyleyebiliriz.
MIT'nin yayınladığı listede Çin merkezli şirketler dikkat çekiyor. Bunların arasında Huawei, Alibaba Cloud, Science and Technology News, Tencent, BOE, Tsinghua Unisplendour, Dajiang Innovation, Foxconn, Baidu, Byte Beat, Ants Jinfu, Meituan ve Yitu Technology gibi şirketler var. Huawei'nin listenin başında yer alması ise şaşırtıcı olarak yorumlanıyor. Dünyanın en akıllı 50 şirketi listesinde Tesla, TSMC, Xilinx, Microsoft, Intel, NVIDIA ve Qualcomm gibi bilinen dev şirketler de yer alıyor.

https://www.gizchina.com/2019/07/01/the-50-smartest-companies-in-the-world-2019-mit/ Yorum Yaz
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TEHET 5 gün
Vestelimizi göremedim listede.
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Omisis046 5 gün TEHET
Kıskandıkları için almamışlar hocam.
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Renick Nickless 5 gün
kalktı
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I am not a troll 5 gün yeni yorumcu
Hocam dikkat ederseniz apple fanboylarında da ciddi bi azalma var. 5-10 seneye apple ın tarihin tozlu sayfalarına karışacağını tahmin ediyorum. Hey gidi Steve Jobs ne adammış be.
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Mr. Jingles 5 gün
Çinli şirketler teknoloji üretiyormuş. Neremle güleceğimi şaşırdım. Çinli şirketler teknoloji çalıyorlar. Telif hakkıymış falan umurlarında değil adamların.
Ortamlarda yenilikçi dersin kim bilecek.
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I am not a troll 5 gün yeni yorumcu
Donanımhaber in gizliden gizliye Çin destekçisi olduğunu düşünüyorum artık. Nedir bu Huawei sevdası???
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alemburda34 5 gün
Mircrosoft ne ya 😂
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torenbolen 5 gün alemburda34
Mir, baş, komutan demek. Cro+yumuşak.
Yani kıro yumuşakların başı.
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The souls migration 5 gün alemburda34

ben de neden böyle yazmış olabilirsin ki diye düşünüyordum. meğer ismini yanlış yazmışlar.
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captain320 5 gün
Apple bu listelere girmiyor anlaşılan hey gidi hey steve jobs göçtü gitti kocak firmayı yiyip bitirdiler jony ıve de gitti bu saatten sonra apple tarihin tozlu raflarına doğru gidiyor bence
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