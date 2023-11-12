BMW 7 serisine level 3 otonom sürüş geliyor: Gece arabada film bile izleyebilirsiniz!

Tam Boyutta Gör Otonom sürüş teknolojileri giderek yaygınlaşırken level 3 seviyesi önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor. Günümüzde birçok araç level 2 otonom sürüş sağlayabiliyor. Ancak level 2 sürüşte direksiyon simidine dokunmanız ve yola dikkatinizi vermeniz gerekiyor. Level 3 seviyesinde ise direksiyona dokunma ve yola dikkat etme gerekliliğiniz bulunmuyor.

Sene başında Mercedes, ABD'de üçüncü seviye otonom sürüş sertifikası alan ilk otomobil üreticisi olmuştu. Şimdi de BMW, 7 serisi otomobillerine üçüncü seviye otonom sürüşü getiriyor.

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Karanlıkta dahi çalışacak

BMW'nin Personal Pilot L3 isimli otonom sürüş teknolojisi Mart ayından itibaren 7 serisi otomobillerine gelecek. Aralık ayından sonra sipariş edilen otomobillerde bu teknoloji mevcut hale gelecek. Yaya trafiğinden izole belirli ana yollarda 60 km/h hıza kadar gerçek anlamda kendi kendine sürüşü deneyimlemek mümkün olacak. BMW'nin sistemi Mercedes'inkinin aksine gece karanlıkta da çalışacak. Böylelikle gece yolculuk ederken film izlemek dahi mümkün olacak.Sistemin maliyeti ise 6000 euro olarak belirlenmiş.

Sistem, kameralar, çoklu radar sensörleri ve bir adet Lidar sensöründen gelen verilerle çalışıyor. Aynı zamanda canlı HD harita ve yüksek doğrulukta GPS verileri de sistemin doğru çalışmasına yardımcı oluyor.

Otonom sürüşün çalışabildiği koşullar oluştuğunda gösterge ekranında yanan bir simge sürücüye gözükecek ve sürücü de direksiyondaki bir düğmeyle sistemi aktive edebilecek. Yine de BMW sürücünün dikkatli olması ve gerektiğinde kontrolü ele alabilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bir sorun tespit edilmesi ve sürücünün uyarılara rağmen kontrolü eline almaması durumunda araç kendisini durduracak.

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BMW 7 serisine level 3 otonom sürüş geliyor