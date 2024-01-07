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    2024 yılı trafik sigortası fiyatları belli oldu: İşte 81 ilde yeni ücretler

    Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem ücretleri merak konusuydu. İstanbul ve Ankara'da en düşük trafik sigortası ücreti ne kadar oldu? İşte yeni trafik sigortası fiyatları:
    2024 yılı trafik sigortası fiyatları belli oldu: 81 ilde fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Trafik sigortası, yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere göre sizin adınıza ödüyor. Bu limit her yıl değişiyor. Dolayısıyla 2024 itibariyle trafik sigortası bedellerinde güncellemeye gidildi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayımladı.

    2024 trafik sigortası fiyatları

    Yeni trafik sigortası tutarları en düşük miktar olarak İstanbul'da 3 bin 706 lira olurken, Ankara'da 3 bin 601 lira, İzmir'de ise 3 bin 496 lira olarak belirlendi. En yüksek trafik sigortası tutarları ise İstanbul'da 22 bin 236 lira olurken, Ankara'da 21 bin 607 lira, İzmir'de ise 20 bin 978 lira olarak açıklandı. Yazı sonundaki görsellerden il il sigorta fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

    Araçların trafik sigortalarının bulunmaması durumunda trafiğe çıkmaları kanunen yasak. Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilenlere ise ceza kesiliyor. Sigortasız araç kullanma cezası  2024 yılı için 690 TL olarak belirlendi. Ceza alan kişi, cezayı 15 gün içinde peşin ödemesi durumunda ceza tutarında %25 indirim uygulanıyor. Böylece bu tutar 517,5 TL’ye düşüyor.

    2024 yılı trafik sigortası fiyatları belli oldu: 81 ilde fiyatlar Tam Boyutta Gör

    2024 yılı trafik sigortası fiyatları belli oldu: 81 ilde fiyatlar Tam Boyutta Gör

    2024 yılı trafik sigortası fiyatları belli oldu: 81 ilde fiyatlar Tam Boyutta Gör

    2024 yılı trafik sigortası fiyatları belli oldu: 81 ilde fiyatlar Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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