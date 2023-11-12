Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW 7 serisine level 3 otonom sürüş geliyor: Gece arabada film bile izleyebilirsiniz!

    Mercedes'ten sonra BMW de 7 serisi araçlarına üçüncü seviye otonom sürüş özelliğini getiriyor. Karanlıkta dahi çalışacak olan sistem direksiyonu tutmadan, yola bakmadan yolculuk etmeyi mümkün kılıyor.
    BMW 7 serisine level 3 otonom sürüş geliyor Tam Boyutta Gör
    Otonom sürüş teknolojileri giderek yaygınlaşırken level 3 seviyesi önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor. Günümüzde birçok araç level 2 otonom sürüş sağlayabiliyor. Ancak level 2 sürüşte direksiyon simidine dokunmanız ve yola dikkatinizi vermeniz gerekiyor. Level 3 seviyesinde ise direksiyona dokunma ve yola dikkat etme gerekliliğiniz bulunmuyor.

    Sene başında Mercedes, ABD'de üçüncü seviye otonom sürüş sertifikası alan ilk otomobil üreticisi olmuştu. Şimdi de BMW, 7 serisi otomobillerine üçüncü seviye otonom sürüşü getiriyor.

    Karanlıkta dahi çalışacak

    BMW'nin Personal Pilot L3 isimli otonom sürüş teknolojisi Mart ayından itibaren 7 serisi otomobillerine gelecek. Aralık ayından sonra sipariş edilen otomobillerde bu teknoloji mevcut hale gelecek. Yaya trafiğinden izole belirli ana yollarda 60 km/h hıza kadar gerçek anlamda kendi kendine sürüşü deneyimlemek mümkün olacak. BMW'nin sistemi Mercedes'inkinin aksine gece karanlıkta da çalışacak. Böylelikle gece yolculuk ederken film izlemek dahi mümkün olacak.Sistemin maliyeti ise 6000 euro olarak belirlenmiş.

    Sistem, kameralar, çoklu radar sensörleri ve bir adet Lidar sensöründen gelen verilerle çalışıyor. Aynı zamanda canlı HD harita ve yüksek doğrulukta GPS verileri de sistemin doğru çalışmasına yardımcı oluyor.

    Otonom sürüşün çalışabildiği koşullar oluştuğunda gösterge ekranında yanan bir simge sürücüye gözükecek ve sürücü de direksiyondaki bir düğmeyle sistemi aktive edebilecek. Yine de BMW sürücünün dikkatli olması ve gerektiğinde kontrolü ele alabilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Bir sorun tespit edilmesi ve sürücünün uyarılara rağmen kontrolü eline almaması durumunda araç kendisini durduracak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone h300s modem kargoyla alkol gönderilir mi arama engelleme şifresi bilgisayar mühendisliği kısaltması bu sitenin sertifikasının iptal edilip edilmediği bilgisi alınamıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız