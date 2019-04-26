2020 Volkswagen Golf'ün önündeki en büyük engel OTA güncellemesi

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Hatırlanacağı üzere bundan yaklaşık bir ay önce sizlere 2020 Volkswagen Golf tanıtım tarihinin teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini duyurmuştuk. Volkswagen ise ertelemenin teknik sorunlar değil Noel tatili nedeniyle alınan bir karar olduğunu açıklamıştı.

2020 Volkswagen Golf çıkış tarihinin ertelenme nedeni bugün Automotive News Europe tarafından yeniden gündeme geldi. Şanghay Otomobil Fuarı’nda Volkswagen yönetim kurulu üyesi Jürgen Stackmann ile bir araya gelen ekip, sekizinci nesil Golf’ün akıbetini sormayı da ihmal etmedi. Bu konuda oldukça dürüst davranan Stackmann, gelişmiş özelliklerle piyasaya sürecekleri 2020 Volkswagen Golf’ün yazılım problemlerini çözmeye çalıştıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Gelecekteki araçlar için büyük öneme sahip olan yazılımın bizim için ciddi bir sorun olduğunu hiçbir zaman gizlemedik. Bu durum, bize verilen bir ev ödevi gibi ve ekiplerimiz bu ödevi yapmak için yoğun bir baskı altında çalışıyor”

Golf 8'in önündeki en büyük problem OTA güncellemesi

Automotive News Europe, 2020 Volkswagen Golf’ün ne gibi bir yazılım problemiyle karşı karşıya olduğunu sorduğunda ise konu OTA, yani internet üzerinden yazılım güncellemesi özelliğine gelmiş. Golf 8’de bu özelliğe yer vereceklerini söyleyen Stackmann, akıllı telefonlarda yıllardır olan bu özelliğin araçlarda çok daha karmaşık olduğunu ve ciddi güvenlik açıkları doğurduğunu söylüyor. Stackmann ayrıca, OTA yazılım güncelleme özelliğinin aracın onay sürecini de uzattığını belirtiyor. Tesla tarafından yıllardır kullanılan bu özellik, Volkswagen’in başını fazlasıyla ağrıtmış gibi görünüyor.

24 Şubat 2020'den itibaren satışa sunulacak

Daha önce Eylül ayındaki 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması planlanan 2020 Volkswagen Golf, yaşanan problemler nedeniyle ancak yıl sonunda tanıtılabilecek. Aracın üretim bandına geç çıkması, Alman üreticinin tahminlerini de etkilemiş durumda. Zira bu yıl 80 bin adet Golf 8 üretmeyi planlayan Volkswagen, bu sayıyı 10 bin adete kadar düşürmüş durumda. Jürgen Stackmann, 2020 Volkswagen Golf’ün 24 Şubat 2020’den itibaren Almanya’da, daha sonra da Avrupa’nın tamamında satışa sunulacağını söylüyor.

https://europe.autonews.com/automakers/vw-golf-track-february-launch-despite-software-glitches