Tam Boyutta Gör Tesla, kaputun düzgün kapanmaması durumunda sürücüyü uyarmada başarısızlığa yol açabilen, beklenmedik şekilde açılabilen ve hem aracın hem de içindekilerin kazalara maruz kalma riskini artıran bir arıza tespit etti.

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Bu geri çağırma, Tesla'nın 2024'te başlattığı geri çağırmalar dizisinin sonuncusu oldu. Buna araçların bazılarının geri görüş kameraları ve yazı tiplerinin kullanımı sebep olmuştu. Şirketin amiral gemisi Cybertruck da yıl başından bu yana birden fazla geri çağırmadan etkilenen modellerden oldu.

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Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) bildirisine göre, bu son geri çağırmadan etkilenen Tesla modelleri şu şekilde:

2021-2024 Tesla Model 3

2021-2024 Tesla Model S

2021-2024 Tesla Model X

2020-2024 Tesla Model Y

25 Temmuz 2024 tarihli geri çağırma raporuna göre toplam 1.849.638 aracın bu süreçten etkilendiği belirtildi. Geri çağırılan araçların kusurlu olma ihtimali ise yüzde 1 olarak açıklandı. Geri çağırmanın nedeni, etkilenen modellerdeki kaput mandalı tertibatının, kaput açıldıktan sonra hala açık olduğunu tespit edememesi olarak görülüyor.

Bu arıza nedeniyle sürücü kaputun güvenli olmadığı konusunda bilgilendirilemeyebilir. Kaput daha sonra beklenmedik şekilde açılabilir ve çarpışma riski oluşturabilir. Güvenlik raporunda, "Kaputu açık bir aracı bilmeden sürmek, kaputun tamamen açılmasına ve sürücünün görüşünü engellemesine neden olarak çarpışma riskini artırabilir" ifadeleri yer alıyor.

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Tesla'da yazılım sorunu: 1,8 milyon araç geri çağırılıyor