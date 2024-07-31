Tesla'da yazılım sorunu: 1,8 milyon araç geri çağırılıyor

Yazılım sorunu 1,8 milyondan fazla aracı etkiliyor
Bu geri çağırma, Tesla'nın 2024'te başlattığı geri çağırmalar dizisinin sonuncusu oldu. Buna araçların bazılarının geri görüş kameraları ve yazı tiplerinin kullanımı sebep olmuştu. Şirketin amiral gemisi Cybertruck da yıl başından bu yana birden fazla geri çağırmadan etkilenen modellerden oldu.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) bildirisine göre, bu son geri çağırmadan etkilenen Tesla modelleri şu şekilde:
- 2021-2024 Tesla Model 3
- 2021-2024 Tesla Model S
- 2021-2024 Tesla Model X
- 2020-2024 Tesla Model Y
25 Temmuz 2024 tarihli geri çağırma raporuna göre toplam 1.849.638 aracın bu süreçten etkilendiği belirtildi. Geri çağırılan araçların kusurlu olma ihtimali ise yüzde 1 olarak açıklandı. Geri çağırmanın nedeni, etkilenen modellerdeki kaput mandalı tertibatının, kaput açıldıktan sonra hala açık olduğunu tespit edememesi olarak görülüyor.
Bu arıza nedeniyle sürücü kaputun güvenli olmadığı konusunda bilgilendirilemeyebilir. Kaput daha sonra beklenmedik şekilde açılabilir ve çarpışma riski oluşturabilir. Güvenlik raporunda, "Kaputu açık bir aracı bilmeden sürmek, kaputun tamamen açılmasına ve sürücünün görüşünü engellemesine neden olarak çarpışma riskini artırabilir" ifadeleri yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.