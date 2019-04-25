Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı

Tesla’nın ilk çeyrekte zarar açıklaması zaten uzmanlar tarafından beklenen bir durumdu. Daha önce ortaya çıkan bir habere göre Wall Street, Tesla’nın ilk üç aylık süreçte 5.78 milyar dolar gelir elde etmesini ve hisse başına 1.21 dolar zarar açıklamasını bekliyordu. Tesla’nın açıkladığı rakamlar iki tarafta da beklenenin altında kaldı. ABD’li üretici ilk çeyrekte 4.5 milyar dolar gelir elde ederken, hisse başına 4.10 dolar zarar etti.
Tesla'nın net zararı 702 milyon dolar
Bu değerler ışığında Tesla’nın 2019’un ilk üç ayındaki net zararı 702 milyon dolar. Ayrıca şirketin gelirlerinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 37 azaldığı görülüyor. Uzmanlar, Tesla’nın zararını Ocak ayından itibaren yarıya düşürülen 7,500 dolarlık vergi indirimine bağlıyor. Ayrıca Porsche, Audi ve Mercedes gibi köklü üreticilerin elektrikli otomobil pazarına girmesiyle oluşan rekabet ortamı da başka bir neden olarak gösteriliyor.
Tesla'ya göre zararın nedeni ertelenen teslimatlar
ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla ise gelirindeki bu büyük düşüşün sebebi olarak Model 3 teslimatlarındaki gecikmeleri ileri sürdü. Model 3’ü Avrupa ve Çin’de satışa sunan şirket, talebi karşılamakta büyük sıkıntı yaşadı. Müşteriye teslim etmediği araçtan gelir elde edemeyen şirket, dolayısıyla beklenenin üzerinde zarar etti. Tesla CEO’su Elon Musk, açıkladıkları zarara rağmen şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.
https://electrek.co/2019/04/24/tesla-tsla-q1-results/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada bizim yeni marka denemekten ölesiye korkan insanımız nedense bu Tesla'ya dört elle sarıldı. Samsung alma Huawei al desen hayatta yapmazlar ama...
Başarılı olursa ki fersah fersah başarılı olur bu yatırıma devam ettigi sürece , alman otoları dünyada can çekişirken adam uzaydan seyredecek.
Firma şu an tüm kaynaklarını uzay için harçıyor.
Uzaya hakim olan dünyayı yönetir.
Sanırım facebook bile uzay madenciliği ile ilgili ciddi araştırma yapıyor.
Sahi bizim uzay ajansı ne yapıyor bu arada ;)
sırf laf-ı güzaf yapmayı biliyorsunuz. çünkü haberle ilgili akli bir yorumun yok. sonra donanımhaberin kalitesi neden düşüyor?
bir firma uzun yıllar böyle büyük zararlar ederse batar.
patentler halka açık olduğu içinse hissedarların eline pek bir şey kalacağını da sanmam.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3616 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
tesla, tesla gelir ve