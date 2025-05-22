BYD, en çok satan modeli Dolphin Surf'ü Avrupa'da satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD, Çin pazarında en çok satan Seagull modelini Avrupa'da satışa sundu. Avrupa'da Dolphin Surf ismiyle satışa sunulan mini elektrikli otomobil, 19.990 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

Çin pazarını domine eden BYD, Avrupa'daki büyümesini de sürdürüyor. Şirket, Nisan ayında Avrupa satışlarını geçtiğimiz seneye göre %169 arttırarak Tesla'yı ilk kez geride bırakmayı başardı. BYD geçen ay Avrupa'da 7.231 adet tamamen elektrikli araç satışı gerçekleştirirken, Tesla %49 düşüle 7.165 adet satış gerçekleştirebildi.

Şirket, iddialı fiyatla satışa sunalan Dolphin Surf modeliyle başarısını pekiştirmeyi hedefliyor. Elektrikli şehir otomobili 20.000 euronun altında fiyatıyla ilgi çekici olsa da, aynı otomobil Çin'de çok daha ucuza 10.000 doların altında fiyattan satılıyor.

BYD Dolphin Surf özellikleri

Tam Boyutta Gör BYD Dolphin Surf, Avrupa'da iki farklı batarya seçeneği ve üç farklı versiyonda satışa sunuluyor. Giriş seviyesi Active versiyonu, 30 kWh LFP batarya paketi ile 220 km WLTP menziline sahip ve 65 kW motor ile geliyor. Boost versiyonu ise 43,2 kWh batarya ile 322 km menzil değeri sunuyor ve Active ile aynı motoru kullanıyor. En üst trim seviyesi olan Comfort'ta ise motor gücü 115 kW'a yükseliyor.

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BYD, Dolphin Surf'ün 22 dakikada %30'dan %80'e şarj olabildiğini belirtiyor. Maksimum DC şarj hızı Active versiyonununda 65 kW iken, diğer iki versiyonda hız 80 kW'a çıkıyor. Otomobilin son hızı ise 150 km/s ile sınırlandırılmış.

BYD Dolphin Surf, Avrupa'da Renault 5, Dacia Spring ve Citroen e-C3 gibi rakiplerle mücadele edecek.

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BYD, en çok satan modeli Dolphin Surf'ü Avrupa'da satışa sundu