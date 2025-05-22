BYD, en çok satan modeli Dolphin Surf'ü Avrupa'da satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri

Çin pazarını domine eden BYD, Avrupa'daki büyümesini de sürdürüyor. Şirket, Nisan ayında Avrupa satışlarını geçtiğimiz seneye göre %169 arttırarak Tesla'yı ilk kez geride bırakmayı başardı. BYD geçen ay Avrupa'da 7.231 adet tamamen elektrikli araç satışı gerçekleştirirken, Tesla %49 düşüle 7.165 adet satış gerçekleştirebildi.
Şirket, iddialı fiyatla satışa sunalan Dolphin Surf modeliyle başarısını pekiştirmeyi hedefliyor. Elektrikli şehir otomobili 20.000 euronun altında fiyatıyla ilgi çekici olsa da, aynı otomobil Çin'de çok daha ucuza 10.000 doların altında fiyattan satılıyor.
BYD Dolphin Surf özellikleri
BYD, Dolphin Surf'ün 22 dakikada %30'dan %80'e şarj olabildiğini belirtiyor. Maksimum DC şarj hızı Active versiyonununda 65 kW iken, diğer iki versiyonda hız 80 kW'a çıkıyor. Otomobilin son hızı ise 150 km/s ile sınırlandırılmış.
BYD Dolphin Surf, Avrupa'da Renault 5, Dacia Spring ve Citroen e-C3 gibi rakiplerle mücadele edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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