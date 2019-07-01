Intel, akıllı telefon modem patentlerini satarak sektörden çekilecek

Teknoloji Editörü
Nisan 2019’da, Apple ve Qualcomm aralarındaki hukuki meseleleri çözdüler ve o gün Intel, şirketin 5G pazarını terk ettiğini açıkladı. Duyurudan iki hafta sonra da Intel bir açıklama yaptı ve piyasadan çıkma kararının Qualcomm ve Apple arasındaki uzlaşma nedeniyle olduğunu doğruladı.
Patentlerini açık arttırma ile satacak
Android Authority'nin haberine göre, IAM tarafından yayınlanan yeni bir raporda, Intel'in akıllı telefon modem pazarıyla olan tüm bağlarını koparacağı ve patentlerini açık arttırmayla satarak sektörden çekilmeyi planladığı belirtiliyor. Intel, Apple gibi bir iş ortağı olmadan 5G modemler de dahil olmak üzere kablosuz teknolojiler geliştirmeye artık sıcak bakmıyor.Sullivan & Cromwell'den Nader Mousavi tarafından yapılacak açık artırma iki bölüme ayrılacak. Bir bölüm 3G, 4G ve 5G hücresel standartlara ilişkin 6.000 patenti ve kablosuz uygulama teknolojilerine ilişkin ilave 1.700 patenti içerecek. Diğer bölüm ise yarı iletkenler ve diğer elektroniklerle ilgili 500 patenti içerecek. Bu karar rağmen Intel 5G pazarındaki varlığını sürdürmeyi de planlıyor. Ağustos ayında yapılması beklenen açık arttırma ile ilgili olarak Intel cephesinden henüz bir açıklama gelmiş değil.
https://www.androidauthority.com/intel-modem-auction-1003067/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Intel mobil alanda başarıyı yakalayamıyor. Zamanında ARM'ın StrongARM teknolojilerini alıp Intel XScale işlemcileriyle pazarladı. Gayet de iyi işlemcilerdi ama sonra Marvell'a sattı onları. Atom vs. ile de yeterli ciddiyeti bulamadı. Samsung dahil birçok üretici Intel modem kullanıyordu bir aralar ama orada da piyasayı kaybetti.
Qualcomm modemli telefona geçince Hakkari'nin onca dağında Turkcell'in çekmediğini anladım, Intel modemli telefonumda gayet çekiyordu. :) Tabi bunda tek modem değil, kullanılan filtre, amfi vs. diğer parçalar da etkili.
Intel'in sorunu performansı MediaTek fiyatı Qualcomm gibi miydi?