Yeni Hyundai INSTER Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Hyundai'nin minik elektrikli otomobili INSTER, Türkiye'de satışa sunuldu. Advance donanım seviyesiyle tercih edilebilen yeni Hyundai INSTER fiyatı 1.319.000 TL olarak açıklandı. İlerleyen süreçte INSTER Cross da Türkiye'ye gelecek.
Hyundai INSTER, özellikleriyle neler sunuyor❓
Elektrikli modelin 400V'luk bataryası 11 kW AC şarj kapasitesiyle 4,5 saatte doldurulabiliyor. 85 kW'a varan DC hızlı şarj ile %10-80 dolum ise yarım saat sürüyor. Standart ısı pompasına sahip termal yönetim sistemi ve rejeneratif frenleme de INSTER'ın özellikleri arasında yer alıyor.
Yeni Hyundai INSTER'ın Advance donanım seviyesinde 17 inç alaşım jantlar, yokuş kalkış destek sistemi, ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası, arka yolcu/eşya uyarısı, dur & kalk özellikli akıllı hız sabitleme, şeritte kalma asistanı, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, ön çarpışma önleme asistanı, 10,25 inç dijital gösterge ve multimedya ekranları, Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz şarj ünitesi, katlanabilen ön koltuklar, i-Pedal, otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, LED ön-arka farlar ve elektrikli açılır sunroof gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.
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