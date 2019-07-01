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Intel, akıllı telefon modem patentlerini satarak sektörden çekilecek

Teknoloji devi Intel, akıllı telefon modem patentlerini açık arttırmayla satarak sektörden çıkmayı planlıyor. Bu kararın nedeni ise Apple ve Qualcomm'un uzlaşmaya varması.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Nisan 2019’da, Apple ve Qualcomm aralarındaki hukuki meseleleri çözdüler ve o gün Intel, şirketin 5G pazarını terk ettiğini açıkladı. Duyurudan iki hafta sonra da Intel bir açıklama yaptı ve piyasadan çıkma kararının Qualcomm ve Apple arasındaki uzlaşma nedeniyle olduğunu doğruladı.

Patentlerini açık arttırma ile satacak

Android Authority'nin haberine göre, IAM tarafından yayınlanan yeni bir raporda, Intel'in akıllı telefon modem pazarıyla olan tüm bağlarını koparacağı ve patentlerini açık arttırmayla satarak sektörden çekilmeyi planladığı belirtiliyor. Intel, Apple gibi bir iş ortağı olmadan 5G modemler de dahil olmak üzere kablosuz teknolojiler geliştirmeye artık sıcak bakmıyor.
Sullivan & Cromwell'den Nader Mousavi tarafından yapılacak açık artırma iki bölüme ayrılacak. Bir bölüm 3G, 4G ve 5G hücresel standartlara ilişkin 6.000 patenti ve kablosuz uygulama teknolojilerine ilişkin ilave 1.700 patenti içerecek. Diğer bölüm ise  yarı iletkenler ve diğer elektroniklerle ilgili 500 patenti içerecek. Bu karar rağmen Intel 5G pazarındaki varlığını sürdürmeyi de planlıyor. Ağustos ayında yapılması beklenen açık arttırma ile ilgili olarak Intel cephesinden henüz bir açıklama gelmiş değil.

https://www.androidauthority.com/intel-modem-auction-1003067/ Yorum Yaz
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Ahmet DOĞAN 3 gün
İntel Müthiş Bir Hata Yapıyor. Ve Bu Hatayıda Israrla Yapıyor Kararından Vazgeçmeyerek. Hiçbir Alıcısı Olmasa Bile Argeye Devam Etmeli ve 5G Hatta 6G ile İlgili Araştırmalarına Devam Etmeli. Zira Rakiplerine Performans ve Üretim Konusunda Cevap Verebilecek Bir Konuma Getirdiği Anda Bu Teknolojilerini Bir Anda x86 Platformundan Kazandığından Çok Daha Fazlasını Kazanabilir Hale Gelebilecek. İnsanların Cep Telefonu Değiştirme Sıklığı Bilgisayarlarını Değiştirme Hızından Bariz Bir Şekilde Daha Yüksek. Bildiğin Kendi Geleceğine Kurşun Sıkmaktan Farksız. Lakin Bu Sektörde AMD ninde Olmasını İsterken Hiç Adını Görmemekte Başka Bir Gariplik.
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Askaparta 4 gün
ARM hepsini dövüyor.
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alaz1903 5 gün
Bu haber 5G teknolojisine geçmek için İntel'i bekleyen Apple'ın 5G 'ye geçiş macerasını bir sene daha uzatacağı, işler yolunda giderse ancak 2022 yılında falan 5G teknolojisine geçebileceği anlamına gelir. Bu da çatır çatır 5G kullanılan telefonlar varken müthiş bir pazar kaybı demktir.
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sis651 5 gün
Artık Qualcomm 5G modemleriyle piyasada at koşturur. Samsung modemlerini sadece kendine üretiyor zaten, diğerlerinin ne ürettiği belli değil; rekabet de olmayınca Qualcomm iyi sömürür milleti.
Intel mobil alanda başarıyı yakalayamıyor. Zamanında ARM'ın StrongARM teknolojilerini alıp Intel XScale işlemcileriyle pazarladı. Gayet de iyi işlemcilerdi ama sonra Marvell'a sattı onları. Atom vs. ile de yeterli ciddiyeti bulamadı. Samsung dahil birçok üretici Intel modem kullanıyordu bir aralar ama orada da piyasayı kaybetti.
Qualcomm modemli telefona geçince Hakkari'nin onca dağında Turkcell'in çekmediğini anladım, Intel modemli telefonumda gayet çekiyordu. :) Tabi bunda tek modem değil, kullanılan filtre, amfi vs. diğer parçalar da etkili.
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Virtual Reality 5 gün
Sonra ağlamasınlar meydan Çinlilere kalıyor diye
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QuexSeeL 5 gün
Günümüzde mobil sektörden çekilmek intihar gibi bir hareket olur ki İntel hem patentleri satıp hem de pazarda kalmak istiyor. Bana acil sıcak para lazımmış gibi geldi, maddi durum ya çok kötü ya da büyük bir satın alım planlıyorlar.
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Ahmet DOĞAN 3 gün QuexSeeL
Kesinlikle Katılıyorum. Ama Nasıl Bir Mali Problem Onu Anlamak Zor. Yıl Sonunda Açıklanacak Mali Verilere Bakmak Gerek. Orada Belli Olacaktır İntelin İçinde Bulunduğu Maddi Durum. AMD Seven Lakin İntel Kullanan Birisiyim Bu Sektörden Bir Tane Dahi Olsa Firmanın Eksilmesi Diğer Firmaların Tekelleşmesine ve Son Kullanıcıya Daha Uygun Fiyatlı ve Daha Kaliteli Ürünler Ulaştırmasının Önüne Geçebiliyor Bu Sebepten Dolayı da İntel Gibi Bir Teknoloji Devinin Böylesine Önemli Bir Alandan Çekilmesini İstemem.
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interwap 5 gün
Intel gibi bir firma bu işi başaramadı. Ne diyelim.
Intel'in sorunu performansı MediaTek fiyatı Qualcomm gibi miydi?
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