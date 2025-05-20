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    Yeni Hyundai INSTER Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Hyundai'nin minik elektrikli otomobili INSTER'ın Türkiye macerası başladı. Advance donanım seviyesiyle satışa sunulan Hyundai INSTER ne kadar? İşte detaylar:    

    Hyundai'nin minik elektrikli otomobili INSTER, Türkiye'de satışa sunuldu. Advance donanım seviyesiyle tercih edilebilen yeni Hyundai INSTER fiyatı 1.319.000 TL olarak açıklandı. İlerleyen süreçte INSTER Cross da Türkiye'ye gelecek.

    Hyundai INSTER, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Hyundai INSTER Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hyundai INSTER; 84,5 kW güç (115 hp) ve 147 Nm tork üreten elektrik motoru ve 46 kWsa net kapasiteye sahip NMC bataryasıyla karma kullanımda 360 kilometre, şehir içi kullanımda ise 493 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 0-100 km/s hızlanmasını 10,6 saniyede tamamlayan minik elektriklinin son hızı da 150 km/s ile sınırlandırılmış.

    Elektrikli modelin 400V'luk bataryası 11 kW AC şarj kapasitesiyle 4,5 saatte doldurulabiliyor. 85 kW'a varan DC hızlı şarj ile %10-80 dolum ise yarım saat sürüyor. Standart ısı pompasına sahip termal yönetim sistemi ve rejeneratif frenleme de INSTER'ın özellikleri arasında yer alıyor.

    Yeni Hyundai INSTER Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    INSTER; 3825 mm uzunluğa, 1610 mm genişliğe ve 2580 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin bagaj hacmi, kayar arka koltukların pozisyonuna göre 238 ile 351 litre arasında değişiyor. Arka koltuklar katlandığında ise 1059 litreye varan bagaj hacmi elde ediliyor. 

    Yeni Hyundai INSTER'ın Advance donanım seviyesinde 17 inç alaşım jantlar, yokuş kalkış destek sistemi, ön-arka park sensörü, geri görüş kamerası, arka yolcu/eşya uyarısı, dur & kalk özellikli akıllı hız sabitleme, şeritte kalma asistanı, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, ön çarpışma önleme asistanı, 10,25 inç dijital gösterge ve multimedya ekranları, Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz şarj ünitesi, katlanabilen ön koltuklar, i-Pedal, otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, LED ön-arka farlar ve elektrikli açılır sunroof gibi standart donanımlar dikkat çekiyor.

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