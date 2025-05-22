Partikül emisyonlarını yüzde 90 azaltan yeni fren sistemi

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların egzoz kaynaklı kirliliği büyük ölçüde ortadan kaldırdığı günümüzde, fren ve lastik kaynaklı emisyonlar daha görünür hale gelmiş durumda. Dünyanın önde gelen fren sistemleri üreticisi Brembo, tam da bu soruna doğrudan çözüm sunuyor. "Greentell" adı verilen bu yeni disk ve balata seti, frenleme sırasında ortaya çıkan zararlı partikül emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltıyor.

Uzun ömürlü ve Euro 7 standartlarına uyumlu

Avrupa Birliği’nin 2026 itibarıyla yürürlüğe koyacağı Euro 7 emisyon standartları, yalnızca egzoz gazlarını değil, fren sistemlerinden ve lastiklerden kaynaklanan 10 mikron ve 2,5 mikron büyüklüğündeki partikül salınımlarını da kapsıyor. Bu bağlamda geliştirilen Greentell, yalnızca çevreye dost değil, aynı zamanda yeni regülasyonlara tam uyumlu bir çözüm olarak öne çıkıyor. Brembo, yeni fren sistemi için 10 yıldır çalıştıklarını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Elbette Brembo Greentell’in tek amacı çevreci olmak değil; bunu yaparken sürüş keyfinden de ödün vermiyor. Brembo'nun öncelikli hedeflerinden biri, sürücüye üstün fren hissi sunarken çevreye minimum zarar veren bir ürün ortaya koymak olmuş. Bu teknolojinin temelinde lazer metal biriktirme (LMD) yöntemi yer alıyor. Daha önce saat ve silah sanayisinde kullanılan fiziksel buhar biriktirme (PVD) tekniği ise yüksek maliyet nedeniyle elenmiş. LMD sayesinde diskin yüzeyine yalnızca 100–120 mikron kalınlığında özel bir kaplama uygulanıyor. Bu da yüzeyde yüzde 80 oranında daha az korozyon anlamına geliyor.

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Brembo, bu yeni fren disklerinin ömür boyu dayanıklı olmadığını, ancak geleneksel disklerden çok daha uzun ömürlü olduğunu belirtiyor. Özellikle sık fren kullanımının olduğu süper spor araçlarda, hem fren performansı hem de minimum toz salınımı bu sistemi ön plana çıkarabilir.

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Partikül emisyonlarını yüzde 90 azaltan yeni fren sistemi