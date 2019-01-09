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Bose aracın dışından gelen gürültüleri engelleyecek

Ses uzmanı Bose aracın dışında gerçekleşen gürültüleri engelleyecek yeni bir sistem geliştirdi. QuietComfort Road Noise Control adlı çözüm 2021 yılında piyasada olacak.
4 ay
4,1b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman araç kullanırken dışarıdan gelen sesler dikkati dağıtacak kadar gürültülü olabiliyor. Ses sistemleri konusunda uzman Bose geliştirdiği gürültü engelleme sistemini araçlara da entegre ediyor.

QuietComfort Road Noise Control nedir?

CES 2019 fuarında tanıtılan QuietComfort Road Noise Control adlı çözüm ivme ölçer sensörler, mikrofonlar ve özel sinyal işleme yazılımından oluşuyor. Son çıktı noktası ise aracın ses sistemi oluyor.

Ayrıca Bkz. "Livio AI akıllı işitme cihazı kendi dijital asistanına sahip oldu"

İvme ölçer sensörler kabin içerisine monte ediliyor ve gürültü oluşturan titreşimleri ölçebiliyor. Rahatsızlık oluşturacak bir potansiyel algıladıkları zaman ise aracın ses sisteminden akustik bir engelleme sinyali gönderiyor.

Mikrofonlar ise kalan ses seviyelerini izleyerek akustik sinyalin daha verimli hale gelmesine yardımcı oluyor. Zaman içerisinde sistem kendisini geliştiriyor ve yeni ses türlerini de tanıyarak engelleme kapsamına alıyor.

Bose otomotiv üreticileri ile birlikte QuietComfort sisteminin entegrasyonu konusunda dirsek teması halinde. Bununla birlikte ilk araç örneklerinin 2021 yılı sonlarında piyasada olacağı ifade ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2019/01/09/bose-quietcomfort-road-noise-control/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Spider_hip 4 ay en beğenilen
Madem böyle bir teknolojileri var, asıl evlere falan getirseler ya. Asıl insanın evinde, dışarıdan, araba kornalarından, komşu bağırtılarından izole huzura ihtiyacı var.
Madem böyle bir teknolojileri var, asıl evlere falan getirseler ya. Asıl insanın evinde, dışarıdan, araba kornalarından, komşu bağırtılarından izole huzura ihti...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Led Zeppelin 4 ay fhrstw
Aktif gürültü engelleme(anc) yıllardır bir çok markada olan bir şey, bose bunu araçlara getirmeyi düşünmüş o kadar.
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ozymoz 4 ay
Rs7de zaten var kaç yıl önceki modellerinde
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Tlg3 4 ay
Bose diyosa yapar
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D.Baran 4 ay
S90'da var ve izlediğim bir Audi S7 veya Bmw 7 serisinden bir araçta olduğu söyleniyordu, yeni birşey değil bu.Ayrıca tam anlaşılmamış, bu sistem insan kullağını rahatsiz eden belli frekanstaki sesleri engellemek yada bastırmak üzerine kurulu yani araç içini sessiz bir ortam haline getirmez sadece 'kafa şişiren sesler' diye de tarif ettiğimiz belli frekanstaki sesleri engeller.
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Emin KOÇ 4 ay
Gelecekte 4 tarafı kapalı olan her şeyin içinde sessizlik sağlanabilecek anlamına gelen ilk adımlardan birisi
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nacker 4 ay
S90'da üst seviye ses sistemini alınca buna benzer bir sistem geliyor diye hatırlıyorum.
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AncientBehemoth 4 ay
ecnebilerin bi lafı vardır. Buy Other Stereo Equipment
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batuta 4 ay
Mazda cx serisinde odyometrik sistem kullanıyor, son derece başarılı
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DH | equ* 4 ay
Dışardan sesi engelleyince arkadan çalan kornayı , kaputtan gelen olağan dışı bir motor sesini nasıl duyucaksın?
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muratti 4 ay DH | equ*
Ortadan kaldırıcı değil azaltıcı aslında bu teknolojiler, korna değilde yol gürültüsü gibi belli frekanslara duyarlı ayarlarlar..
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esmerbuyucu 4 ay DH | equ*
Arabalar birbiriyle irtibata geçebilirler illa korna sesine gerek yok.
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erdal85 4 ay
Bunu kullanan firmalar var sanki bir YouTube testinde izlemiştim diye hatırlıyorum. Ama hangi modeldi hatırlayamadım...
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fhrstw 4 ay
Sony kulaklıklarda yıllar yıllar evvvel olan bir teknolojiydi dışardaki sesleri sönümleyecek garip bir ses çıkartıyordu sanırım benzer bir sistem kullanılacak ama en az 10 yıllık bir teknoloji belki daha çoktur bilemeyeceğim o kadarını yeni birşey değil bilgili bir arkadaş varsa detaylandırabilir düzeltebilir yanlışımı.
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Led Zeppelin 4 ay fhrstw
Aktif gürültü engelleme(anc) yıllardır bir çok markada olan bir şey, bose bunu araçlara getirmeyi düşünmüş o kadar.
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_AsDeRf_ 4 ay fhrstw
Hakim ses frekansini olcup ters dalga ile titresimi ve haliyle sesi kesiyor. Gecen sene cokca trafik kazasina sebep olan yayalar yuzunden sikayet edilmisti bu teknoloji. Arac icinde kullanimi tehlikeli olabilir. Ancak belki ses ayirt edebilirse falan belki.
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