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Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı

2019'un ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Tesla, bu dönemde 702 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Şirketin ilk üç aydaki geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 37 düştü.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı
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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, şirketin 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tesla ilk çeyrekte beklenenin üzerinde zarar etti.

Tesla’nın ilk çeyrekte zarar açıklaması zaten uzmanlar tarafından beklenen bir durumdu. Daha önce ortaya çıkan bir habere göre Wall Street, Tesla’nın ilk üç aylık süreçte 5.78 milyar dolar gelir elde etmesini ve hisse başına 1.21 dolar zarar açıklamasını bekliyordu. Tesla’nın açıkladığı rakamlar iki tarafta da beklenenin altında kaldı. ABD’li üretici ilk çeyrekte 4.5 milyar dolar gelir elde ederken, hisse başına 4.10 dolar zarar etti.

Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı

Tesla'nın net zararı 702 milyon dolar

Bu değerler ışığında Tesla’nın 2019’un ilk üç ayındaki net zararı 702 milyon dolar. Ayrıca şirketin gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 37 azaldığı görülüyor. Uzmanlar, Tesla’nın zararını Ocak ayından itibaren yarıya düşürülen 7,500 dolarlık vergi indirimine bağlıyor. Ayrıca Porsche, Audi ve Mercedes gibi köklü üreticilerin elektrikli otomobil pazarına girmesiyle oluşan rekabet ortamı da başka bir neden olarak gösteriliyor.

Tesla'ya göre zararın nedeni ertelenen teslimatlar 

ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla ise gelirindeki bu büyük düşüşün sebebi olarak Model 3 teslimatlarındaki gecikmeleri ileri sürdü. Model 3’ü Avrupa ve Çin’de satışa sunan şirket, talebi karşılamakta büyük sıkıntı yaşadı. Müşteriye teslim etmediği araçtan gelir elde edemeyen şirket, dolayısıyla beklenenin üzerinde zarar etti. Tesla CEO’su Elon Musk, açıkladıkları zarara rağmen şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.


https://electrek.co/2019/04/24/tesla-tsla-q1-results/ Yorum Yaz
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cnv_58 3 hf. en beğenilen
Adamlar devamlı yatırım yapıyor devamlı yeni gider gösteriyor böylelikle zarar gösteriyor ekstra vergiden kurtuluyor yönetim politikası zarar altında büyümeye devam ediyor kâra geçtiğinde bilinki en büyük şirketlerin başında gelicek ama çok uzun yıllar boyunca daha zarar açıklıyacaklar globel otomotiv devi olmak kolay değil
Adamlar devamlı yatırım yapıyor devamlı yeni gider gösteriyor böylelikle zarar gösteriyor ekstra vergiden kurtuluyor yönetim politikası zarar altında büyümeye ...
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ensei 3 hf.
Bizde de bazı gerzekler deve sidiği içiyorr
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DH Misafiri 3 hf.
Herkes Almanların elektrikli araç piyasasına girdiğinde Tesla ne yapacak falan fıstık demiş. Bence bu arkadaşların yanıldığı bir nokta var Tesla sadece elektrikli bir araç üretmiyor. Elektrikli Otonomus araç üretiyor. Ayrıca CEO'su aynı zamanda bir uzay teknolojisi geliştiren şirketin (SpaceX) de CEO'su. Teknoloji olarak bir otomotiv firmasından çok ilerideler diye düşünüyorum. Siz hiç bir Mercedes'de biyolojik saldırı korumu modu gördünüz mü? Mesela Model X'de böyle bir mod var. Model 3 ile ilgli kötü eleştiriler var evet ama tek modeli de bu araç değil. 700 milyon dolar zarar ederken geçen seneye göre cirosunu yaklaşık 1 milyar dolar arttırmış durumda. Bence teslanın önü açık sadece arça üreticisi olarak da kalacağını düşünmüyorum.
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DH Misafiri 3 hf.
Tesla için bu daha başlangıç. Bmw-Mercedes-Audi-Porsche-VW elektrikli otomobil işine girince ben asıl o zaman göreceğim Tesla'nın satışlarını. Almanlar elektrikli otomobil konusunda an itibariyle Tesla'nın gerisinde kalsalarda Almanlar son yıllarda elektrikli otomobile ağırlık vermiş durumda bütün Alman üreticiler. Mercedes son 4 yıldır dünyanın en çok satan premium markası onu 2.incilikte Bmw 3.üncülükte ise Audi takip ediyor Tesla'nın satışlarının düşük olmasıda gayet doğal bu köklü ve prestijli markalar varken
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edgar1899 3 hf.
Tesla'nın zarar etmesi sürecin başında olmasından dolayı, yeni bir alanda muazzam arge yatırımı var doğal olarak gelir gidere yetişemiyor ancak kısa sürede dengelenme sonrası yüksek karlılığa geçiş yapacaklar. Birçok alanda bırakın birkaç yıl onlarca yıldır zarar yazan şirketler var ancak gelecek gördükleri için yatırıma devam ediyorlar.
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Seko92 3 hf.
Ne bekleniyor ki zaten ? Tesla başlıklarına bunu defalarca yazdım. Aynı özelliklerde ve fiyatta olan araçlarını, 100 yıllık otomobil üreticileri Tesla'nın karşısına koymaya başladıkça Tesla'nın satışları düşecektir. İdare etmesini sağlayacak içten yanmalı motor yapmayı bilmediğinden de sonunda batacaktır. Macerayı seven meraklı milyarderler dışında kim bir yanda Jaguar, Aston Martin, Ferrari veya üst sınıf BMW dururken gidip Tesla alır ? Tesla daha iyi araç yapıyor diyen olursa da gülerim. Evet Tesla başka alternatifi olmadığı için bütün varını yoğunu ortaya koyduğu elektrikli aracı diğerlerinden daha iyi yapıyordu ? Bakın yapıyordu diyorum. Neden ? Çünkü diğerlerinin o sırada elektrikliler umurunda değildi. Onlar Euro normlarıyla boğuşuyorlardı. Şimdi ise hepsi bu işe el attılar. Bakın görün bir süre sonra fiyatları da düşüreceklerdir ama Tesla'nınkiler fazla düşemeyecek çünkü araç başına maliyetleri düşük adetlerden dolayı çok yüksek kalıyor. Siz uçuk rakamlarda araç satarken her şey güllük gülistanlık olur ama kâr marjı düşük araçlar çıkarmak zorunda kaldığınızda sallanmaya başlarsınız. Bundan sonra Tesla'nın kendini kurtarabilmek için tek çıkış yolu kimsenin yapamadığını yapıp hızlı şarj olan veya çok uzun menzil sağlayan ufak, yeni teknoloji piller geliştirmek ve diğer firmalara telif hakkı satmak olacaktır. Yoksa geçmiş olsun.
Bu arada bizim yeni marka denemekten ölesiye korkan insanımız nedense bu Tesla'ya dört elle sarıldı. Samsung alma Huawei al desen hayatta yapmazlar ama...
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riderman 3 hf.
Adam baktı oto işi tırt gözünü uzaya dikti.
Başarılı olursa ki fersah fersah başarılı olur bu yatırıma devam ettigi sürece , alman otoları dünyada can çekişirken adam uzaydan seyredecek.
Firma şu an tüm kaynaklarını uzay için harçıyor.
Uzaya hakim olan dünyayı yönetir.
Sanırım facebook bile uzay madenciliği ile ilgili ciddi araştırma yapıyor.
Sahi bizim uzay ajansı ne yapıyor bu arada ;)
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GarçonBlanc 3 hf. riderman
Otomotiv hep olacak en azında sen, ben ve Elon Musk yaşadığı sürece. Yani demek istediğim kimse kimsenin can çekişmesini seyredemeyecek.
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kempooo 3 hf.
kim ne derse desin elon musk un yanındayız sonuna kadar amerikada insanlar bilinçli onun için şirket batsa bile cebinden para koyarlar yinede o şirketi kurtarırlar çünkü karşılarında petrol devleri var ve 10 bin bakımcıları bunu biliyorlar onun için tesla kesinlikle en son batacak şirketlerden biri
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medverdev 3 hf.
eskiden piyasada tekti şimdi rekabet arttı
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DH Misafiri 3 hf.
ateist kafası
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DH Misafiri 3 hf.
söyler misin, kim içiyor? sizin ilaç namına, ne olduğunu bilmeden, içtiğiniz şeyler ve amerikanların yiyip içtikleri, emin ol, daha pisler. içlerinden nelerin çıktığına şaşırırdın belki ama onlar verince sorun olmaz sana. derdin ne onu söylesen...
sırf laf-ı güzaf yapmayı biliyorsunuz. çünkü haberle ilgili akli bir yorumun yok. sonra donanımhaberin kalitesi neden düşüyor?
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DH Misafiri 3 hf.
pek sanmıyorum. daha çok elon musk, hissedarları dolandırıyormuş gibi geliyor bana...
bir firma uzun yıllar böyle büyük zararlar ederse batar.
patentler halka açık olduğu içinse hissedarların eline pek bir şey kalacağını da sanmam.
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