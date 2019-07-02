2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı

120 yıldır yayınlanan ve en etkili teknoloji dergisi olarak değer gören MIT Technology Review, 2019 yılının en akıllı 50 şirketini açıkladı. TR50 olarak adlandırılan bu liste, küçük büyük tüm şirketleri kapsıyor.

Huawei liste başı

MIT Technology Review'ın yayınladığı bu liste, aynı zamanda teknolojinin dünyayı nasıl değiştirebileceği konusunda bir rehber olma özelliği taşıyor. Temel değerlendirme kıstası ise şirketlerdeki yüksek teknoloji yeniliği olarak ifade ediliyor. Ancak bu listenin, şirketlerin başarısına ve iş modellerine göre de şekillendiğini söyleyebiliriz.

https://www.gizchina.com/2019/07/01/the-50-smartest-companies-in-the-world-2019-mit/

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MIT'nin yayınladığı listedeşirketler dikkat çekiyor. Bunların arasında Huawei, Alibaba Cloud, Science and Technology News, Tencent, BOE, Tsinghua Unisplendour, Dajiang Innovation, Foxconn, Baidu, Byte Beat, Ants Jinfu, Meituan ve Yitu Technology gibi şirketler var.'nin listenin başında yer alması ise şaşırtıcı olarak yorumlanıyor. Dünyanın en akıllı 50 şirketi listesinde Tesla, TSMC, Xilinx, Microsoft, Intel, NVIDIA ve Qualcomm gibi bilinende yer alıyor.