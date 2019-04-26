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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2020 Volkswagen Golf'ün önündeki en büyük engel OTA güncellemesi

2020 Volkswagen Golf satış tarihinin ertelenmesi hakkında konuşan yönetim kurulu üyesi Jürgen Stackmann, yeni Golf'teki OTA güncellemesi özelliğinin mühendislere büyük zorluk yarattığını belirtti.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Volkswagen Golf'ün önündeki en büyük engel OTA güncellemesi
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Hatırlanacağı üzere bundan yaklaşık bir ay önce sizlere 2020 Volkswagen Golf tanıtım tarihinin teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini duyurmuştuk. Volkswagen ise ertelemenin teknik sorunlar değil Noel tatili nedeniyle alınan bir karar olduğunu açıklamıştı.

2020 Volkswagen Golf çıkış tarihinin ertelenme nedeni bugün Automotive News Europe tarafından yeniden gündeme geldi. Şanghay Otomobil Fuarı’nda Volkswagen yönetim kurulu üyesi Jürgen Stackmann ile bir araya gelen ekip, sekizinci nesil Golf’ün akıbetini sormayı da ihmal etmedi. Bu konuda oldukça dürüst davranan Stackmann, gelişmiş özelliklerle piyasaya sürecekleri 2020 Volkswagen Golf’ün yazılım problemlerini çözmeye çalıştıklarını şu sözlerle ifade etti:

Gelecekteki araçlar için büyük öneme sahip olan yazılımın bizim için ciddi bir sorun olduğunu hiçbir zaman gizlemedik. Bu durum, bize verilen bir ev ödevi gibi ve ekiplerimiz bu ödevi yapmak için yoğun bir baskı altında çalışıyor

Golf 8'in önündeki en büyük problem OTA güncellemesi 

Automotive News Europe, 2020 Volkswagen Golf’ün ne gibi bir yazılım problemiyle karşı karşıya olduğunu sorduğunda ise konu OTA, yani internet üzerinden yazılım güncellemesi özelliğine gelmiş. Golf 8’de bu özelliğe yer vereceklerini söyleyen Stackmann, akıllı telefonlarda yıllardır olan bu özelliğin araçlarda çok daha karmaşık olduğunu ve ciddi güvenlik açıkları doğurduğunu söylüyor. Stackmann ayrıca, OTA yazılım güncelleme özelliğinin aracın onay sürecini de uzattığını belirtiyor. Tesla tarafından yıllardır kullanılan bu özellik, Volkswagen’in başını fazlasıyla ağrıtmış gibi görünüyor.

24 Şubat 2020'den itibaren satışa sunulacak

Daha önce Eylül ayındaki 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması planlanan 2020 Volkswagen Golf, yaşanan problemler nedeniyle ancak yıl sonunda tanıtılabilecek. Aracın üretim bandına geç çıkması, Alman üreticinin tahminlerini de etkilemiş durumda. Zira bu yıl 80 bin adet Golf 8 üretmeyi planlayan Volkswagen, bu sayıyı 10 bin adete kadar düşürmüş durumda. Jürgen Stackmann, 2020 Volkswagen Golf’ün 24 Şubat 2020’den itibaren Almanya’da, daha sonra da Avrupa’nın tamamında satışa sunulacağını söylüyor.


https://europe.autonews.com/automakers/vw-golf-track-february-launch-despite-software-glitches Yorum Yaz
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Askaparta 3 hf. en beğenilen
Mühendisler yazılımla uğraşırken diğerleri de tasarımı unutmuşlar.
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Musty3535123 3 hf.
aga arabanın önü çok kötü değil mi ? dayak yemiş havası var :)
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murdocklawless 3 hf.
2020 Volkswagen Golf'ün önündeki en büyük engel Doğuş Oto.
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Guest-7721C843E 3 hf.
Golf 7 kullanicisiyim.
İğrenç lan bu
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turkeril 3 hf.
Bence gecikme kararı tamamen stratejik.
OTA falan bahane. Eminim keşke 1 senemiz daha olsa, hızla değişen otomobil endüstrisinde golfü daha doğru konumlandırabilsek gibi düşünceleri vardır.
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Fiat S.p.A. 3 hf.
Allah'a şirk koşmuş, bu tip ne la
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Uza -00- 3 hf.
Yeni Golfün önündeki en büyük problem bence "FARLARI"
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macropolo 3 hf.
Bence 2020 golfün önündeki en büyük engel tasarım...
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Sirrüs 3 hf.
Highline ve R-Line Golf’ler hiçbir zaman kötü tasarımlı arabalar olmadı. Ama şu eblek suratı ne zaman görsem midem ağzıma geliyor. VW resmen göz bebeğine ihanet ediyor.
Evet biliyorum az da olsa kamuflaj var ama araba da ortada.
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suhaksk 3 hf.
Yıllarca uğraşıp yazılan orjinal yazılım mı? Günlerce hızlıca yazılan güncelleme mi? Güncelleme yapmadığım cihazlarım daha iyi çalışıyor ilk günkü verimle çalışmaya devam tel, uydu, bilimum firmware olan elektronik cihazlar. Artık hiç bir cihazı güncelliyorum...
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DH Misafiri 3 hf.
Millet uzay mekiği tasarımları yapsın Volkswagen'de anca tamponları değişem, farları değişem, jantları büyütem, kaputu küçültem, 2 nikelaj atam al sana golf 9
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beyinsis 3 hf. DH Misafiri
Uzay mekiği mi kaldı? Hepsi çöp oldu. Hayır mesele o değil de ağza sakız gibi, başka argümanlar bulun artık. Adamlar otomobilde dünyada 1 numara. Golf dünyanın en çok satan c hbsi. Komik gerçekten.
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Wol4onak 3 hf.
Açıkcası ben bu sisteme karşıyım. Şimdiye kadar neyi güncellediysem telefon, drone vs hep orjinalini arar oldum. Güncellemenin cihazları yavaşlatma ve kullanıcılari bir yeni modele itelemek amacıyla kullanıldığı bu günlerde arabalarıda bu döngüye dahil etmezler umarım
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technogen 3 hf. Wol4onak
3-5 seneye OTA iptali yapan chip tuningçilerle karşılaşacağız demektir. 😄
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.Tolga 3 hf.
Ota bota kasa güncelledik diyorlar.
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