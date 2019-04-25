Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, şirketin 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tesla ilk çeyrekte beklenenin üzerinde zarar etti.

Tesla’nın ilk çeyrekte zarar açıklaması zaten uzmanlar tarafından beklenen bir durumdu. Daha önce ortaya çıkan bir habere göre Wall Street, Tesla’nın ilk üç aylık süreçte 5.78 milyar dolar gelir elde etmesini ve hisse başına 1.21 dolar zarar açıklamasını bekliyordu. Tesla’nın açıkladığı rakamlar iki tarafta da beklenenin altında kaldı. ABD’li üretici ilk çeyrekte 4.5 milyar dolar gelir elde ederken, hisse başına 4.10 dolar zarar etti.

Tesla'nın net zararı 702 milyon dolar

Bu değerler ışığında Tesla’nın 2019’un ilk üç ayındaki net zararı 702 milyon dolar. Ayrıca şirketin gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 37 azaldığı görülüyor. Uzmanlar, Tesla’nın zararını Ocak ayından itibaren yarıya düşürülen 7,500 dolarlık vergi indirimine bağlıyor. Ayrıca Porsche, Audi ve Mercedes gibi köklü üreticilerin elektrikli otomobil pazarına girmesiyle oluşan rekabet ortamı da başka bir neden olarak gösteriliyor.

Tesla'ya göre zararın nedeni ertelenen teslimatlar

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla ise gelirindeki bu büyük düşüşün sebebi olarak Model 3 teslimatlarındaki gecikmeleri ileri sürdü. Model 3’ü Avrupa ve Çin’de satışa sunan şirket, talebi karşılamakta büyük sıkıntı yaşadı. Müşteriye teslim etmediği araçtan gelir elde edemeyen şirket, dolayısıyla beklenenin üzerinde zarar etti. Tesla CEO’su Elon Musk, açıkladıkları zarara rağmen şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

https://electrek.co/2019/04/24/tesla-tsla-q1-results/