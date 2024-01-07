2024 yılı trafik sigortası fiyatları belli oldu: İşte 81 ilde yeni ücretler

Tam Boyutta Gör Trafik sigortası, yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere göre sizin adınıza ödüyor. Bu limit her yıl değişiyor. Dolayısıyla 2024 itibariyle trafik sigortası bedellerinde güncellemeye gidildi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayımladı.

2024 trafik sigortası fiyatları

Yeni trafik sigortası tutarları en düşük miktar olarak İstanbul'da 3 bin 706 lira olurken, Ankara'da 3 bin 601 lira, İzmir'de ise 3 bin 496 lira olarak belirlendi. En yüksek trafik sigortası tutarları ise İstanbul'da 22 bin 236 lira olurken, Ankara'da 21 bin 607 lira, İzmir'de ise 20 bin 978 lira olarak açıklandı. Yazı sonundaki görsellerden il il sigorta fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

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Araçların trafik sigortalarının bulunmaması durumunda trafiğe çıkmaları kanunen yasak. Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilenlere ise ceza kesiliyor. Sigortasız araç kullanma cezası 2024 yılı için 690 TL olarak belirlendi. Ceza alan kişi, cezayı 15 gün içinde peşin ödemesi durumunda ceza tutarında %25 indirim uygulanıyor. Böylece bu tutar 517,5 TL’ye düşüyor.

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2024 yılı trafik sigortası fiyatları belli oldu: 81 ilde fiyatlar