Bose aracın dışından gelen gürültüleri engelleyecek

Zaman zaman araç kullanırken dışarıdan gelen sesler dikkati dağıtacak kadar gürültülü olabiliyor. Ses sistemleri konusunda uzman Bose geliştirdiği gürültü engelleme sistemini araçlara da entegre ediyor.

QuietComfort Road Noise Control nedir?

CES 2019 fuarında tanıtılan QuietComfort Road Noise Control adlı çözüm ivme ölçer sensörler, mikrofonlar ve özel sinyal işleme yazılımından oluşuyor. Son çıktı noktası ise aracın ses sistemi oluyor.

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İvme ölçer sensörler kabin içerisine monte ediliyor ve gürültü oluşturan titreşimleri ölçebiliyor. Rahatsızlık oluşturacak bir potansiyel algıladıkları zaman ise aracın ses sisteminden akustik bir engelleme sinyali gönderiyor.

Mikrofonlar ise kalan ses seviyelerini izleyerek akustik sinyalin daha verimli hale gelmesine yardımcı oluyor. Zaman içerisinde sistem kendisini geliştiriyor ve yeni ses türlerini de tanıyarak engelleme kapsamına alıyor.

Bose otomotiv üreticileri ile birlikte QuietComfort sisteminin entegrasyonu konusunda dirsek teması halinde. Bununla birlikte ilk araç örneklerinin 2021 yılı sonlarında piyasada olacağı ifade ediliyor.