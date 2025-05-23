Tesla Türkiye'de VPN krizi: Musk’a mektup yazıldı

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’deki Model Y satışlarında büyük bir krize imza attı. 22 Mayıs’ta yalnızca İzmir teslimatı için saat 18.30’da yeniden siparişe açılan Model Y, iddialara göre yalnızca VPN kullananlar tarafından erişilebilir oldu. Türkiye IP adresine sahip kullanıcılar ise ne sipariş ekranına ulaşabildi ne de aracı sepete ekleyebildi.

Sadece VPN ile ulaşılabilen satış ekranı

Tesla’nın yeni nesil Model Y’si, “Juniper” kod adıyla geçtiğimiz ay Türkiye’de ilk kez satışa sunulmuş, dakikalar içinde tükenmişti. Bugünkü satış ise benzer bir yoğunlukla gerçekleşti ve 10 dakika içinde stoklar tükendi. Ancak bu sefer ortaya VPN sürprizi de çıktı.

Paylaşılan bilgilere göre, Türkiye IP’si üzerinden sisteme erişmeye çalışan kullanıcılar sipariş ekranını göremezken, VPN aracılığıyla farklı ülke IP’leri üzerinden bağlanan çoğu kişi sorunsuz şekilde sipariş verebildi. Hatta “yalnızca önceden tanımlanmış IP’lerin erişimine izin verildiği” yönünde iddialar da mevcut.

Hatırlanacağı üzere Türkiye'deki online satış süreçlerinde daha önce benzer sorunlar farklı firmalar tarafında da yaşanmıştı. 2023 yılında Mercedes-Benz Türkiye'nin online satış platformu üzerinden araçları bot yazılımlarla otomatik satın alan fırsatçılar nedeniyle gerçek tüketiciler araçlara ulaşamamıştı.

Elon Musk’a mektup

Olayın ardından, Tesla müşterilerinin oluşturduğu bir topluluk olan Tesla Maniac, şirketin CEO’su Elon Musk’a hitaben bir mektup kaleme aldı. Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan açık mektupta, Türkiye’de on binlerce kullanıcının Model Y için beklediği ancak satış ekranına erişemediği belirtildi. Mektupta, sorunun Tesla merkezine iletilmesi ve çözüm bulunması çağrısı yer aldı. Şirket tarafından şu ana kadar iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Model Y satış tarihleri

Geçtiğimiz gün Yeni Model Y’nin 1.866.203 TL’ye satılan Standart Range (kısa menzil) versiyonu için yeni stok eklenmişti. Önümüzdeki hafta ise uzun menzilli versiyon listelenecek.

28 Mayıs ve 4 Haziran’da 2.662.662 TL fiyat etiketli Model Y’nin 622 km menzil sunan arkadan itişli Long Range (uzun menzil) versiyonu listelenecek.

28 Mayıs 2025 saat 18.30 : Tesla Model Y LR RWD

: Tesla Model Y LR RWD 4 Haziran 2025 saat 18.30: Tesla Model Y LR RWD

Tesla Model Y Türkiye Fiyatı

Tesla Model Y SR RWD (500 km menzil): 1.866.203 TL

Tesla Model Y LR RWD (622 km menzil): 2.662.662 TL

Tesla Model Y LR AWD (586 km menzil): 3.465.581 TL

2025 Tesla Model Y özellikleri

Tam Boyutta Gör 2025 Tesla Model Y, yenilenen tasarımı ve iyileştirilen aerodinamik yapısıyla öne çıkıyor. Yeni LED ışık imzası ve bölünmüş far tasarımı sayesinde aracın hava sürtünme katsayısı 0.23 Cd'den 0.22 Cd'ye düşürülerek verimlilik artırıldı. İç mekanda malzeme kalitesi yükseltilirken ambiyans aydınlatma, ön koltuk havalandırma, elektrikli katlanabilir arka koltuklar ve 8 inç arka ekran gibi yeni donanımlar eklendi. Bağlantı sistemleri de geliştirilerek daha hızlı bağlantı ve daha geniş menzilli dijital anahtar özelliği sunuldu. Ayrıca, bagaj kapağı artık eller serbest şekilde açılabiliyor.

Ses sistemi yeni hoparlör tasarımıyla güncellenirken, bazı versiyonlarda hoparlör sayısı azaltıldı. Çift motorlu Uzun Menzil versiyonunda 15 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyor. Yenilenen süspansiyon ve ikinci nesil gürültü engelleme sistemi sayesinde sürüş konforu ve sessizlik artırıldı. Kamera sayısı da 8’e çıkarıldı. Makyajlı Standart Range versiyonu, aerodinamik güncellemeler ve 62,5 kWsa’lik CATL imzalı LFP batarya sayesinde 500 km menzil sunuyor. 220 kW’lık motorla 0-100 km/s hızlanma 5,9 saniyede gerçekleşiyor; maksimum hız ise 201 km/s. - Long Range seçenekler LG tarafından üretilen 78.4 kWsa kapasiteli NMC bataryaya sahip. Tek motorlu versiyonda WLTP menzili 600 kilometreden 622 kilometreye yükselmiş durumda. Çift motorlu seçenek ise 19 inçlik jantlarla 586 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Model Y'deki LFP batarya 175 kW'a kadar, NMC batarya ise 250 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip.

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