Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD, en çok satan modeli Dolphin Surf'ü Avrupa'da satışa sundu: İşte fiyatı ve özellikleri

    BYD, Çin pazarında en çok satan Seagull modelini Avrupa'da satışa sundu. Avrupa'da Dolphin Surf ismiyle satışa sunulan mini elektrikli otomobil, 19.990 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

    BYD, en çok satan modeli Dolphin Surf'ü Avrupa'da satışa sundu Tam Boyutta Gör
    BYD, Çin pazarında en çok satan Seagull modelini Avrupa'da satışa sundu. Avrupa'da Dolphin Surf ismiyle satışa sunulan mini elektrikli otomobil, 19.990 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

    Çin pazarını domine eden BYD, Avrupa'daki büyümesini de sürdürüyor. Şirket, Nisan ayında Avrupa satışlarını geçtiğimiz seneye göre %169 arttırarak Tesla'yı ilk kez geride bırakmayı başardı. BYD geçen ay Avrupa'da 7.231 adet tamamen elektrikli araç satışı gerçekleştirirken, Tesla %49 düşüle 7.165 adet satış gerçekleştirebildi.

    Şirket, iddialı fiyatla satışa sunalan Dolphin Surf modeliyle başarısını pekiştirmeyi hedefliyor. Elektrikli şehir otomobili 20.000 euronun altında fiyatıyla ilgi çekici olsa da, aynı otomobil Çin'de çok daha ucuza 10.000 doların altında fiyattan satılıyor.

    BYD Dolphin Surf özellikleri

    BYD, en çok satan modeli Dolphin Surf'ü Avrupa'da satışa sundu Tam Boyutta Gör
    BYD Dolphin Surf, Avrupa'da iki farklı batarya seçeneği ve üç farklı versiyonda satışa sunuluyor. Giriş seviyesi Active versiyonu, 30 kWh LFP batarya paketi ile 220 km WLTP menziline sahip ve 65 kW motor ile geliyor. Boost versiyonu ise 43,2 kWh batarya ile 322 km menzil değeri sunuyor ve Active ile aynı motoru kullanıyor. En üst trim seviyesi olan Comfort'ta ise motor gücü 115 kW'a yükseliyor.

    BYD, Dolphin Surf'ün 22 dakikada %30'dan %80'e şarj olabildiğini belirtiyor. Maksimum DC şarj hızı Active versiyonununda 65 kW iken, diğer iki versiyonda hız 80 kW'a çıkıyor. Otomobilin son hızı ise 150 km/s ile sınırlandırılmış.

    BYD Dolphin Surf, Avrupa'da Renault 5, Dacia Spring ve Citroen e-C3 gibi rakiplerle mücadele edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    444 0444 khalkedon elektronik telefonda son girilen uygulamalar vestel en iyi görüntü ayarları türk telekom cayma bedeli hesaplama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum