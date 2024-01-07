2024 yılı trafik sigortası fiyatları belli oldu: İşte 81 ilde yeni ücretler

2024 trafik sigortası fiyatları
Yeni trafik sigortası tutarları en düşük miktar olarak İstanbul'da 3 bin 706 lira olurken, Ankara'da 3 bin 601 lira, İzmir'de ise 3 bin 496 lira olarak belirlendi. En yüksek trafik sigortası tutarları ise İstanbul'da 22 bin 236 lira olurken, Ankara'da 21 bin 607 lira, İzmir'de ise 20 bin 978 lira olarak açıklandı. Yazı sonundaki görsellerden il il sigorta fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Araçların trafik sigortalarının bulunmaması durumunda trafiğe çıkmaları kanunen yasak. Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilenlere ise ceza kesiliyor. Sigortasız araç kullanma cezası 2024 yılı için 690 TL olarak belirlendi. Ceza alan kişi, cezayı 15 gün içinde peşin ödemesi durumunda ceza tutarında %25 indirim uygulanıyor. Böylece bu tutar 517,5 TL’ye düşüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.