Partikül emisyonlarını yüzde 90 azaltan yeni fren sistemi

Avrupa Birliği’nin 2026 itibarıyla yürürlüğe koyacağı Euro 7 emisyon standartları, yalnızca egzoz gazlarını değil, fren sistemlerinden ve lastiklerden kaynaklanan 10 mikron ve 2,5mikron büyüklüğündeki partikül salınımlarını da kapsıyor. Bu bağlamda geliştirilen Greentell, yalnızca çevreye dost değil, aynı zamanda yeni regülasyonlara tam uyumlu bir çözüm olarak öne çıkıyor. Brembo, yeni fren sistemi için 10 yıldır çalıştıklarını belirtiyor.
Brembo, bu yeni fren disklerinin ömür boyu dayanıklı olmadığını, ancak geleneksel disklerden çok daha uzun ömürlü olduğunu belirtiyor. Özellikle sık fren kullanımının olduğu süper spor araçlarda, hem fren performansı hem de minimum toz salınımı bu sistemi ön plana çıkarabilir.
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