Intel, akıllı telefon modem patentlerini satarak sektörden çekilecek

Nisan 2019’da, Apple ve Qualcomm aralarındaki hukuki meseleleri çözdüler ve o gün Intel, şirketin 5G pazarını terk ettiğini açıkladı. Duyurudan iki hafta sonra da Intel bir açıklama yaptı ve piyasadan çıkma kararının Qualcomm ve Apple arasındaki uzlaşma nedeniyle olduğunu doğruladı.

Patentlerini açık arttırma ile satacak

Android Authority'nin haberine göre, IAM tarafından yayınlanan yeni bir raporda, Intel'in akıllı telefon modem pazarıyla olan tüm bağlarını koparacağı ve patentlerini açık arttırmayla satarak sektörden çekilmeyi planladığı belirtiliyor. Intel, Apple gibi bir iş ortağı olmadan 5G modemler de dahil olmak üzere kablosuz teknolojiler geliştirmeye artık sıcak bakmıyor.

https://www.androidauthority.com/intel-modem-auction-1003067/

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Sullivan & Cromwell'dentarafından yapılacak açık artırma iki bölüme ayrılacak. Bir bölüm 3G, 4G ve 5G hücresel standartlara ilişkinve kablosuz uygulama teknolojilerine ilişkin ilaveiçerecek. Diğer bölüm ise yarı iletkenler ve diğer elektroniklerle ilgili 500 patenti içerecek. Bu karar rağmen Intelvarlığını sürdürmeyi de planlıyor.ayında yapılması beklenen açık arttırma ile ilgili olarak Intel cephesinden henüz birgelmiş değil.